Door Arnoud Wokke, vrijdag 23 december 2016 07:10, 26 reacties • Feedback

Canonical laat met versie 17.04 ondersteuning vallen voor 32bit-ppc-processors. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Volgens Canonical was er de afgelopen tijd al weinig interesse meer en dat was te zien in de aantallen downloads van de image.

Bovendien zit er in de toekomst geen ondersteuning meer voor de processorarchitectuur in Debian, waardoor een community van vrijwilligers de support zou moeten blijven leveren, schrijft Canonical. De laatste versie met ondersteuning blijft 16.10. Wie langer ondersteuning wil, kan 16.04 LTS blijven gebruiken. Die versie krijgt ondersteuning tot 2021.

Ondersteuning voor de verouderde processorarchitectuur verdween afgelopen jaren uit steeds meer besturingssystemen en Ubuntu was de bekendste Linux-distro die nog wel varianten had voor de architectuur.