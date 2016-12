Door Arnoud Wokke, vrijdag 23 december 2016 07:33, 149 reacties • Feedback

De Amerikaanse overheid is begonnen met het vragen aan reizigers uit 38 landen, waaronder Nederland en BelgiŽ, welke accountnamen ze gebruiken op social media. Het verzoek is momenteel vrijwillig. Met de informatie wil de overheid meer mogelijke terroristen tegenhouden bij de grens.

Het gaat om reizigers die een Esta -formulier kunnen invullen, dus Nederlandse en Belgische reizigers krijgen met het verzoek te maken. De VS hanteert het Esta-formulier voor reizigers uit 38 landen. Bij het verzoek, dat reizigers momenteel niet hoeven in te vullen, vraagt de Amerikaanse overheid aan reizigers om hun 'online aanwezigheid' toe te lichten, meldt Politico. Daarbij kunnen mensen social mediadiensten selecteren en hun accountnamen toevoegen. De overheid vraagt niet om wachtwoorden.

Met de stap wil de Amerikaanse overheid meer informatie verkrijgen over de mensen die de VS binnen willen komen en zo meer mogelijke terroristen tegenhouden voor ze het land binnen kunnen gaan. Eerder was al wel duidelijk dat reizigers ook mogen binnengaan als ze de accountnamen niet opgeven.

Het plan was al bekend sinds juni. Toen kwam er gelijk kritiek op. Die kritiek omvat onder meer dat het toegang geeft tot veel persoonlijke informatie en dat er weinig regels zijn hoe de Amerikaanse overheid die informatie mag opslaan en gebruiken.