Door Arnoud Wokke, vrijdag 23 december 2016 08:22, 52 reacties • Feedback

Tesla brengt volgende week een update uit voor zijn Autopilot-functie op auto's. De update moet zelfrijdende functies toevoegen aan de Model X en Model S die zijn uitgerust met HW2, een nieuwe versie van de hardware voor de Autopilot-functie.

De update voegt zelfrijdende functies toe, maar het is nog onbekend welke functies wel en niet in de update zitten. Tesla-voorman Elon Musk zegt daar niets over. Kopers van nieuwe Tesla's hebben uitgezien naar de update, omdat de belofte van HW2 was dat het juist meer zelfrijdende functies mogelijk maakt dan met voorgaande hardware mogelijk is. Desondanks bleef de software tot nu toe achter. Zo waren lane holding en active cruise control voorlopig uitgeschakeld op de nieuwe modellen.

De nieuwe hardware bestaat uit acht camera's die 360 graden rondom de auto waar kunnen nemen met een bereik van 250 meter. Twaalf verbeterde ultrasone sensoren worden ingezet om objecten te detecteren en het nieuwe systeem kan dit doen op een verdubbelde afstand ten opzichte van de huidige hardware. Tesla gebruikt radartechniek die in staat moet zijn om door regen, mist, stof en voorliggende auto's heen te kunnen kijken.

Tesla had de update voor december al langer in de planning staan en noemde dat als onderdeel van het Enhanced Autpilot-pakket, dat op dit moment aangevinkt kan worden als optie bij aanschaf van een Tesla. Ook na de update van volgende week kunnen Tesla's vooralsnog niet helemaal zelfstandig rijden. Dat moet eind 2017 wel mogelijk zijn.