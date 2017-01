Door Olaf van Miltenburg, donderdag 19 januari 2017 20:47, 8 reacties • Feedback

Een Amerikaans onderzoek naar de werking van Tesla's Autopilot heeft geen gebreken aan het licht gebracht. Het onderzoeksorgaan concludeert zelfs dat het aantal ongevallen met Tesla's gedaald is sinds Autopilot. Het onderzoek volgde op een dodelijk ongeluk met een Telsa S.

Het onderzoek werd gehouden door de National Highway Traffic and Safety Administration en betrof naast de werking van het systeem voor semi-autonoom rijden ook het Automatic Emergency Braking -systeem. In geen van beide systemen zijn defecten aangetroffen bij de evaluatie.

De Nhtsa analyseerde volgens Ars Technica onder andere de hoeveelheid gereden kilometers met Autopilots Autosteer-functie en de keren dat airbags geactiveerd werden bij Model S- en X-voertuigen. Daaruit trok de organisatie de conclusie dat het aantal ongevallen met 40 procent daalde sinds de Autosteer-installatie.

De conclusie volgt op die van Tesla zelf, direct na het dodelijke ongeval van mei 2016. Bij dat ongeluk in Florida stak een truck met oplegger voor een Tesla S de weg over, wat niet werd opgemerkt door Autopilot of de bestuurder. Volgens Tesla werd de witte truck niet gedetecteerd tegen de witte lucht erachter. De autofabrikant benadrukte ook dat de bestuurder nog steeds verantwoordelijk is en zijn aandacht bij het rijden moet houden, ondanks de activatie van Autopilot.

Volgende de Nhtsa nam de bestuurder geen actie als remmen of bijsturen voorafgaande aan het ongeval, terwijl de trailer minstens zeven seconden zichtbaar moest zijn geweest voor hem. In september 2016 heeft Tesla een software-update uitgebracht om Autopilot de automobilist eerder te laten waarschuwen dat die zijn handen niet aan het stuur heeft.

Autopilot biedt naast Autosteer meer functies zoals Auto Lane Change, Autopark en Automatic Emergency Steering en Side Collision Warning. Hoewel de functionaliteit verscheidene verantwoordelijkheden van bestuurders kan overnemen, kan het niet alle taken overnemen.