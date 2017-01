Door Olaf van Miltenburg, donderdag 19 januari 2017 21:54, 6 reacties • Feedback

Foxconn, Sony, Continental en Panasonic investeren in het Amerikaanse bedrijf DigiLens, dat technologie voor diffractive optical waveguides ontwikkelt. Met de technologie van DigiLens zijn dunne head-up displays te maken, voor brillen en autoruiten.

In totaal ontvangt DigiLens 22 miljoen dollar bij een investeringsronde, om zijn schermtechniek voor augmented reality verder te ontwikkelen. Microsoft HoloLens, Vuzix en Magic Leap maken gebruik van schermen op basis van surface relief gratings en een nadeel van deze techniek is de beperkte field of vision. DigiLens maakt in plaats daarvan switchable bragg gratings , waarbij de nanostructuren niet geëtst maar fotografisch geprint worden. Voordeel zou zijn dat de displays daardoor een breder blikveld bieden en eenvoudiger te produceren zijn.

Continental wil de DigiLens-techniek inzetten om informatie via voorruiten over bijvoorbeeld de snelheid van een voertuig of de resterende brandstofhoeveelheid weer te geven. Foxconn denkt de ar-techniek in te kunnen zetten voor de robots in zijn fabrieken. Panasonic werkt ook aan ar-toepassingen, onder andere bij zijn eCockpit-visie en Sony presenteerde eerder bijvoorbeeld zijn SmartEyeGlass, dat nog monochrome weergave biedt, maar met DigiLens' techniek naar kleurenweergave overgaat. DigiLens werkt daarnaast samen met de luchtvaartindustrie, de Amerikaanse defensie en met BMW, aan MotoHUD, waarbij een scherm in een motorhelm verwerkt is.