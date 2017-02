Door Mark Hendrikman, zondag 12 februari 2017 12:45, 8 reacties • Feedback

Rony Abovitz, de ceo van Magic Leap, heeft gereageerd op de uitgelekte foto van een van zijn 'prototypes'. Het zou geen prototype zijn, maar een onderzoekstopstelling die het bedrijf gebruikt om zijn ar-technologie verder te ontwikkelen.

Op de aan Business Insider uitgelekte foto viel een ontwikkelaar te zien die een grote, gele rugzak op zijn rug heeft. Op zijn hoofd is de Magic Leap-headset te zien en hij zou een accu in zijn handen hebben die het geheel van stroom voorziet. Zo zou het prototype er in januari uit hebben gezien. Het rapport van Business Insider trok de vooruitgang van Magic Leap in twijfel en stelde dat het bedrijf zich moest haasten om een werkend systeem neer te zetten voor een belangrijke interne presentatie.

Op Twitter corrigeert Abovitz dit echter. Het zou hier gaan om een testopstelling voor onderzoek en ontwikkeling van Magic Leap, maar niet om een prototype van het apparaat zelf. De set-up op de foto is bedoeld om het team te laten leren over licht, structuur en oppervlakken. 'Het is niet wat je denkt dat het is,' stelt hij in een serie tweets. De man doet verder niets uit de doeken over de daadwerkelijke voortgang van het ontwikkelproces, maar belooft alleen dat hij de fans 'niet zal teleurstellen'.

Magic Leap moet een ar-headset worden voor zakelijke- en gamingtoepassingen die ergens in 2017 uit moet komen. De voornaamste concurrent van het apparaat is de HoloLens van Microsoft. In totaal is er al meer dan een miljard euro geïnvesteerd in het bedrijf. Dat geld komt onder andere van Google, Qualcomm en Alibaba.

.