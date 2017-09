Gerucht: Magic Leap-bril komt binnen zes maanden en kost meer dan 1500 dollar

Volgens Bloomberg komen de eerste exemplaren van Magic Leap-bril voor augmented reality binnen zes maanden beschikbaar. Het apparaat zou tussen 1500 en 2000 dollar kosten, groter zijn dan een gewone bril, maar kleiner dan vr-brillen als de Oculus Rift en HTC Vive.

Bloomberg baseert zich op drie bronnen die kennis hebben over het apparaat. Zij vertellen dat de Magic Leap samenwerkt met een klein apparaatje, dat ongeveer net zo groot is als een smartphone. De verbinding tussen de augmentedreality-bril en het apparaatje is draadloos. De genoemde prijs zou nog kunnen veranderen volgens de bronnen.

Magic Leap zou bezig zijn met een nieuwe investeringsronde, waarbij nog eens 500 miljoen dollar opgehaald moet worden. Temasek, een investeringsmaatschappij uit Singapore zou daar bij betrokken zijn. Magic Leap heeft in de afgelopen jaren al meer dan een miljard euro aan investeringen opgehaald. Onder andere Google, Qualcomm en Alibaba investeerden in het bedrijf. Het geld zou nodig zijn omdat Magic Leap zijn eigen hardware en software wil maken.

Al jaren is Magic Leap bezig met het maken van een ar-headset voor games en zakelijke toepassingen, maar de start-up laat weinig concrete details los over het product. Volgens eerdere informatie hebben technieken als de microprojector van optische vezel om beelden in het oog te projecteren het niet gehaald. Die microprojector is vooralsnog een onderzoeksproject voor de lange termijn.

Demonstratiefilmpje van Magic Leap uit 2015