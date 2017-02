Door Sander van Voorst, maandag 20 februari 2017 12:59, 18 reacties • Feedback

Submitter: nickurt

Microsoft zou de beslissing hebben genomen om de volgende versie van de HoloLens later uit te brengen. In plaats van een kleine verbetering tussentijds richt het bedrijf zich meteen op de ontwikkeling van flink aangepaste versie, die het in 2019 wil uitbrengen.

De informatie is afkomstig van Paul Thurrot, die zich baseert op anonieme bronnen met kennis van de ontwikkeling van de augmentedrealitybril HoloLens. Hij meldt dat het schrappen van een marginaal aangepaste versie ermee te maken heeft dat Microsoft geen druk ondervindt van concurrenten op het gebied van ar . Hij wijst erop dat bedrijven als Magic Leap wel aan de techniek werken, maar nog geen headsets kunnen aanbieden.

Daarom zou er geen noodzaak zijn om de tweede versie van de HoloLens uit te brengen zoals die aanvankelijk wel op de roadmap gestaan zou hebben. Microsoft zou er nu voor gekozen hebben de derde versie van de roadmap te verbeteren, waardoor deze dichter in de buurt komt bij een 'generational leap' en de voorsprong op de concurrentie vastgehouden moet worden. Alleen door de tweede iteratie over te slaan, zou Microsoft in staat zijn om de derde versie al in 2019 aan te kunnen bieden, aldus Thurrot.

De huidige HoloLens blijft software-updates van Microsoft ontvangen, voegt hij daaraan toe. De devkit is sinds oktober in verschillende Europese landen te koop voor een prijs van 3299 euro. Het is de verwachting dat een volgende versie een lagere prijs zal hebben. Die versie laat volgens deze berichtgeving echter nog op zich wachten. Tot nu toe zou Microsoft 'enkele duizenden' exemplaren van de HoloLens hebben verkocht.