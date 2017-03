Door Olaf van Miltenburg, maandag 13 maart 2017 10:30, 4 reacties • Feedback

Microsoft heeft zijn HoloLens Agency Readiness Partner-programma uitgebreid naar Europa. Zes Europese bedrijven krijgen extra training van Microsoft om toepassingen voor de augmentedrealitybril te maken.

De Europese HoloLens-partners zijn Black Marble, Rewind en Fundamental VR uit het VK, Holoforge en Immersion uit Frankrijk en Zuhlke uit Duitsland. De bedrijven voegen zich bij de tien partners voor de bril uit de VS en Canada. Partnerbedrijven hielpen eerder bijvoorbeeld om HoloLens-toepassingen te maken voor de Red Bull Air Race, de Britse politie en het Franse transport- en energiebedrijf Alstom.

De uitbreiding volgt op de komst van de dev kit van HoloLens in een aantal Europese landen. De ontwikkelaarsversie van de bril is in Duitsland, Frankrijk en Ierland verkrijgbaar voor 3299 euro, maar er is ook een Commercial Suite-variant beschikbaar voor 5489 euro.

Microsoft levert de HoloLens officieel nog niet in Nederland en België, maar meerdere partijen werken hier al wel aan applicaties voor de bril. Onder andere de Nederlandse politie experimenteert ermee. Microsoft zou 'enkele duizenden' exemplaren van de HoloLens hebben verkocht. De bril ontvang kritiek vanwege het beperkte blikveld, maar een nieuwe versie zou pas voor 2019 op de agenda staan.