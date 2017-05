Door Olaf van Miltenburg, maandag 29 mei 2017 16:00, 15 reacties • Feedback

Studenten van de Universiteit Twente hebben een kartonnen viewer voor augmentedrealityweergave ontwikkeld die werkt in combinatie met smartphones. Het Aryzon-bouwpakketje zou vergelijkbare weergave als Microsofts HoloLens bieden.

De Aryzon is een kruising tussen de Google Cardboard en de Microsoft HoloLens. Gebruikers kunnen het kartonnen bouwpakketje zelf in elkaar zetten tot viewer en er een smartphone in steken voor de weergave. Anders dan bij de Cardboard kijken gebruikers niet direct tegen het scherm van de smartphone aan. Het toestel zit aan de onderkant en via een spiegel in combinatie met een fresnellens projecteert de Aryzon het beeld op een semi-transparante kunststoflaag.

De gebruiker beziet de wereld door deze laag en de Aryzon voegt virtuele elementen toe aan zijn blikveld. Vijf studenten Industrial Design Engineering van de Universiteit Twente ontwierpen de viewer en de bijbehorende app. De bedoeling is dat het idee uitgroeit tot dienst waar gebruikers visualisaties kunnen toevoegen en downloaden. Bedrijven en instellingen kunnen de viewer dan gebruiken om bijvoorbeeld klanten huizen in te laten richten of patiënten inzicht te geven in fysieke kwalen.

"Ik kreeg het idee twee jaar geleden, toen ik bezig was met een vak voor virtual reality", vertelt Maarten Slaa, een van de studenten achter het project. "Het was eigenlijk een project waar we de HoloLens voor nodig hadden, maar die hadden ze nog niet. Mijn gedachte was dat er iets vergelijkbaars te programmeren moest zijn voor smartphones." Samen met medestudenten Leon Schipper, Kay Hoogsteder, Niels Ruiter en Alex Ceha vatte hij het plan op om een goedkoop alternatief te ontwikkelen voor de ar-bril van Microsoft. "De 3000 dollar die de HoloLens kost, is voor veel mensen en bedrijven, zoals musea, te veel geld."

Helemaal vergelijkbaar met de HoloLens is de Aryzon niet. Voor geavanceerde ar-toepassingen zijn onder andere sensoren voor het meten van diepte nodig. Met alleen een smartphone zijn de mogelijkheden voor het herkennen van de omgeving beperkt. "Daarom leveren we een target image mee. Die gebruikt de app als referentiepunt. De schaal van het object is daarmee ook meteen goed", vertelt Slaa. Na herkenning van de referentieafbeelding zorgt de app voor extended tracking: hij stelt enkele omgevingspunten vast die eveneens als referentie kunnen dienen. De target image is dan niet altijd meer nodig.

Interactie met de beelden is beperkt mogelijk, dat gebeurt met een virtuele knop die smartphones herkennen. Deze maakt bijvoorbeeld inzoomen op virtuele objecten mogelijk. Slaa en de overige studenten werken eraan om in de toekomst handherkenning toe te voegen. Ze gebruiken Unity voor animaties en beloven een plug-in en documentatie vrij te geven zodat andere ontwerpers er ook mee aan de slag kunnen.

Maandag start het team met een Kickstarter-campagne om hun project te kunnen financieren. De studenten hopen 25.000 euro op te halen om de productie te kunnen starten. In augustus willen ze de eerste Aryzon-viewers leveren aan early birds, die hiervoor 24 euro betalen. Daarna moet het pakket 29 euro kosten en die levering start in september.