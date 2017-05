Door Sander van Voorst, maandag 29 mei 2017 16:08, 26 reacties • Feedback

Een groep van 33 kranten en uitgevers hebben een open brief gestuurd aan de Europese Commissie. Daarin uiten zij hun kritiek over de ePrivacy-verordening, die in 2018 van kracht moet worden. Zij maken zich onder meer zorgen over de geplande privacy-instellingen in de browser.

In de open brief, die onder meer de Duitse krant FAZ publiceerde, schrijven de ondertekenaars dat zij het doel van de verordening ondersteunen, die 'de digitale economie kan opschonen en burgers het vertrouwen kan teruggeven in de manier waarop online met hun gegevens wordt omgegaan'. De brief is ondertekend door topmensen van veel Europese mediabedrijven. De ondertekenaars uiten zorgen over bepaalde onderdelen van de verordening. De voorgestelde maatregel, die internetgebruikers in staat stelt via hun browser aan te geven online niet gevolgd te willen worden, zou voor een 'verergering van de asymmetrische balans tussen uitgevers en globale gateways kunnen zorgen'.

Met dat laatste doelen zij op bedrijven als Google, Apple, Microsoft en Mozilla, die samen ongeveer goed zijn voor 90 procent van de Europese browsermarkt. Doordat het via één globale browserinstelling mogelijk is om tracking door cookies van derden uit te schakelen, vrezen de bedrijven dat zij geen gepersonaliseerde inhoud en advertenties meer kunnen tonen aan hun bezoekers. Bovendien verwachten ze dat veel mensen hun data alleen nog geven aan grote bedrijven als Google en niet langer aan individuele uitgevers, waardoor die bedrijven veel macht over hen hebben.

Ook zou het moeilijk worden om bezoekers ervan te overtuigen hun instellingen aan te passen en wel cookies van derden toe te laten. Door het wegvallen van deze mogelijkheid zou het moeilijker worden om de concurrentie met Google en Facebook aan te gaan. Onder de ondertekenaars van de brief is De Persgroep-ceo Christian van Thillo, directeur van het moederbedrijf van veel Nederlandse en Belgische kranten en van Tweakers.