EU-Parlementscommissie bereikt overeenstemming over ePrivacy-verordening

De LIBE -commissie van het Europarlement heeft overeenstemming bereikt over de ePrivacy-verordening. Daarmee moet het onderhandelingsproces echter nog beginnen; de Raad en het Europarlement moeten zich nog over de regelgeving uitspreken.

Europarlementariër Jan Albrecht schrijft dat 'hoge standaarden voor privacy, vertrouwelijkheid en beveiliging voor elektronische communicatie in het voorstel zijn opgenomen'. D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld zegt positief te zijn over de inhoud van de verordening, die de regels uit de oude ePrivacy-richtlijn moeten vernieuwen. Ook burgerrechtenorganisatie EDRi is blij over de verordening en schrijft dat 'de commissie ondanks veelvuldige lobby-pogingen voor duidelijke en privacyvriendelijke regels heeft gestemd'.

Volgens organisatie Access Now is de beslissing een belangrijke stap, maar valt er nog wel het een en ander te verbeteren op het gebied van bescherming tegen tracking. De Franse burgerrechtenorganisatie La Quadrature du Net is uiterst kritisch en meldt dat het Europarlement heeft 'gefaald onze privacy te beschermen'. Ook deze organisatie zegt dat de bescherming tegen online tracking beter kan.

De Artikel 29-werkgroep, waarin de privacytoezichthouders van de EU-lidstaten zijn verenigd, sprak in april ook al zijn zorgen uit over de bescherming tegen tracking. De Europese Commissie presenteerde de nieuwe regelgeving in januari. De regels zorgen ervoor dat de privacyregels die gelden voor providers ook gaan gelden voor aanbieders van elektronische communicatiediensten. Daarmee doelt de Commissie op partijen als WhatsApp en Skype. Zo moeten deze aanbieders de geheimhouding van communicatie kunnen garanderen, zodat het onderscheppen of aftappen van gegevens alleen kan gebeuren met de toestemming van de gebruiker.

Verder moet de regelgeving een einde maken aan cookiemuren door gebruik te maken van browserinstellingen, waarmee gebruikers kunnen aangeven of ze tracking toestaan. Ook tracking via wifi moet aan banden worden gelegd. In juni werd bekend dat de LIBE-commissie bescherming tegen backdoors in encryptie in het voorstel wilde opnemen. De nu goedgekeurde tekst is nog niet beschikbaar. De positie van de commissie is van belang, omdat deze de onderhandelingspositie van het Europarlement vastlegt. De Raad moet ook nog zijn positie bekendmaken, waarna onderhandelingen kunnen plaatsvinden.