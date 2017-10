Europa gaat biometrische gegevens van niet-EU-reizigers drie jaar opslaan

Het Europese parlement heeft ingestemd met de invoering van een elektronisch controlesysteem bij de grenzen van Schengenlanden. Van niet-EU-burgers wordt bij binnenkomst een gezichtsscan gemaakt en er worden vingerafdrukken afgenomen.

Met het Entry/Exit System, ofwel EES, worden de gegevens van alle niet-EU-reizigers vastgelegd. Het gaat zowel om reizigers die een visum nodig hebben als om reizigers die zonder visum de Schengenlanden mogen bezoeken voor een korte periode. Op de plaats van binnenkomst of weigering worden de naam, het reisdocument, vingerafdrukken en een gezichtsscan van de reizigers vastgelegd.

Het eu-LISA-agentschap slaat de data tenminste drie jaar op in een database. Van reizigers die langer dan toegestaan verblijven, wordt de data vijf jaar opgeslagen. Nationale opsporingsdiensten en Europol kunnen daar gegevens opvragen. Nationale immigratiediensten krijgen geen toegang tot de gegevens.

Met de invoering van het elektronische systeem moet het makkelijker worden voor autoriteiten om te controleren of reizigers die kort mogen verblijven die periode ook respecteren. Autoriteiten krijgen automatisch een seintje als iemand langer dan toegestaan verblijft. Daarnaast moet het EES ook helpen bij de preventie en detectie van terrorisme en andere criminaliteit.

Het wetsvoorstel is aangenomen met 477 stemmen voor, 139 stemmen tegen en 50 onthoudingen. De verwachting is dat het EES in 2020 operationeel is en de kosten voor de invoering zouden 480 miljoen euro zijn. Het elektronische systeem vervangt het huidige systeem, waarbij douaniers stempels in het paspoort zetten.