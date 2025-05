'Europa onderzoekt Russische rol in aankoop software voor Europees grenssysteem'

Aanklagers van de European Public Prosecutor's Office, of EPPO, onderzoeken de rol die Rusland speelde bij de aanschaf van software voor het nieuwe grenssysteem van de Europese Unie. Bij de aankoop gebruikte het Franse IT-bedrijf Atos naar verluid Russisch personeel.

Dat stelt de Financial Times op basis van ingewijden en documenten die het heeft ingezien. Het nieuwe Europese elektronische grenssysteem, het Entry/Exit System, moet biometrische data gaan verzamelen en opslaan van alle niet-Europese bezoekers aan de EU. Die data wordt drie jaar lang in een database opgeslagen, zodat overheden beter kunnen controleren of reizigers van buiten de EU het gebied verlaten vóór het verlopen van hun toegestane verblijfsduur.

Voor delen van het systeem waren softwarelicenties nodig die in 2021 werden ingekocht door Atos. Dat Franse bedrijf heeft ook een tak in Moskou. Vier ingewijden stellen tegenover de Financial Times dat werknemers van deze tak direct betrokken waren bij de aankoop van de software. De uitgelekte documenten suggereren dat deze vestiging opereerde onder een licentie die de Russische inlichtingendienst FSB toegang zou verschaffen tot haar werkzaamheden in het land.

Daarmee zijn diverse vragen over de veiligheid naar boven gekomen, wat voor de EPPO reden is om onderzoek te doen naar de rol van Rusland bij de aankoop van de software. De EPPO is als Europese organisatie verantwoordelijk voor het onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten die de financiële belangen van de EU treffen. Een aanklacht ligt er echter nog niet. De EPPO en Atos willen tegenover de Financial Times niet reageren op de berichtgeving.