Qualcomm zegt niet te weten of Apple dit jaar eigen 5G-modem gebruikt in iPhones

Qualcomm zegt niet te weten of Apple dit jaar al eigen 5G-modems zal gebruiken in iPhone-modellen. Volgend jaar verwacht Qualcomm dat Apple in 80 procent van de verkochte exemplaren een eigen 5G-modem zal hebben.

Qualcomm zegt tegen investeerders dat het aandeel van 5G-modems in producten van 'een grote klant' dit jaar tussen 20 procent en 100 procent zal liggen. Dat lijkt erop te duiden dat Apple er nog niet uit is of het een eigen 5G-modem kan inzetten. In december ging het gerucht dat de volgende iPhone SE een eigen 5G-modem zou hebben. Die zal vermoedelijk een modem van Qualcomm gebruiken, want die telefoon zou binnen een paar maanden moeten uitkomen. Daarvoor zijn de orders al geplaatst en als Qualcomm daarvoor geen modems hoefde te leveren, had het bedrijf dat al geweten en moeten zeggen tegen investeerders; dan kan het aandeel van Qualcomm-modems dit jaar immers geen 100 procent zijn.

Voor 2026 verwacht Qualcomm dat nog 20 procent van de 5G-modems van Qualcomm zal zijn en dus 80 procent van Apple. Daarna eindigt de overeenkomst en vanaf 2027 verwacht de Amerikaanse chipontwerper helemaal geen modems meer te leveren aan de iPhone-maker.

Het gebeurt vaker dat via besprekingen van kwartaalcijfers informatie over Apple-producten naar buiten komt. Zo zei Qualcomm in 2020 dat het leveringen van 5G-modems aan Apple had uitgesteld, waardoor iPhones met 5G later zouden uitkomen.