Mark Gurman: Apple maakt nu al werk van 6G-modem

Apple maakt volgens analist Mark Gurman nu al werk van 6G-modems voor zijn toekomstige mobiele toestellen. De Amerikaanse techgigant is al technici aan het aanwerven om deze netwerkchips te helpen ontwikkelen.

Gurman schrijft in zijn wekelijkse nieuwsbrief dat Apple nog steeds problemen ondervindt met de ontwikkeling van 5G-modems, maar dat dit het Amerikaanse bedrijf er niet van weerhoudt om al vooruit te kijken naar de volgende generatie mobiele communicatietechnologie: 6G. Gurman verwijst naar een openstaande vacature bij Apple waarbij gezocht wordt naar een cellular platform architect die verstand heeft van onder andere 6G-technologie. Het bedrijf heeft in het verleden al soortgelijke vacatures online geplaatst. Toen leek het er echter op dat Apple voornamelijk mee wou werken aan de totstandkoming van de 6G-standaard.

Apple zou in 2020 begonnen zijn met de ontwikkeling van zijn eigen modem voor smartphones. De Amerikaanse techgigant kocht in 2019 de smartphonemodemdivisie van Intel voor een miljard dollar en het bedrijf trok naar verluidt ook heel wat mensen van Qualcomm aan. Het ontwikkelen van dergelijke netwerkchips zou zeer complex zijn. Volgens Gurman zal Apple vanwege de problemen die het ondervindt met de ontwikkeling ervan, tot en met 2026 5G-netwerkchips van Qualcomm blijven gebruiken.

6G moet de opvolger worden van 5G-technologie. De volgende generatie van de communicatietechnologie zou onder andere hogere snelheden mogelijk maken en een lagere latency bieden. Kunstmatige intelligentie zou ook een grote rol spelen, bijvoorbeeld om het netwerkbeheer efficiënter te maken. Er bestaat officieel nog geen 6G-standaard, maar toch wordt er al werk gemaakt van de technologie. Het Finse netwerkbedrijf Nokia is in 2020 begonnen met onderzoek naar 6G via een Europees gesubsidieerd onderzoek en in 2021 hebben de eerste onderzoekers en bedrijven hun ideeën over 6G op papier gezet. Tweakers schreef toen een uitgebreid achtergrondartikel over de stand van zaken.