Intel rondt verkoop smartphonemodemdivisie aan Apple af

De verkoop van Intels smartphonemodemdivisie aan Apple is definitief afgerond. Eind juli van dit jaar kwamen de partijen tot een overeenstemming over de verkoop. Apple heeft een miljard dollar betaald aan Intel.

Intel benadrukt dat het bedrijf zich bezig blijft houden met het ontwikkelen van 5g-modems voor andere toepassingen dan smartphones, ook nu de overname van de modemdivisie is afgerond. Vorige week maakte Intel bekend samen met MediaTek te werken aan 5g-modems voor laptops en andere apparaten. Het gaat om een samenwerking waarbij Intel de specificaties definieert en MediaTek de chips produceert.

Eind juli kondigde Intel aan zijn smartphonemodemdivisie aan Apple te verkopen. Apple betaalde een miljard dollar en kreeg daarmee patenten, apparatuur en zo'n 2200 werknemers in handen. In april had Intel al aangekondigd te stoppen met de ontwikkeling van 5g-modems voor smartphones. Intel stopte daarmee nadat bleek dat Apple de komende jaren modems van Qualcomm blijft gebruiken.

Intel heeft 4g-modems gemaakt die in iPhones zijn gebruikt. Intel was ook bezig met de ontwikkeling van 5g-modems. Apple was de enige grote klant van Intel. Door de overname heeft Apple de middelen in huis gehaald om eigen modems te maken. De iPhone-maker zou die kunnen gaan integreren in zijn eigen socs. Volgens een gerucht komt Apple in 2022 voor het eerst met een iPhone met eigen 5g-modem.