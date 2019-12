'MediaTek komt eind 2020 met soc die 5g op mmWave-frequenties ondersteunt'

De Chinese processorontwerper MediaTek komt naar verluidt eind 2020 met zijn eerste soc die 5g op mmWave-frequenties ondersteunt. De eerste soc met 5g-support van de fabrikant ondersteunt alleen 5g op lage frequenties.

De soc met ondersteuning voor mmWave komt volgens bronnen van Digitimes in de tweede helft van 2020. Digitimes is een Taiwanese krant met goede contacten binnen de halfgeleiderindustrie, hoewel het trackrecord van de krant met geruchten wisselend is, vooral op het gebied van consumentenproducten.

MediaTek presenteerde onlangs de Dimensity 1000, zijn eerste soc met ingebouwde 5g-ondersteuning. Een ingebouwde modem met 5g is nog geen vanzelfsprekendheid. Diverse concurrenten, zoals de Qualcomm Snapdragon 865 en Huawei HiSilicon Kirin 990 hebben een aparte modem voor verbinding met 5g-netwerken. MediaTek zou zijn tweede soc met 5g, met ook alleen ondersteuning voor lagere frequenties, op eerste kerstdag willen tonen.

De mmWave-frequenties, zoals de 26GHz-band, hebben veel meer bandbreedte dan de lagere frequenties. Mede daardoor zijn veel hogere snelheden mogelijk via 5g. Daar staat tegenover dat het bereik op die frequentie relatief slecht is. Het signaal komt niet door gebouwen en obstakels heen, waardoor gebruikers een line-of-sight met een zendmast moeten hebben voor een verbinding. MediaTek heeft niet gereageerd op het gerucht.