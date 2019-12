Nintendo begint bèta voor multiplayer in mobiele game Mario Kart Tour

Nintendo is begonnen met een bètatest van de multyplayerfunctie in de smartphonegame Mario Kart Tour. Alleen betalende gebruikers met een Gold Pass kunnen meedoen aan de test, die volgende week zal eindigen.

Het gaat om 'een realtime-multiplayerbètatest', zegt Nintendo. Het bedrijf waarschuwt dat het gaat om een test en dat het dus mogelijk is dat de software instabiel of langzaam is. Ook kan de functie om te sturen wegvallen, zegt de Japanse spelletjesmaker.

Bovendien kunnen functies wijzigen voor de definitieve release van de multiplayer. Wanneer het multiplayeronderdeel uiteindelijk uitkomt, is onduidelijk. De testperiode duurt tot volgende week donderdag. Spelers kunnen voor 5,50 euro per maand een Mario Kart Tour Gold Pass-abonnement nemen, waarmee ze toegang krijgen tot de test.

Het gratis te spelen Mario Kart Tour is een mobiele versie van de bestaande Mario Kart-reeks. Het spel kwam in september uit. De multiplayer-optie is al sinds de release te zien in de interface, maar is tot nu toe niet aan te klikken.