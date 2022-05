Nintendo stopt in november met smartphonegame Dr. Mario World

Nintendo stopt op maandag 1 november met zijn smartphonegame Dr. Mario World. Op die datum worden de diensten van de game stopgezet en wordt het spel onspeelbaar. Sinds woensdag kunnen gebruikers geen nieuwe in-game diamanten aanschaffen met echt geld.

De game wordt op 1 november om 8.00 uur Nederlandse tijd stopgezet, laat Nintendo weten. Gebruikers die de game vanaf dan proberen op te starten, krijgen een end-of-service-bericht te zien. Het spel is vervolgens niet meer te spelen.

Gebruikers kunnen hun speelgeschiedenis vanaf 1 november nog wel inzien, via een losse webpagina genaamd Dr. Mario World Memories. Die zou gelijktijdig met het stopzetten van de game online komen. Spelers kunnen sinds woensdag 28 juli verder geen diamanten meer aanschaffen. Die konden in de game gebruikt worden om extra levens, pillen en power-ups te kopen.

Nintendo bracht Dr. Mario World in 2019 uit voor Android en iOS. Het betreft een spin-off van de Dr. Mario-puzzelgameserie, waarin gebruikers pillen gebruiken om virussen te verslaan. Het is niet de eerste smartphonegame van Nintendo. In 2017 introduceerde het bedrijf Super Mario Run, een mobiele spin-off van de 2d-platformers in de Super Mario-franchise. In 2017 bracht Nintendo ook Animal Crossing: Pocket Camp en Fire Emblem Heroes uit en begin 2020 kwam de gamegigant met Mario Kart Tour.

Volgens een rapport van analistenbureau SensorTower brengt Dr. Mario World het minste geld op van alle Nintendo-smartphonegames. Fire Emblem Heroes is bij uitstek het meest succesvolle mobiele spel van het Japanse bedrijf; die game haalde tussen zijn release in 2017 en 26 januari 2020 ongeveer 656 miljoen dollar binnen via in-app aankopen. Dr. Mario World was een half jaar na release goed voor 4,8 miljoen dollar aan omzet. Vorig jaar deed de game het ook minder goed dan Nintendo's andere smartphonetitels, meldde SensorTower in april.