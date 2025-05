Nintendo brengt offlineversie van Animal Crossing: Pocket Camp in december uit

Nintendo kondigt Animal Crossing: Pocket Camp Complete aan. Het betreft een betaalde versie van de geannuleerde smartphonegame uit 2017, die volledig offline gaat werken. De servers van de gewone versie van Animal Crossing: Pocket Camp worden eind november gesloten.

De Complete-versie van Animal Crossing: Pocket Camp verschijnt op 3 december voor Android en iOS, bevestigt Nintendo op sociale media. De game komt dan beschikbaar voor een eenmalige betaling. Tot en met 31 januari 2025 kost het spel volgens Nintendo tegen een verlaagde prijs van 10 dollar; daarna wordt de prijs opgehoogd naar 20 dollar. Het gamebedrijf deelt nog geen europrijzen.

Spelers die Pocket Camp Complete aanschaffen, kunnen hun bestaande savebestanden uit de 'gewone' versie van Pocket Camp overzetten. Het spel bevat, naast het eenmalige aankoopbedrag, geen in-appaankopen meer. Ook verdwijnen de onlinefunctionaliteiten uit het spel. Ook krijgt het spel verschillende evenementen.

Nintendo kondigde in augustus al aan dat het met een betaalde versie van Animal Crossing: Pocket Camp zou komen. De Japanse gamegigant maakte toen bekend dat 'gewone' versie van de smartphonegame op 28 november offline zal gaan. Na die datum is deze bestaande versie van het spel dus niet meer speelbaar.

#AnimalCrossing Pocket Camp Complete arrives on smart devices December 3rd! Pre-registration available now on the Apple App Store and Google Play Store. #ACPC



