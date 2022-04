Apple brengt iOS 14 uit terwijl ontwikkelaars kritiek uiten op snelle release

Apple heeft woensdagavond iOS 14 uitgebracht, nadat het afgelopen dag veel kritiek kreeg van ontwikkelaars over de snelle release. De Golden Master-release vond dit jaar niet een week voor de uiteindelijke release plaats, maar slechts een dag.

De release van iOS 14 kwam niet om zeven uur Nederlandse tijd, zoals gebruikelijk bij Apple-software, maar enkele uren later. Door de relatief korte tijd tussen GM en de release voor het publiek is er weinig tijd geweest voor ontwikkelaars om updates voor hun apps te compileren met de uiteindelijke versie van Xcode 12, in te dienen bij de App Store en goedgekeurd te krijgen, meldt onder meer Steve Troughton-Smith. Ook Dark Noise-ontwikkelaar Charlie Chapman heeft kritiek op de gang van zaken. Christian Selig van de Apollo Reddit-app zegt dat nachtrust er simpelweg niet in zou zitten door de snelle release.

Bovendien zit er nog een grote wijziging in de GM-release, merkt ontwikkelaar Peter Steinberger op. De api voor OSLogStore in Swift, Apples programmeertaal, zat wel in de bèta's, maar is verdwenen in de GM-release. Apple heeft niet gezegd of de api terug zal komen in een volgende versie of niet. Ook kunnen sommige apps nog niet werken onder iOS 14, zoals Animal Crossing Pocket Camp, meldt The Verge.

Apple kondigde de release van iOS 14 dinsdagavond aan. Apple brengt met iOS 14 diverse wijzigingen aan in de interface van iPhones. Zo kunnen gebruikers widgets gaan plaatsen op homescreens en voegt Apple aan de pagina's vol met apps een alfabetische lijst toe die het meest rechter homescreen zal vormen. Verder kunnen gebruikers een andere browser en mail-app kiezen als default in plaats van Safari en Mail.

Ontwikkelaars kunnen daarnaast hun apps vervangen door 'appclips', kleine delen van apps voor het uitvoeren van specifieke functies. Die appclips zijn te openen met url's, nfc-tags en qr-codes. Ook komt er een 'AppClip-code' met een eigen patroon en nfc. AppClips zijn kleiner dan 10MB. Tweakers publiceerde in juni een preview van iOS 14.