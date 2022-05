Apple blijft vanwege Franse wet oortjes leveren bij iPhones in Frankrijk

Apple blijft in Frankrijk iPhones verkopen met EarPods-oortjes. Verkopers zijn in Frankrijk namelijk verplicht om een dergelijk accessoire te leveren aan de klant, als die daar om vraagt. Apple wil de iPhones juist zonder oortjes leveren.

Wie in Frankrijk een iPhone 12 koopt, krijgt volgens de Franse Apple-site in de doos naast de telefoon, USB-C naar Lightning-kabel en documentatie, ook de EarPods-oortjes met Lightning-aansluiting. Dit geldt ook voor de iPhone 12 Pro. Bij de Nederlandse website staan de oortjes niet vermeld.

Het tonen van de EarPods bij de Franse productpagina is opvallend, omdat Apple bij de presentatie van de nieuwste iPhone-modellen juist aankondigde vanaf nu geen oortjes meer mee te leveren. Apple zegt dit vanuit milieuredenen te doen en claimt dat er zo 70 procent meer iPhones getransporteerd kunnen worden in dezelfde ruimte.

MacRumors wijst erop dat dit vermoedelijk komt door Franse wetgeving, die fabrikanten verplicht om een accessoire 'zoals een handsfreekit' mee te leveren die geschikt is voor een kind dat jonger is dan 14 jaar oud. Volgens de wet is de fabrikant pas verplicht om deze te leveren als de klant hierom vraagt en moet het een accessoire zijn die de blootstelling aan elektromagnetische straling aan het hoofd beperkt.

Deze wetgeving is in het leven geroepen om gebruikers en kinderen te beschermen tegen de mogelijke schadelijke effecten van elektromagnetische straling. Bedrijven mogen ook geen reclame maken voor het gebruik van een telefoon zonder zo'n handsfreekit-accessoire. Doen ze dit wel, dan riskeren ze een boete van 75.000 tot 375.000 euro. Ook moeten ze in hun reclame-uitingen en op de verpakking van een product het gebruik van zo'n accessoire aanbevelen.