Frankrijk verbiedt verkoop Apple iPhone 12 wegens te hoge straling - update

Apple moet de iPhone 12 van de markt halen in Frankrijk. De Franse frequentietoezichthouder ANFR stelt dat de specific absorption rate boven de wettelijke limieten uitkomt. Frankrijk kan eventueel een terugroepactie bevelen als Apple geen maatregelen neemt.

Apple moet per direct voorkomen dat de iPhone 12-toestellen die nog circuleren in de toeleveringsketen, verkocht worden, schrijft de ANFR in een persbericht. Het bedrijf moet daarnaast 'zo snel mogelijk corrigerende maatregelen nemen' om ervoor te zorgen dat getroffen telefoons die al verkocht zijn voldoen aan de Europese normen. Dat moet binnen twee weken gebeuren. Als Apple dit niet doet, dan moet het bedrijf een terugroepactie instellen.

Agence Nationale des Fréquences, of ANFR, beheert alle radiofrequenties in Frankrijk. Als onderdeel daarvan test de toezichthouder telefoons op de blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische golven. De ANFR kwam tijdens die tests tot de conclusie dat de iPhone 12 een te hoge specific absorption rate heeft. Sar is een maatstaaf voor de hoeveelheid straling van een apparaat die door een lichaam wordt geabsorbeerd. Volgens de ANFR ligt dat bij de iPhone 12 op 5,74W per kilogram wanneer de telefoon in een broekzak zit of wordt vastgehouden. Het wettelijke maximum is 4,0W/kg binnen de EU.

Vanaf dinsdag 12 september mag de iPhone 12, die in 2020 werd geïntroduceerd, daarom niet meer verkocht worden in Frankrijk. De ANFR spreekt daarbij van een 'tijdelijk' verbod. Apple verkoopt die telefoon overigens al niet meer; het bedrijf introduceerde dinsdagavond zijn iPhone 15-serie en stopte na die introductie wereldwijd met het aanbieden van de 12. De telefoon moet echter ook uit andere Franse winkels gehaald worden. De ANFR gaat controleren of dat inderdaad is gebeurd.

De sar van eerder verkochte iPhone 12-toestellen moeten ook worden teruggebracht naar de Europese limieten. Dat moet kunnen via een software-update, vertelde de Franse onderminister voor digitale economie Jean-Noel Barrot volgens Reuters aan Frans dagblad Le Parisien. Als dat gebeurt, dan zal de ANFR het toestel opnieuw testen.

Apple weerspreekt de bevindingen van de ANFR, meldt persbureau Reuters. De techgigant heeft de toezichthouder voorzien van labresultaten uit eigen tests en tests van onafhankelijke partijen, die volgens het bedrijf aantonen dat de iPhone 12 voldoet aan wereldwijde wetgeving en sar-eisen. Het bedrijf 'betwist de resultaten van het ANFR-onderzoek' en 'blijft in gesprek met het agentschap om aan te tonen dat het aan de eisen voldoet'.

Update, 16.54 uur: De Nederlandse Rijksdienst Digitale Infrastructuur onderzoekt ook of de iPhone 12 een te hoge sar heeft. Als dat het geval is, dan kan de verkoop van de iPhone 12 mogelijk ook verboden worden in Nederland. Dat zegt een woordvoerder van de RDI tegen NU.nl. De overheidsinstantie gaat eerst echter in overleg met Apple.