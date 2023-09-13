Frankrijk verbiedt verkoop Apple iPhone 12 wegens te hoge straling - update

Apple moet de iPhone 12 van de markt halen in Frankrijk. De Franse frequentietoezichthouder ANFR stelt dat de specific absorption rate boven de wettelijke limieten uitkomt. Frankrijk kan eventueel een terugroepactie bevelen als Apple geen maatregelen neemt.

Apple moet per direct voorkomen dat de iPhone 12-toestellen die nog circuleren in de toeleveringsketen, verkocht worden, schrijft de ANFR in een persbericht. Het bedrijf moet daarnaast 'zo snel mogelijk corrigerende maatregelen nemen' om ervoor te zorgen dat getroffen telefoons die al verkocht zijn voldoen aan de Europese normen. Dat moet binnen twee weken gebeuren. Als Apple dit niet doet, dan moet het bedrijf een terugroepactie instellen.

Agence Nationale des Fréquences, of ANFR, beheert alle radiofrequenties in Frankrijk. Als onderdeel daarvan test de toezichthouder telefoons op de blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische golven. De ANFR kwam tijdens die tests tot de conclusie dat de iPhone 12 een te hoge specific absorption rate heeft. Sar is een maatstaaf voor de hoeveelheid straling van een apparaat die door een lichaam wordt geabsorbeerd. Volgens de ANFR ligt dat bij de iPhone 12 op 5,74W per kilogram wanneer de telefoon in een broekzak zit of wordt vastgehouden. Het wettelijke maximum is 4,0W/kg binnen de EU.

Vanaf dinsdag 12 september mag de iPhone 12, die in 2020 werd geïntroduceerd, daarom niet meer verkocht worden in Frankrijk. De ANFR spreekt daarbij van een 'tijdelijk' verbod. Apple verkoopt die telefoon overigens al niet meer; het bedrijf introduceerde dinsdagavond zijn iPhone 15-serie en stopte na die introductie wereldwijd met het aanbieden van de 12. De telefoon moet echter ook uit andere Franse winkels gehaald worden. De ANFR gaat controleren of dat inderdaad is gebeurd.

De sar van eerder verkochte iPhone 12-toestellen moeten ook worden teruggebracht naar de Europese limieten. Dat moet kunnen via een software-update, vertelde de Franse onderminister voor digitale economie Jean-Noel Barrot volgens Reuters aan Frans dagblad Le Parisien. Als dat gebeurt, dan zal de ANFR het toestel opnieuw testen.

Apple weerspreekt de bevindingen van de ANFR, meldt persbureau Reuters. De techgigant heeft de toezichthouder voorzien van labresultaten uit eigen tests en tests van onafhankelijke partijen, die volgens het bedrijf aantonen dat de iPhone 12 voldoet aan wereldwijde wetgeving en sar-eisen. Het bedrijf 'betwist de resultaten van het ANFR-onderzoek' en 'blijft in gesprek met het agentschap om aan te tonen dat het aan de eisen voldoet'.

Update, 16.54 uur: De Nederlandse Rijksdienst Digitale Infrastructuur onderzoekt ook of de iPhone 12 een te hoge sar heeft. Als dat het geval is, dan kan de verkoop van de iPhone 12 mogelijk ook verboden worden in Nederland. Dat zegt een woordvoerder van de RDI tegen NU.nl. De overheidsinstantie gaat eerst echter in overleg met Apple.

Apple iPhone 12 en iPhone 12 mini
De Apple iPhone 12

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-09-2023 13:55
257 • submitter: TheDutchChef

13-09-2023 • 13:55

257

Submitter: TheDutchChef

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Apple iPhone 12

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Reacties (257)

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PredCaliber2 13 september 2023 14:06
Bijzonder. Als je dit van te voren aan gaf ben je automatisch een wappie want ''teveel straling is een onzin en wappie verhaal''. Nu is het officieel vast gesteld en moet de verkoop zelfs worden gestaakt!!! 8)7 8)7 8)7
Blaat Moderator Harde Waren @PredCaliber213 september 2023 14:50
Beetje vreemde conclusie op basis van het nieuwbericht. Die normen die zijn er inderdaad niet voor niets, maar niet om de redenen die vaak worden aangedragen door mensen die bang zijn voor 5G.

Telefoonstraling (900-2600MHz binnen Europa) werkt op een golflengte die zo lang is dat deze te weinig energie per photon bezit om moleculaire verbindingen af te breken (i.e. cellulaire schade is uitgesloten). Echter, deze kan door de absorptie in het menselijk lichaam wel voor locale opwarming van weefsel zorgen. Voor bijvoorbeeld geslachtsorganen bij mannen kan dat (in het ergste geval) voor tijdelijk verminderde vruchtbaarheid zorgen, net zoals wanneer je te strakke onderbroeken draagt.

Maar voor context, het vermogen aan straling (van de zon) wat je absorbeert als je op een zomer dag op het strand ligt, ligt hoger (ongeveer 7W/kg tot 10W/kg afhankelijk van je formaat) dan deze norm. Reden tot onrust is er dus totaal niet.

[Reactie gewijzigd door Blaat op 22 juli 2024 20:46]

SebasFM @Blaat13 september 2023 17:23
Photon/foton = licht. Sinds wanneer straalt een mobiele telefoon licht uit (display buiten beschouwing gelaten)? Je bedoelt hier waarschijnlijk elektromagnetische straling. Want dat is tenslotte waar radiocommunicatie uit bestaat.

Daarnaast kan je zonlicht dan ook niet een op een vergelijken met elektromagnetische straling. Het zit in een heel ander golflengtebereik. Overigens werkt een magnetron op ~2400 MHz en dat warmt watermoleculen in je voedsel op.
NHL19 @SebasFM13 september 2023 17:36
Alle elektromagnetische straling bestaat uit fotonen, niet alleen licht.

Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Foton
Blaat Moderator Harde Waren @SebasFM13 september 2023 17:48
Zonlicht kan je prima vergelijken met elektromagnetische straling, het is namelijk precies hetzelfde. Het verschil met straling uit een zendmast is de golflengte, welke bij zichtbaar licht vele malen korter is. Zichtbaar licht heeft daarom ook veel meer energie per foton, wat de onschadelijkheid van radiostraling van je telefoon nog verder onderstreept. Bij UV-B wordt de energie per photon hoog genoeg om moleculen kapot te maken, wat in voldoende mate aanwezig is in zonlicht. En dan nog maken we ons niet druk over in de zon bakken, maar wel over ons mobieltje...

Hoe dan ook, absorptie van EM straling van relatief lange golflengte heeft allemaal hetzelfde effect op het menselijk lichaam: opwarming, of dat nou magnetron, een zendmast of zonlicht is. Niemand heeft ooit kanker gekregen van magnetronstraling. En voor je zegt dat dat komt doordat een magnetron is afgeschermd, er komt nog genoeg 2.4GHz straling uit je magnetron gelekt. Kijk maar eens naar je wifi bereik als je een magnetron aanzet.
WesleyH101 @SebasFM13 september 2023 17:32
Licht is ook gewoon elektromagnetische straling
SebasFM @WesleyH10113 september 2023 17:48
Dat is niet zoals ik het tijdens mijn studie geleerd heb... Maar ik zie (via de link van NHL19) wat je bedoelt :o Blijf wel van mening dat je frequenties van (zon)licht niet met frequenties voor het gebruik van radiocommunicatie kan vergelijken. Daar zit gewoon teveel factoren verschil in.

[Reactie gewijzigd door SebasFM op 22 juli 2024 20:46]

nullbyte @SebasFM13 september 2023 18:14
Jij wil verschil maken tussen zichtbaar licht en overige frequenties. Dat verschil is er, de overige frequentie zie je niet. Dat is dan ook het enige verschil. De zon zend ook op veel meer frequenties in het electromagnetisch spectrum uit.

Licht kan overigens prima gebruikt worden voor radio communicatie https://en.wikipedia.org/wiki/Visible_light_communication

Zichtbaar licht is onderdeel van het electromagnetisch spectrum er is geen verschil in factoren anders dan de frequentie.
kidde @nullbyte13 september 2023 22:35
Natuurlijk wel! En dat verschil is mega belangrijk!

Als er geen verschil was tussen zichtbaar licht en niet zichtbaar licht, waren er geen Röntgen foto's nodig.

Of hoefden artsen zichzelf niet af te schermen als ze 100 Röntgenfoto's op een dag maakten.

Het verschil in golflengte bepaalt namelijk hoe diep de straling doordringt in je lichaam. Zichtbaar licht wordt tegengehouden door huid en spieren, anders kon je niet in de schaduw van iemand anders staan. Maar Röntgennstraling wordt niet tegengehouden door huid en spieren.

Vervolgens bepaalt de frequentie welke moleculen gaan 'resoneren', dus opwarmen.

Een bord resoneert niet op magnetron straling. Water wel.

Als je een plastic fles water in wit karton stopt, warmt het niet (direct) op door zonlicht.

Maar wel door magnetron-straling.
Vesafary @kidde14 september 2023 12:57
Dat is geen verschil tussen zichtbaar en onzichtbaar licht, dat is een verschil in het hele spectrum. Iedere stof heeft een eigen absorptiespectrum. Zo absorbeert water niet alleen heel goed het onzichtbare 2.4GHz (de reden dat magnetrons daarop werken), maar ook rood licht beter dan blauw licht, Om je eigen vergelijking te gebruiken: als je een laagje van 40 meter water rond je hebt, warm je niet op door rood licht, maar wel door blauw licht. Bladgroenkorrels (chlorofyl) absorbeert blauw en rood licht beter dan groen en geel. Hier kun je zo'n zelfde vergelijking mee maken.

Ik heb trouwens het idee dat je oorzaak en gevolg door elkaar haalt (of ziet als losse dingen). Frequentie en golflengte zijn omgekeerd evenredig aan elkaar (e.g. frequentie * 2 == golflenge / 2). Die "Het verschil in golflengte bepaalt namelijk hoe diep de straling doordringt in je lichaam." en "Vervolgens bepaalt de frequentie welke moleculen gaan resoneren " zijn dus precies hetzelfde, en het is helemaal geen vervolgens; dit is precies de oorzaak. Omdat het meeste zichtbare (en het laag-energetische onzichtbare (= infrarood)) licht heel goed wordt geabsorbeerd (= het veroorzaken van moleculaire resonantie, rotatie, etc.) door het menselijk lichaam komt het er niet goed doorheen.
_Pussycat_ @kidde14 september 2023 01:55
Je noemt zelf magnetronstraling en röntgenfotos als voorbeelden van "niet licht". We kunnen daar ook nog de golven van FM-radio aan toevoegen en Radar en vele anderen, en zien dan inderdaad dat de frequentie relevant is want die gedragen zich allemaal anders.

Maar wat maakt dan zichtbaar licht zo speciaal? Het is dan toch ook maar een klein stukje van het spectrum wat zich anders gedraagt dan andere stukjes?
HelloMeow @SebasFM13 september 2023 18:00
De energie per foton van zichtbaar licht is vele malen hoger dan radio- of microgolven. Dat was het oorspronkelijke punt ook.
nehal3m @SebasFM13 september 2023 18:01
Er zit 1 factor verschil in, namelijk de golflengte. Ik kan me ook niet voorstellen dat er een geaccrediteerde studie bestaat die je iets anders leert. De kans dat je het gewoon mis hebt lijkt me aanzienlijk groter.

De uitwerking van verschillende golflengtes is wel een breed spectrum (hehe).
EraYaN @SebasFM13 september 2023 17:33
Dat zijn allemaal fotonen hoor, gewoon een andere frequentie.
DeFeCt @Blaat13 september 2023 15:44
Zijn mannen überhaupt vruchtbaar, vraag ik mij nu af :)
watercoolertje
@DeFeCt13 september 2023 16:01
Ja zeker muv de mannen die dus al jaren met een iPhone 12 rondlopen :+

Vruchtbaar zijn heeft niks met je geslacht te maken.
Hulleman @watercoolertje13 september 2023 16:22
Uit empirisch onderzoek kan ik je vertellen dat mannen met een iphone 12 wel degelijk vruchtbaar zijn :+
KroeT @Hulleman13 september 2023 16:46
Ho ho. Er is, zo kan ik maximaal constateren aan de hand van wat je schrijft, ten minste één man met een iPhone 12 vruchtbaar. En zelfs dan. Bewijs maar eens dat die persoon de vader is 😇
Alekz87 @KroeT13 september 2023 17:07
Ik had ook die 12 pro en heb hier nu een zoontje van 1,5 rondlopen.

N=2 dus!

Of we zijn beide genaaid door onze vrouw

[Reactie gewijzigd door Alekz87 op 22 juli 2024 20:46]

1Mark @Alekz8713 september 2023 20:41
Of we zijn beide genaaid door onze vrouw
ja, dat is soms nodig voor nageslacht...
Qoncritter @Alekz8713 september 2023 18:58
N=3, zelf een iPhone 12 en ook een mannetje van 1,5 rond kruipen

[Reactie gewijzigd door Qoncritter op 22 juli 2024 20:46]

captainbennet @Qoncritter13 september 2023 19:47
Wel toevallig allemaal jongetjes…
stftweaker @captainbennet13 september 2023 20:29
Snel pak wat alu folie en wikkel het erom, beschermt tegen alleen jongens heb ik gehoord. 8)7
Nostalgmus @stftweaker14 september 2023 00:53
Complete onzin, dit zij ik ook tegen mijn buurman en hij deed het even voor, nu hebben mijn vrouw en ik een dochter..
drdelta @captainbennet14 september 2023 13:08
En 2 van de 3 zijn 1.5! Het kan bijna geen toeval zijn :9
BounceMeister @DeFeCt14 september 2023 08:34
Als je die weg inslaat, laten we dan actueel zijn en ons afvragen: "Wat is een man?". ;)
MilanSxD @BounceMeister14 september 2023 10:17
Een vrachtwagen merk.
Gwaihir @Blaat13 september 2023 17:33
Veronderstel je dan dat iPhone 12 bezitters niet van de zon houden?

Anders is het 7 + 6 = 13W, oftewel bijna 2x wat je langs natuurlijke weg zou opdoen. En dan kan het zo maar zijn dat ons lichaam daar moeite mee heeft.

Onrust lijkt me inderdaad niet nodig; anders was die EU brede terugroepverplichting wel gelijk aangekondigd. Maar zoals je zelf ook zegt: die normen zijn er niet voor niets.
Probook8979 @Gwaihir13 september 2023 22:05
Hoe zullen andere toestellen hieruit komen?
Amasik @Probook897914 september 2023 13:45
In principe blijven die onder de norm van 4, maar moeten ze boven de 0 zitten omdat er wel iets van een signaal uit de telefoon komt.
anton t @Blaat13 september 2023 18:56
Maar dan ga je uit van dat de schade op moleculair/cellulair gebied plaatsvind. En hoe weet je dat dat het probleem is?

Wat ik tot nu toe begrijp heeft de straling van mobiele telefoons vooral effect op zachte tissue zoals hart, en ballen bij mannen en effect op proteïnen maar er zijn ook onderzoeken die geen problemen vinden. Onderzoek bij dieren dat proteïnen die voor navigatie zorgen ernstig verstoord kunnen worden en er is onderzoek gedaan bij bijen waarbij het als 1 vd 5 oorzaken van grootschalige bijensterfte wordt gezien. Bijen raken gestresst en gaan zwermen bij straling bv.

Bv Navigatie problemen bij vogels
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10110192
P. vd Loo @Blaat14 september 2023 10:00
Een volle dag op het strand liggen is dan ook allesbehalve gezond en recept voor ontwikkeling van huidkanker.
r2504 @P. vd Loo14 september 2023 10:20
En dat is een effectief bewezen feit... gans het SAR gebeuren is louter omdat men geen ander aantoonbaar feit kon vinden van GSM straling.
divvid @PredCaliber213 september 2023 14:16
hoho, ANFR heeft dit vast gesteld......Alle andere controlerende instanties in de EU heb ik er nog niet over gehoord. Apple zelf betwist het. Als ANFR gelijk heeft zullen de anders instanties nu hard aan het testen zijn en dan is er een punt, al is het wel mosterd na de maaltijd. Grote kans echter dat de andere instanties de testresultaten niet kunnen reproduceren (anders hadden zo het probleem vast al eerder opgemerkt)

Eerst even rustig afwachten dus
twkr18526 @divvid13 september 2023 15:47
Volgens het AD vraagt het Rijksinspectie Digitale Infrastructuur een uitleg van Apple en willen ze het rapport inzien, dat EU landen vaak dit soort dingen van elkaar overneemt. Ik ben niet bekend met hoe dat te werk gaat en kan er zelf nog niets van vinden op de site van het RDI.
https://www.ad.nl/tech/ne...d-in-frankrijk~a90cf4d9f/ (Zit dit overigens op een iPhone 12 Pro Max te typen :-)

[Reactie gewijzigd door twkr18526 op 22 juli 2024 20:46]

Kevinp @twkr1852613 september 2023 16:48
Ik las het ook. En in mijn ogen moet je dat in basis overnemen. Een schorsing van verkopen voor bv 1 maand zou op zijn plaats zijn.

Als je het rivm van een ander Europees land niet kan vertrouwen dan is er iets mis.

Wel vreemd dat het nu pas naar buiten komt.

Zorgelijker is dat ze dit mogelijk vandaag kunnen faxen, en mogen weer fout kunnen doen.
Happyme @Kevinp13 september 2023 18:52
Ik had begrepen dat bepaalde updates dit veroorzaakt hebben. Nu is de vraag welke update en icm welke iPhone 12?

't Schandalige is hieraan dat die iphone generatie maanden en jaren oud is, na initiële release. Ook is nu duidelijk dat blijkbaar Amerikaanse bedrijven hier zomaar op de Europese markt alles mogen uitbrengen en plempen wat ze willen zonder dat dat dus getest wordt. Bijvoorbeeld zo'n stralingstest. Ik zeg dit: het wordt tijd dat de burger hier een voorrecht krijgt en behoed wordt voor al deze technologie mocht dit zo uitpakken met ernstige gevolgen zijn we in ieder geval preventief beschermd!
1Mark @Happyme13 september 2023 20:44
Worden echt alle devices hierop getest, of was de iPhone geselecteerd in een steekproef? Apple is natuurlijk daar altijd (met Samsung) de sjaak vanwege het marktaandeel.

Ik kan me niet voorstellen dat alle toestellen van bijvoorbeeld allerlei Chinese merken getest worden. Al helemaal niet degene die via het grijze circuit geïmporteerd zijn
Happyme @1Mark13 september 2023 23:33
Nee dat is het punt. Ze testen steekproefgewijs. En blijkbaar loopt dat achter op de snelheid van releases hier in de EU.
twkr18526 @Happyme14 september 2023 10:56
Daarnaast denk ik dat er ook een cultuurverschil is tussen de EU landen. Het ene land is strikt en verbied meteen. Soms zelfs al direct schadevergoeding a la VW. Het andere land (NL?) is meer van het valt allemaal wel mee; er zijn ergere dingen. Zo erg is het allemaal niet (altijd) etc. Enfin, benieuwd hoe dit verder uitpakt. Of het een storm in een glas water zal blijken in alle EU landen.
CentralX @twkr1852616 september 2023 10:06
Zo was Nederland vroeger, ja. We stonden bekend om de “Oerhollandse nuchterheid”. Echter, sinds een zeker verkoudheidsvirus om de hoek kwam kijken hebben we duidelijk gezien dat wij hier inmiddels ook best een goed potje paniekvoetbal kunnen spelen. :)
_Pussycat_ @Happyme14 september 2023 02:51
Ook is nu duidelijk dat blijkbaar Amerikaanse bedrijven hier zomaar op de Europese markt alles mogen uitbrengen en plempen wat ze willen zonder dat dat dus getest wordt.
Duidelijk is vooral dat je geen idee hebt hoe producten toegelaten worden. Natuurlijk wordt dat getest en zonder resultaten van een laboratorium kun je je product niet op de markt brengen.

Dat misschien door een update of verandering aan een product daar iets aan veranderd is is natuurlijk een probleem.
Happyme @_Pussycat_14 september 2023 11:40
Noem die testen eens? Waaruit blijkt dat alles getest wordt wat hier in Europa op de markt beschikbaar is?

Ik ben het in ieder geval eens dat dat wel zou moeten gebeuren. Maar blijkbaar is het een gevalletje "zien is geloven, dus ook gedoogt!"
_Pussycat_ @Happyme14 september 2023 15:18
Noem die testen eens? Waaruit blijkt dat alles getest wordt wat hier in Europa op de markt beschikbaar is?
Aangezien ik vaker zulke tests heb moeten doen, op moment voor een radarsensor, weet ik dat behoorlijk zeker ja.

Regelgeving hier, deel van CE.

https://single-market-eco...quipment-directive-red_en

Complete text hier: https://eur-lex.europa.eu...TXT/?uri=CELEX:32014L0053

Tests kun je bv. door TÜV uit laten voeren. Er is natuurlijk bedrog mogelijk maar de regelgeving is er gewoon.
Happyme @_Pussycat_14 september 2023 15:42
Thanks dat zocht ik! 👍
WhatsappHack
@Kevinp13 september 2023 17:18
Lijkt me een slecht plan. Als je bij elke fout van een ander land nodeloos verkoopstoppen invoert in de gehele EU, dan loopt dat enorm in de papieren, rompslomp en schade. Gewoon zelf ook meten of op z’n minst een minimum instellen van X landen moeten hetzelfde vaststellen. Nooit op data van 1 land afgaan, zeker niet gezien bij andere tests over de afgelopen 3 jaar geen problemen zijn gevonden. Niet door landen zelf en niet door Apple.
Kevinp @WhatsappHack13 september 2023 18:02
Tja nu is het misschien iets redelijk ongevaarlijks. Maar waar ligt de grens?

Het zijn veiligheidsstandaarden. Daar moet je gewoon streng op zijn. Oke goede snelle procedures om het te controleren. Maar een weekje een telefoon niet kunnen verkopen mag nooit ten koste gaan van potentiële gezondheidsschade. (Zelfs als die niet bewezen zijn)
MilanSxD @twkr1852614 september 2023 10:20
Oh jeetje, daar gaan je floddertjes. :+

Ik denk dat de iPhone 12 op de soort van grens zit waar je niet al te ver overheen wil.
Straling kan zeer zeker gevaarlijk zijn. De straling van de iPhone 12 heeft misschien miniscule bij-effecten.
Maar wanneer je die grens steeds hoger gaat leggen en uiteindelijk denkt: Ach, wat is een beetje onvruchtbaarheid. Dan ga je al snel naar een niveau waar echte schade kan worden opgelopen.

Maar dan nog, de andere instaties moeten er ook nog even overheen plassen, om zeker te weten dat de iPhone 12 daadwerkelijk de grens overschreid met de straling.
NielsFL @divvid13 september 2023 21:02
Het is hoe dan ook teleurstellend. Als de ANFR er naast zit is dat een behoorlijke flater. Hebben ze echter gelijk dan is het een blamage voor alle nationale instellingen in de EU die hier op horen toe te zien. De iPhone 12 is bepaald geen niche apparaat en had al veel eerder gecontroleerd moeten worden.
Happyme @NielsFL13 september 2023 23:34
📤
divvid @NielsFL14 september 2023 07:08
Absoluut.
DeMolT. @PredCaliber213 september 2023 14:19
Het probleem bij zogenoemde "wappies", is dat ze zonder onderbouwing van alles zeggen en beweren.
Hetzelfde als het in de brand steken van de telefoonmasten, dit had ook met de straling te maken; echter gaat het hier nu niet over de masten.

Dit is toch eigenlijk precies wat de "wappies" willen? Dat de overheid iets doet als het niet goed is?

Er is een afspraak, zegt nog niets over of het ook daadwerkelijk schadelijk is voor de gezondheid, maar de afspraak is 4,0w/kg. Daar moet je je als fabrikant gewoon aan houden en als dat niet zo is, dan moet je worden terug gevloten. Ik vind het heel goed dat dit gebeurt, geeft mij weer wat vertrouwen in de overheid.

Sowieso schieten "wappies" altijd met hagel, als je bij alles in de wereld maar vraagtekens zet, dan is er vanzelf ook wel een keer iets (deels) waar. En daar gaan ze dan hard op.

[Reactie gewijzigd door DeMolT. op 22 juli 2024 20:46]

skatebiker @DeMolT.13 september 2023 14:34
4.0W / kg
Is dat per kg telefoon ? Dan zou dat op een iPhone van 150g maar 0.6W zijn.
Of per kg lichaamsmassa ?
Dan zou een kg van je lichaam bij je broekzak (of je oor als je aan het bellen bent) dus 4 W krijgen. Geen idee of dat schadelijk is, het is namelijk geen ioniserende straling zoals X-ray of microwave.
Niet Henk @skatebiker13 september 2023 14:50
Het is per kg lichaamsmassa, zie Wikipedia.

En het is natuurlijk een gemiddelde over een klein stuk van je lichaam wat het meest absorbeert, in de EU de meest absorberende 10 gram, dus als je 80 kg weegt betekent dit zeker niet dat de iPhone 320 watt uitzend en je gaat frituren.

Het is overigens wel microwave, maar microwave is niet-ioniserend (wel verwarmend, 4 watt per kg is niet heel veel warmte, maar over een langere periode mogelijk merkbaar).
nandervv @Niet Henk13 september 2023 14:56
Ik wil die batterijen als de iphone 320 watt kan uitzenden voor 10 uur bellen
Hugo! @Niet Henk14 september 2023 07:31
Stel iemand heeft jaren een iPhone 12 gehad, en doet deze van de hand. Zal de schade die is opgedaan dan herstellen? Of is dit iets blijvends.
MilanSxD @Hugo!14 september 2023 10:26
De grens heeft natuurlijk een marge.
Je gaat niet de absolute grens pakken van schade/geen schade.

De grens ligt natuurlijk iets lager, zodat je ook geen uitzonderingen kan hebben op je test-cases.

Momenteel is dit 4.0W/kg. Stel dat een telefoon 8.0W/kg straling uitzend. Is dit dan schadelijk?
Denk dat je daar wel aardig rode plekken van kan krijgen op je huid als je die telefoon een dag in je broekzak hebt zitten.

Dan nog niet te spreken over effecten op de plek die heel dicht bij je broekzak zit.
Je zaakje.
Is gewoon niet wenselijk.
laptopleon @MilanSxD14 september 2023 11:49
Ik wil het niet klein maken of zo, maar het lijkt me sterk dat je hier ooit iets van gaat voelen of zelfs zichtbare plekken van krijgt.

Dit wordt gemeten bij het maximale vermogen, op het meest-ontvangende plekje, etc. maar een telefoon staat niet constant op maximaal vermogen te zenden en de antenne is geen puntje maar een balkje. Als je dit kon voelen, zou je het veel eerder voelen als je hem in je hand hebt, want je handen zijn veel gevoeliger dan je dijbeen. Dan zou je het waarschijnlijk ook al voelen bij andere telefoons die 20% minder uitzenden.

Het vermogen van de batterij is ook nogal beperkt en wordt over uren, eerder een hele dag uitgespreid en niet alleen voor het zenden gebruikt. We hebben het steeds over Watt per kilo maar er worden geen kilo’s lichaam graden opgewarmd of zo. Het gaat eerder om lokaal hooguit tienden van graden opgewarmd worden bij intensief gebruik.
AlbertG80 @skatebiker13 september 2023 15:14
Er zijn regels opgesteld waar fabrikanten zich aanmoeten houden.
Inderdaad per kg body mass lijkt het niet veel maar een oor is geen kg en heeft een dunne huidlaag. Vandaar vaak rode oor na het bellen voor een lange tijd of een warm gevoel.

Er is geen concreet connectie maar het is mogelijk ook een oorzaak dat de vruchtbaarheid van mannen achter uitgaat.
https://ro.co/health-guid...ll%20phone%20frequencies.
blissard @AlbertG8013 september 2023 20:26
Dat warme oor had ik zelfs met een ouderwetsche telefoon (met zo’n hoorn aan een krulsnoer). Misschien dat dat dus niet door de straling wordt veroorzaakt.
Die draadloze telefoon zou immers slechts 0,1 graad verhoging mogen veroorzaken.

[Reactie gewijzigd door blissard op 22 juli 2024 20:46]

AlbertG80 @blissard14 september 2023 00:21
Toen was EM een topic.
Er zijn regels opgesteld om gezondheidsklachten te voorkomen.
En al heeft 0.1 graden tot bijna geen effect het zijn ook andere vormen die nog worden onderzocht op lange termijn.

Ik maak mij geen zorgen maar het zou alleen vervelend worden als er geen regels zijn.
Ik zou zeggen wees blij dat die er zijn.
Volgende keer zien we een ander artikel mbt WiFi 7 straling.
Pompidompi @skatebiker13 september 2023 15:22
[...] het is namelijk geen ioniserende straling zoals X-ray of microwave.
Microgolfstraling is geen ioniserende straling, het ligt juist voorbij de infrarode kant van het spectrum. En dus niet aan de kant van UV-straling en verder.
bzzzt
@skatebiker13 september 2023 14:52
Je wordt warmer van in de zon zitten dan van je telefoon. Ik maak me nog geen zorgen, en ja, heb een iPhone 12 :o
Hatseflats @bzzzt13 september 2023 15:06
Nou ja, je kan in ieder geval stellen dat je het zeer wetenschappelijk benadert.
bzzzt
@Hatseflats13 september 2023 16:03
De wetenschap heeft vastgesteld dat bij een opwarming van 1 graad eigenlijk niemand in de problemen komt.
Er is gekozen om de eisen aan telefoons een factor 10 strenger dan dat te maken.
En nu blijkt dat je misschien 0,15 graad in plaats van 0,1 graad warmer wordt.
Dat verschil is extreem klein, en waarschijnlijk insignificant vergeleken met andere omgevingsfactoren (de hittegolven van afgelopen zomer zijn gevaarlijker).
Moet je dan in paniek raken?
Happyme @bzzzt13 september 2023 19:13
Je vergeet dat je dus wel meer binnen krijgt van de zon, zoals vitamine B/C/D etc. en de werking bij zonnestralen gemoeid in het leven hier op aarde. Zo'n telefoon heeft een beperkte radius voorzover het zijn omgeving betreft. Zie de zon maar eens een dag weg te laten, dan zijn we er geweest. Dat kun je over je iphone nie zeggen, waarschijnlijk leef je langer met iedere dag dat je hem niet in je handen vast hebt! 🤣
bzzzt
@Happyme13 september 2023 20:51
Je vergeet dat je dus wel meer binnen krijgt van de zon, zoals vitamine B/C/D etc.
Ik dacht al, wat voel ik toch buiten maar dat waren natuurlijk de vitamines die de zon op mij afvuurde ;)
Happyme @bzzzt13 september 2023 23:38
Je weet dat je nu de spijker op zijn kop slaat? En dat het daarom fout gaat met de mensheid hier in het westen? Om maar te zwijgen over de samenhang met het aantal overgewichtige kankergevallen en overlijden onder de 50 jaar oud in samenhang met schermen en TVs. Zoek het maar eens op.
bzzzt
@Happyme14 september 2023 09:27
Je meende dat serieus van de vitamines die de zon afvuurt? Ik dacht dat je een grap maakte. Kan je die claims ook allemaal onderbouwen zonder op onderbuikgevoel te mikken?

Als mensheid hebben we door ons verstand te gebruiken voor wetenschap onze levens een stuk aangenamer en langer gemaakt. Als ik dan een probleem zou moeten benoemen is het dat mensen zonder enig benul van hoe dingen echt werken een hoop onzin en wantrouwen zaaien en daarmee de voortgang die we als maatschappij hebben geboekt weggooien. Vroeger was zeker niet alles beter.

PS. Ook de wetenschap is het er mee eens dat de hele dag voor de TV hangen niet handig is, maar dat heeft niets met de straling van het scherm te maken.
MilanSxD @bzzzt14 september 2023 10:36
De zon zelf bevat geen Vitamine D.
Maar zonlicht, met name de UV straling, helpt het lichaam Vitamine D te produceren.

En indirect zorgt de zon ook voor alle andere Vitamientjes want zonder de Zon gaat alles dood :)
bzzzt
@MilanSxD14 september 2023 10:43
Ik reageerde ook op de serieuze reactie van @Happyme, hoop inderdaad dat de meeste mensen wel iets weten van de basics van vitamines ;)
Hatseflats @bzzzt13 september 2023 16:09
Haha, je reageert in ieder geval niet zoals de meesten, als door een wesp gestoken.

Ik vond je initiele stelling alleen zo summier.
- peter - @PredCaliber213 september 2023 14:11
Het gaat hier om 1/10e graad aan verwarming van het lichaamsdeel. Specifiek geen DNA schade of dat soort dingen. Dus ja, wappie verhalen zijn meestal extremer.
bzzzt
@- peter -13 september 2023 14:50
Nee, de norm is 1/10e graad. Met deze afwijking wordt het dus misschien wel 1/20e graad meer. Er is geen enkel onderzoek wat schadelijke effecten onder 1 graad verwarming heeft aangegeven dus denk niet dat je kan stellen dat dit schadelijk is.
Maargoed, wappies gonna wap. Wachten op de eerste rechtszaak.
Equites @bzzzt13 september 2023 14:58
(pssst... 1/20e is minder dan 1/10e O-) )
Zeerob @Equites13 september 2023 15:30
(pssst... 1/20e is minder dan 1/10e O-) )
Hij schrijft 1/20e graad meer (dan 1/10e graad), dus 0.15 ipv 0.1
logix147 @PredCaliber213 september 2023 15:03
Probleem met wappies is dat ze zaken aankaarten zonder meetbaarheid of bronnen die ook erkend worden als wetenschappelijk correct. Als je iets correct onderbouwt breng je ook gespreksstof naar de tafel.
Game-Over @logix14713 september 2023 17:41
Wappies zijn zoals vrijwel iedere groep in sub-groepen in te delen.
Groep-A: Stralingen is gevaarlijk want atoombommen...
Groep-Z: Heeft echt wel onderbouwing. Maar die onderbouwing strookt vaak niet met de geldende opinie.

Ik denk dat mondkapjes een prima voorbeeld zijn.
Sommige mensen zweren erbij. Nog steeds zie ik mensen met een kapje lopen op het vliegveld.
Andere mensen hebben het vanaf het begin afgedaan als grote onzin.
Dr. Fauci bestempelde het eerst als onzin. Later fervent voorstander. Nu zegt hij dat het effect niet daar is.

Dus wie waren/zijn hier de wappies? De mensen die de steeds veranderende mening volgen?
Nu blijkt dat de anti-kapjes wappies toch niet zo fout zaten, zijn de volgers dan wappies.

Of neem Maurice de Hond, met zijn 'goed ventileren' idee. Ultra-wappie dus. Veel later werd het toch deel van het officiële advies. Uiteraard kun je dat simpelweg afdoen met "een kapotte klok geeft 2x per dag de juiste tijd aan", maar dan doe je precies wat een wappie doet. Alles tegenbewijzen komen van omgekochte mensen enzo.

Als mensen het advies van een eenzame wetenschapper volgen zijn het dan wappies?
Wat als die ene wetenschapper toch gelijk had? Wie zijn dan de wappies?
Uit eerdere reacties proef ik dat niet meegaan met de mainstream mening je tot een wappie maakt.
Foute mainstream wetenschap is geen probleem omdat ze netjes hun mening aanpassen.
De eenzame wetenschapper had slechts bij toeval gelijk, dus is en blijft een wappie.
laptopleon @Game-Over14 september 2023 11:59
Het probleem met ‘eenzame’ wetenschappers is dat er altijd wel eentje is. Dus dan is er altijd wel een excuus-wetenschapper voor elk wappie-standpunt.

Daarnaast zijn de meeste wetenschappers het vaak wel ongeveer eens, maar is er altijd verschil van mening over verschillende situaties, zeg maar ‘details’.

Dan zijn er altijd weer politici en commercie die iets te winnen of verliezen heeft met dat soort details en hoppa, dan weer selectief gaan winkelen qua details. Want weet je twijfel te zaaien, dan verkoop je miljoenen mondkapjes. Of misschien juist een ander type filter, als je mensen van het omgekeerde kunt overtuigen.
EraYaN @PredCaliber213 september 2023 14:11
Als jij dit aangaf met meet resultaten dan was er gewoon wat mee gedaan, het is wat je er vervolgens mee doet wat je een wappie maakt (of het roepen zonder meten). Dit is dus ook nieuw, want tijdens de introductie zijn ze gewoon getest natuurlijk. Dus zal een software update geweest zijn.
Slaz @PredCaliber213 september 2023 14:16
Er is enkel vastgesteld dat de hoeveelheid straling (SAR waarde) boven een Europees gestelde norm uitkomt, niet dat de straling nu opeens schadelijk zou zijn voor het menselijk lichaam.

Zichtbaar licht is ook straling. “Straling” is in de volksmond een nogal beladen woord, want er wordt al snel gedacht aan röntgen, radioactiviteit, etc. Maar qua gezondheid is straling pas schadelijk wanneer het ioniserend werkt, dus binnen een golflengte die lichaamscellen kan doordringen en het DNA kan beschadigen, zoals UV-B straling van de zon. Dergelijke vormen van straling zijn bij mobieltjes uiteraard niet aan de orde, het zijn eigenlijk gewoon (zwakke) radio’s.
Cergorach @PredCaliber213 september 2023 14:21
Ik roep al uren dat het 12:00 is en zie hier, op deze defecte klok is het exact 12:00... O-)
watercoolertje
@PredCaliber213 september 2023 14:39
Nu is het officieel vast gesteld en moet de verkoop zelfs worden gestaakt!!!
Wat is er volgens jouw precies dan officieel vastgesteld dan waar de wappies ons voor hebben gewaarschuwd?

Het gaat niet om straling ansich (in het onderzoek), het gaat niet om 5G (in het onderzoek), het gaat enkel en alleen om 1 toestel (iphone 12) dat meer dan de onderzoek (veilige) hoeveelheid straling uitzend en daarop teruggefloten wordt. Heeft niks met wappies hun uitspraken te maken.

Er is niemand die beweerd dat straling helemaal niet slecht is, enkel dat de mate waarin wij dat gebruiken acceptabel zijn. Wappies doen daartegenover alsof de wereld vergaat door straling van onze technieken, tja dan verspeel je in 1 klap je geloofwaardigheid, als een wappie zegt dat het gras hier groen is en de lucht blauw dan ga ik twijfelen of dat wel zo is!

Als jij dit ziet als 'zie je wel dat wappies gelijk hadden' zegt dat vooral wat over jou O-)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 20:46]

Tintel @watercoolertje13 september 2023 15:14
hoeveelheid straling uitzend
Uitzend? SAR gaat om absorbed radiation toch?
watercoolertje
@Tintel13 september 2023 15:58
Wat je niet uitzend kan je ook niet ontvangen he ;-)

Ze meten de SAR en dat komt voort uit te hoog (zend)vermogen.
Happyme @watercoolertje13 september 2023 23:46
Volgens mij niet na aanleiding van deze methode.S.A.R. FCC
En het is ook niet één toestel wat ze testen!

[Reactie gewijzigd door Happyme op 22 juli 2024 20:46]

youridv1 @PredCaliber213 september 2023 15:04
Het zijn van een wappie heeft niks te maken met wat je roept, maar waarmee je het onderbouwt. Je mag prima roepen dat er te veel straling uit smartphones komt, als je maar met een bron komt. Als je niet verder komt dan “dat heb op feesboek gestaan” of van horen zeggen, of websites met nul reproduceerbaarheid of credibiliteit, maar wel heel hard schreeuwt, dan ben je een wappie
com2,1ghz @PredCaliber213 september 2023 14:19
Omdat dit wetenschappelijk is bewezen en een wappie komt met een onderbuikgevoel en rare termen als Great reset, big pharma. Ze komen met een meting waaruit waardes komen die boven de normen uitkomt. Zo werkt dat.

Het verschil met een wappie en wetenschap is dat de wetenschap kan veranderen als er nieuwe inzichten ontdekt zijn. Een wappie kan je niet van mening veranderen omdat het deel geworden is van hun identiteit.
Hatseflats @com2,1ghz13 september 2023 15:18
Maar, echter, want, dus, de wetenschap heeft het ook wel eens zodanig mis, dat er mensenlevens op het spel staan.

Denk aan roken, softenon, etc.

Het is dus altijd verstandig zelf ook een beetje na te denken en niet klakkeloos alles over te nemen.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 22 juli 2024 20:46]

com2,1ghz @Hatseflats13 september 2023 15:42
Ja en lobotomie had een nobelprijs. Het probleem met een "beetje nadenken" is dat men niet de kennis heeft om deze materie te begrijpen en zaken in twijfel trekken waar meerdere experts/wetenschappers hier uitspraak over hebben gedaan. Er wordt gereageerd met angst wat nergens op gebaseerd is.

Zo ook weer over zonnebrandcreme....
Hatseflats @com2,1ghz13 september 2023 15:48
Kennis hebben ergens van betekent niet dat je dan ook de juiste dingen zegt. Het omgekeerde natuurlijk ook.

Maar je zegt nu, als je ergens geen kennis van hebt mag je het er niet over hebben. Ik ben geen dierenarts, maar ik weet toch het verschil tussen een kat en een hond.
Zo ook weer over zonnebrandcreme....
Dat zat al in de eerste Robocop film.
Klauwhamer @Hatseflats13 september 2023 15:57
Je schrijft "denk aan roken", maar: "In that 1910 article, by a Dr. George L. Meylan of Columbia University, you can see some of the early science of tobacco’s health effects. He talks about animal studies showing nicotine’s dangers, as well as funny comparisons of the heights and grades of smoking versus non-smoking college men. His own study wisely points out that smoking may not necessarily cause bad grades—it might be correlated with bad grades because smoking students tend to be more social, and perhaps came to college for the social benefits, rather than the scholarly ones. He ultimately comes the not-bad-nor-good conclusion quoted above, but also points out, “All scientists agreed that the use of tobacco by adolescents is injurious; parents, teachers and physicians should strive earnestly to warn youths against its use.” Thanks, Dr. Meylan." -- https://www.popsci.com/ar...-studies-popular-science/ Moraal van het verhaal: Verwar niet gekochte artsen en doktoren met "de wetenschap".

Je hebt 't over Softenon, maar daar zijn ook wat belangrijke dingen bij in ogenschouw te nemen die afbreuk doen aan het "Maar, echter, want, dus, de wetenschap heeft het ook wel eens zodanig mis, dat er mensenlevens op het spel staan.". Laten we beginnen met clinical trials, die decennialang zijn toegespitst op de gemiddelde witte man. Daar zijn redenen voor en daar zitten evengoed bikkelharde gevolgen aan. Er sterven vandaag de dag nog steeds vrouwen door misdiagnose en verkeerde behandeling met medicatie hier door. En dan hebben we het alleen nog over verschil tussen mannen en vrouwen, maar niet eens etniciteit. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld een lancering van medicatie in Japan men vereist dat clinical trials uitgevoerd worden op de bevolking van Japan en dat onderzoeken uitgevoerd op West-Europeanen daar meteen de vuilnisbak in gaan voor approval. Het is dus niet per se dat het om "mis hebben" gaat, maar om de waanzinnige complexiteit van medicijnontwikkeling waarbij inderdaad onbekenden en (al dan niet bewust) ondergeschoven kindjes zijn (het vrouwelijk lichaam).

[Reactie gewijzigd door Klauwhamer op 22 juli 2024 20:46]

Hatseflats @Klauwhamer13 september 2023 15:59
Ik ben gestopt met lezen na dit:
het "zie je wel wetenschap heeft het mis".
Dat stel ik helemaal niet. Dat noemt men in de wetenschap tunnelvisie.

Edit: He grappig, je hebt mijn quote en daarmee wat je initieel zei gewijzigd. Dat wekt de indruk dat je er vanaf het begin al naast zat.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 22 juli 2024 20:46]

Klauwhamer @Hatseflats13 september 2023 16:01
Je schreef "Maar, echter, want, dus, de wetenschap heeft het ook wel eens zodanig mis, dat er mensenlevens op het spel staan." -- en daar ging ik op in. Maar heel fijn dat jij goed ziet waar de prioriteiten liggen en je stopte met lezen, kampioen (y)
Hatseflats @Klauwhamer13 september 2023 16:05
Als je je wat meer zou verdiepen in begrijpend lezen, dan had ik ook niet zo te hoeven reageren.

Maar ja, als men van repliek wordt bediend heden ten dage krijg je al gauw dit soort excessen.
Klauwhamer @Hatseflats13 september 2023 16:17
Repliek? Ik leg je uit waarom jouw voorbeelden de plank mis slaan. Sterker nog; Softenon illustreert dat nog het beste door bijvoorbeeld de FDA die market access voor Amerika weigerde. Ook hier geldt dat het dus niet per se "de wetenschap" is, maar politici, artsen, en doktoren die zich laten verleiden door bergen met geld vanuit de farmaceutische industrie. En dat vindt nog steeds plaats overigens, zie OxyContin en de opioid crisis in Amerika. Maar hey: blijf jij in de veronderstelling dat je mij eventjes stevig van repliek hebt bediend hoor :D
Hatseflats @Klauwhamer13 september 2023 16:27
En ik wijs je op begrijpend lezen. Dan kom je voor wat betreft roken en softenon tot dezelfde conclusie als voor oxycontin. Die opioid crisis in 'Murica is voornamelijk fentanyl en synthetische derivaten.

Doktoren zijn toch ook wetenschappers? Deze gaven als advies mee dat als je last had van je keel je maar moest roken. Er bestaan nog posters van lang geleden, heb ik wel eens gezien.

Softenon werd zelfs zonder recept in West-Duitsland verkocht. Bleek later schadelijk te zijn. Nadat kinderen geboren werden.

Heb je je eigenlijk wel verdiept in Softenon?

Edit: Roken aangeprezen link toegevoegd. Met dank aan @Miki .

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 22 juli 2024 20:46]

sircampalot @Hatseflats13 september 2023 19:47
Even een toevoeging: tunnelvisie is het grootste gevaar bij peer-reviewing.
De peers hebben vergelijkbare opleiding/achtergrond/ervaring.

Hoe het beter moet weet ik niet, maar houdt dit soort zaken wel in je achterhoofd.
Wellicht kan je dat verstaan onder "zelf nadenken"

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 22 juli 2024 20:46]

Hatseflats @sircampalot13 september 2023 22:36
Ik bedoel het ook meer eufemistisch. Hij kijkt al door een bepaalde tunnel naar wat ik zeg, zodanig, dat hij erover heen leest wat ik nou daadwerkelijk schrijf.

Het kan de beste overkomen.

Daarna veranderde hij snel zijn tekst. Dan weet je het wel.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 22 juli 2024 20:46]

sircampalot @Hatseflats14 september 2023 09:01
Het is jammer dat de discussie al snel op de man gevoerd wordt.
Dat is voor mij vaak het moment om er snel mee te stoppen, ook al geeft mij dat dan het idee dat de andere partij (onterecht) gaat denken dat ze 'gewonnen' hebben, en dus gelijk hebben.
Hatseflats @sircampalot14 september 2023 09:07
In de begintijd van van deze websaait, toen het overgrote deel nog gelijkgestemden waren, ging het er ook heel anders aan toe.

Toen het was verkocht moesten ze een breder publiek aanboren met alle gevolgen van dien.

Resultaat is dat velen met de noorderzon zijn vertrokken en nooit meer terug komen. Respect komt te voet, maar vertrekt te paard.

Het is af en toe alsof de winterschilder Rembrandt probeert te overtuigen dat hij toch echt anders moet schilderen.

De huidige tijd met zijn ontwikkelingen draagt er ook niet echt aan bij. Vaak verwende enigskinderen die nog nooit een weerwoord hebben gehad. En dus ook geen broer of zus die je een klap teruggeven als je iets geks doet of zegt. Daarmee leer je dat acties consequenties kunnen hebben.

Da's ook 1 van de verklaringen voor de burn-outs die ze al vroeg in het leven hebben. "Reality hits like a truck."

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 22 juli 2024 20:46]

sircampalot @Hatseflats14 september 2023 09:15
Ik denk dat het een maatschappelijk brede trend is.
Het lijkt wel belangrijker om jezelf te laten horen en gelijk te krijgen dan het uitwisselen van ideeen.
Laat staan dat iemand van standpunt zou veranderen, want dan verloochen je jezelf behoorlijk.
Hatseflats @sircampalot14 september 2023 09:21
Dat laatste is vooral een ego probleem.

Het eerste klopt, dat wordt op school geleerd met bv. "Kanjer trainingen" (iedereen is een kanjer en iedereen is gelijk).

De grootst mogelijke onzin. Als ik die mensen dan confronteer met het feit "dat als dat zo was, dan was iedereen toch wel een Messi of Ronaldo?" kijken ze je aan met grote glazige aardappelogen en zie je als het ware de lichtflitsen daarin ten gevolge van de kortsluiting bovenin de hersenpan.

Het bereidt je totaal niet voor op de realiteit.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 22 juli 2024 20:46]

sircampalot @Hatseflats14 september 2023 09:31
Wat ik zorgelijker vind, is dat meerdere berichten in dit draadje een -1 krijgen.
Een 0 lijkt mij juist op zijn plaats, de discussie is inhoudelijk prima, en zeker niet ongewenst (=-1).
Het is hoogstens (te) ver afgedwaald van een iphone die te veel straling uitstoot.

Dit geeft mij een aardige indicatie dat mede tweakers het moderatiesysteem zien/gebruiken als 'likes'.
Hatseflats @sircampalot14 september 2023 09:39
Mijn reacties stonden eerst op +1 of 0, maar zijn naderhand veranderd naar -1.

Of mensen hebben hun vriendjes opgetrommeld om dit te doen of het is het "zelfreinigende systeem" waarbij de grootst mogelijke deler, de libelle lezer, altijd gelijk moet krijgen omdat dat nou eenmaal het publiek is waar ze het meest aan verdienen.

Of er wordt gedacht: "Ik laat mijn mede libelle lezer niet zomaar de les lezen."

Och ja, de mens, een wonderlijk dier.

En ja, het heeft niets meer met het oorspronkelijke onderwerp te maken. Maar ja, dat kan gebeuren, dat de gedachtengang achter een stelling helemaal wordt ontleed.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 22 juli 2024 20:46]

Miki @Hatseflats13 september 2023 15:45
Met jouw reactie geef je alleen maar blijk dat je helemaal geen flauw benul hebt wat wetenschap inhoudt, want dat nadenken is juist wat wetenschappers in een gestructureerde en onafhankelijke wijze doen om bevindingen vast te stellen en te scheiden van vermoedens en kwakzalverij.

Verder ga ik maar niet in op je aangehaalde voorbeelden, want als je zelf even Wikipedia op beide voorbeelden had bezocht dat had je wel iets anders geroepen.
sircampalot @Miki13 september 2023 19:44
Je stelt dat wetenschap objectief is, dat is zeker niet zo.
Bij het opstellen van de onderzoeksvraag is er (onbewust) sprake van persoonlijke voorkeur.
Bij het selecteren van data (wat wordt meegewogen en wat niet) wordt (onbewust) een subjectieve keuze gemaakt.

Daarbij is het bewijs voor de feilbaarheid van wetenschap ook duidelijk, verschillende rapporten over hetzelfde onderwerp waarbij de getrokken conclusies elkaar tegenspreken.
Dat zou niet moeten kunnen als de wetenschap absolute waarheid produceert.

En dan zijn er ook nog voorbeelden van fraude, maar dat zijn uitzonderingen.

Wat je wel kunt stellen is dat de wetenschappelijke methode het beste is wat we hebben.
Miki @sircampalot13 september 2023 20:04
Het is objectief omdat het volledige onderzoekstraject transparant en verifieerbaar moet zijn. Daarom komen ook fraude gevallen uiteindelijk altijd aan het licht.
Daarbij komt ook dat als je je onderzoek wilt publiceren je onderzoek collegiaal getoetst wordt door een panel. Uiteindelijk vallen de kwakzalvers dan ook door de mand.
Hatseflats @Miki13 september 2023 22:49
Probeer het werk van Ed Witten te verifieren.

Wat een altere Forscher (ik ben even zijn naam vergeten) al zei: "Het komt er op neer dat wetenschappers vooral poeten zijn. Ze bedenken een theorie, hangen daar zeer complexe wiskunde of gedachtensprongen aan vast en zie dat maar eens te weerleggen. Dat zijn er maar weinig die dat eventueel kunnen en wie moet je dan geloven als de andere het tegenspreekt of iets anders beweert?"

Dit om aan te geven dat @sircampalot het wel degelijk bij het rechte eind heeft.

Ander goed voorbeeld hiervan is Grigori Perelman. Het duurde 2 jaar om te ontcijferen dat hij gelijk had. Met een heel team, wel te verstaan.

Wat voor hem gesneden koek is, was voor het team een enorme openbaring.

Hetzelfde geldt voor Roger Penrose.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 22 juli 2024 20:46]

sircampalot @Miki14 september 2023 08:54
verifieerbaar+transparant is niet hetzelfde als objectief.

Ik zeg dat wetenschap niet puur objectief is, omdat er menselijke keuzes in zitten.
Keuzes zijn per definitie subjectief.
Ik zeg niet dat wetenschap corrupt is, maar heb wel het idee dat dat zo gelezen wordt.

Meteen weer een voorbeeld van wat er gaande is.
Wij kunnen hier onderling (over betrekkelijk eenvoudige zaken) al niet adequaat communiceren, dat gaat onder wetenschappers die elkaars papers lezen hetzelfde, die begrijpen zaken soms ook anders dan ze bedoeld zijn.

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 22 juli 2024 20:46]

Miki @sircampalot14 september 2023 09:01
De definitie van objectief: zich beperkend tot de feiten, niet beïnvloed door eigen gevoel of door vooroordelen; onbevooroordeeld, onbevangen

De definitie van een feit: een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, doordat het ofwel zintuiglijk waargenomen ofwel instrumenteel gemeten kan worden. Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden.

Verifieerbaar en transparant in de context van de wetenschap dat je kunt reproduceren wat andere onderzoekers hebben geconstateerd.
Miki @Hatseflats13 september 2023 16:06
Even de feiten op een rijtje:

Je schrijft het volgende:
Maar, echter, want, dus, de wetenschap heeft het ook wel eens zodanig mis, dat er mensenlevens op het spel staan.

Denk aan roken, softenon, etc.
Met deze zin impliceer je dat de wetenschap het mis had over roken.

Wikipedia:
Onder het nazibewind werd in de jaren dertig in Duitsland en Oostenrijk vanwege de volksgezondheid door de overheid - voor een deel tevergeefs - een ontmoedigingsbeleid tegen roken gevoerd. Al in 1929 had de Duitse arts Fritz Lickint een statistisch verband tussen roken en longkanker gevonden. In 1939 en 1943 publiceerde hij zijn omvangrijke overzicht Tabak und Organismus (1000 bladzijden). Andere Duitse artsen als Franz Hermann Müller uit Keulen vonden een verband tussen tabak en kanker in de mond, lippen, keel en slokdarm.
Directe link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Roken_(tabak)#Vroege_bezwaren
Omstreeks 1950 werd door Sir Richard Doll het verband tussen roken en longkanker aangetoond dat al eerder door Duitse onderzoekers was gevonden, maar in het Westen niet bekend was geworden. Veel mensen hadden dit in de oorlog opgelopen door het roken van in krantenpapier gedraaide shaggies en nu kwam er een tegenbeweging op gang. Al in de jaren vijftig ageerde in Nederland dokter Lenze Meinsma van de KWF Kankerbestrijding tegen roken. Pas in 1971 kreeg hij bijval van een aantal inmiddels met roken gestopte collega-artsen.
Directe link: https://nl.wikipedia.org/...Schade_voor_de_gezondheid
In 1950 had de wetenschap dus al aangetoond dat er een verband was tussen roken en longkaker.

Verder op Wikipedia:
In de jaren 80 kwam in heel Europa op de verpakking van rookwaren de waarschuwing te staan dat roken de gezondheid schaadt. De waarschuwingen werden in de loop der jaren steeds explicieter en indringender. Het roken werd in de komende jaren in snel tempo aan banden gelegd. Reclame voor tabak werd, stapje voor stapje, verboden. Het roken in bijna alle vliegtuigen werd in de jaren 90 verboden; enkele jaren later volgde een rookverbod in het Nederlandse openbaar vervoer.
Directe link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Roken_(tabak)#Teruggang
En zie hier, precies waar naar je verwijst over hoe het uiterlijk van een pakje sigaretten veranderde door de jaren heen. Dat gebeurde dus doordat wetenschappers hadden vastgesteld dat roken schadelijk was voor de gezondheid.

Kortom, kwats wat je aanhaalt! De wetenschap had het niet mis m.b.t. roken, maar stelde steeds meer vast dat roken schadelijk was waarop overheden de tabakindustrie oplegden om de verpakkingen aan te passen.
Hatseflats @Miki13 september 2023 16:13
En zie hier, precies waar naar je verwijst over hoe het uiterlijk van een pakje sigaretten veranderde door de jaren heen. Dat gebeurde dus doordat wetenschappers hadden vastgesteld dat roken schadelijk was voor de gezondheid.
Precies mijn punt.

En roken is ook aanbevolen door doktoren, als je bijvoorbeeld last had van je keel. De posters hierover kan je wellicht nog wel terugvinden hierover. En doktoren zijn toch ook wetenschappers, zeker vroeger?

En Softenon? Of past dat niet in je verhaal?

Ik hoop dan ook niet dat jij wetenschapper bent, alhoewel in de huidige tijd zou je dan min of meer de standaard zijn. :)
Miki @Hatseflats13 september 2023 16:27
Ik heb met je te doen als dit jouw wereldbeeld is.. Ocharme.

Ik vind het jammer dat je niet in staat bent om feiten en kwats van elkaar te scheiden dan wel zelf in staat bent om informatie op te zoeken.

De tabakindustrie in Amerika had een hele sterke marketing om hun rook waar aan de man te brengen.
Zo betaalde het artsen om te vertellen dat roken goed voor je was.

Even quote:
Producenten beweerden zelfs dat sommige merken goed voor je waren. Een poster uit 1930 noemt Lucky Strike mild voor de keel doordat de tabak werd geroosterd – een bewering die steun krijgt van 20.679 artsen.

15.000 artsen in de VS kregen dan ook drie jaar lang gratis sigaretten, waarna hun werd gevraagd of ze van ‘Luckies’ minder moesten hoesten dan van andere merken.
Bron: https://historianet.nl/ma...-artsen-prijzen-roken-aan

Los dat een arts geen wetenschapper en andersom waren het dus niet de wetenschappers maar de tabaksindustrie die de posters verspreiden met valse claims en artsen betaalden om onwaarheden te verspreiden.
Hatseflats @Miki13 september 2023 16:34
Nou, daar heb je het. Ik wist alleen het jaartal niet meer.

Je begrijpt dat je nu zo'n beetje met je argumentatie mijn hele verhaal ondersteund, toch?

Een arts / dokter is geen wetenschapper? Nu misschien niet meer, maar zeker in de jaren dertig moest je daar een universitaire opleiding voor hebben.

Of je nou omgekocht bent of niet.

Weet je, je hele verhaal valt nu echt in duigen. Dus er worden mensen omgekocht, wat maakt dat de wetenschap niet meer te vertrouwen is?

Nou, mijn punt staat dus hiermee als een huis. Een beetje zelfredzaamheid, verstandig nadenken en gezonde argwaan is dus nooit mis. Echte een wetenschappelijke instelling, als ik het mij vraag.

Kijk dus altijd ook naar de persoon of instantie die iets verkondigt, want ze kunnen wel eens "financiele relaties" hebben met deze of gene.

Of in goed Nederlandsch: "Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt."

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 22 juli 2024 20:46]

Miki @Hatseflats13 september 2023 17:32
Nee, je geeft eerder blijk dat je je eigen fantasie wereld creëert door allerlei aannames en vage verbanden die je ziet en deze voor waarheid aanhoudt. Het heeft weinig zin om met je in discussie te gaan als je dfe aangereikte feiten volledig in de wind slaat. Grappig daarbij is dat anderen in de reacties je hier ook op wijzen en precies hetzelfde gebeurt.
thunder8 @Hatseflats14 september 2023 10:48
Je vergeet hierin dat de onderzoeken en de gebruikte technieken natuurlijk ook niet stil staan. Zo kan je in de jaren 80 een onderzoek doen als wetenschapper en tot een bepaalde conclusie komen, die 20 jaar later weerlegd kan worden, omdat de technieken en apparatuur die beschikbaar is, van veel betere kwaliteit zijn.

Je haalt 2 casussen aan die in je straatje vallen. Dat is cherrypicking. En ook daar is er sprake van voortschrijdend inzicht, omdat onderzoeken van steeds hogere kwaliteit worden, door een verbetering van kennis, technieken en apparatuur. Wetenschap en zeker medische wetenschap pretendeert niet de absolute waarheid te verkondigen. Dat is een fout die veelvuldig gemaakt wordt. Het is altijd: Dit onderzoek toont aan dat X wel/geen effect heeft op Y. Peer-reviewing bevestigen dat onderzoek en dan geldt voor dat moment dat dit een feit is, totdat er andere onderzoekers het weerleggen met een nieuw gedegen onderzoek. Die gaat ook weer peer-reviewed worden en dan is dat weer het nieuwe feit. Wetenschap ziet feiten niet als in beton gegoten waarheden, maar als waarheden van dat moment. Op het moment dat we betere technieken en daarmee betere onderzoeken kunnen doen, kunnen we meteen toetsen of die oude onderzoeken nog steeds geldig zijn of we die feiten/mening moeten bijstellen.
Hatseflats @thunder814 september 2023 11:34
Klopt, dat is ook wat @sircampalot en ik stellen.

Je haalt alleen iets erbij aan in je eerste alinea en daarmee denk je dat de vlag de lading dekt. Maar bij wiskunde bijvoorbeeld gaat die vlag niet op.

Er zijn legio voorbeelden, ik noem er nu 3, dat vind ik wel voldoende. Ik heb zelfs sterk het vermoeden dat als ik er 30 op had genoemd, je het nog kersenplukken zou noemen.

Leuk, dat pejoratieve moderne taalgebruik, maar dat doet niets af aan wat ik stel en of je het juist gebruikt. Dat vergeet men tegenwoordig nog wel eens.

Plus, het geeft nog eens weer wat @sircampalot en ik al stellen: Ik bedenk iets en draag daar argumenten voor aan, jij doet hetzelfde maar trekt andere conclusies. Hoe subjectief wil je het dan hebben?

En dan zijn we terecht gekomen in de wereld van de metacognitie.

Goh, het lijkt wel Inception. :) En dat alleen maar omdat ik commentaar gaf op iemand die het deed overkomen alsof 4 KW/kg arbitrair was gekozen.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 22 juli 2024 20:46]

the_shadow @Hatseflats13 september 2023 15:57
[...]

Het is dus altijd verstandig zelf ook een beetje na te denken en niet klakkeloos alles over te nemen.
En waar baseer je "een beetje nadenken" op? Onderbuikgevoel?
PageFault @PredCaliber213 september 2023 14:10
Ja de verkoop van een oud toestel.....
Heroic_Nonsense @PageFault13 september 2023 14:27
Apple verkocht de iPhone 12 nog tot en met gistermiddag, als net-niet-instapmodel. Er ligt nog genoeg voorraad bij retailers.
Jos_M @Heroic_Nonsense13 september 2023 15:43
In de iPhone line up stond dit model niet meer tijdens de keynote. Dus hij zal nu wel end of life zijn, en na dit bericht zullen de laatste voorraden hier niet echt flink meer verkopen. Kunnen ze die mooi redistribueren naar andere markten, waar ze minder moeilijk doen over dit soort zaken
Heroic_Nonsense @Jos_M13 september 2023 15:43
Precies - tot en met gistermiddag zat hij nog in de line-up, sinds de keynote is de iPhone 12 end-of-life.
John Duh @Heroic_Nonsense13 september 2023 18:48
Gecombineerd met dit bericht ga ik er vanuit dat mijn zakelijke iPhone 12 op korte termijn door mijn werkgever wordt geupgrade. ;)
Floris4970 @PredCaliber213 september 2023 14:14
Waar heb je net nu over? Want zover ik lees in het verhaal is apple het er niet mee eens. Het gaat hier om electro magnetische straling, die warmt je alleen een beetje op

Maar ik snap je wappie verhaal niet. Te veel straling of het bestaat of niet. Het is gewoon te meten en de EU heeft er een limiet op gezet. EU kan ook zeggen in een pak melk mag maar 800ml en nu blijkt dat campina 805ml in een pak heeft gedaan. Dat er nu "bewezen" is dat het boven de norm ligt betekent nog niet dat het ook daadwerkelijk gevaarlijker is.
TccT @Floris497013 september 2023 15:08
Apple waarschuwt zelf op hun website dat veel van hun producten elektromagnetische golven uitzenden die van invloed kunnen zijn op medische apparatuur, met als voorbeeld pacemakers.

''Om mogelijke interactie met dit soort medische apparaten te vermijden, moet u uw Apple-product op een veilige afstand van uw medische apparaat houden”, aldus Apple. Die veilige afstand is volgens het hun minimaal 15 centimeter van elkaar. Als het een draadloos oplaadbaar product betreft, voldoet een afstand van minstens 30 centimeter.

Naast de medische apparatuur kan het ook van invloed zijn op onze hersenen, die zijn behalve complex ook nog eens heel gevoelig voor schommelingen. Als je voorhoofd een paar graden warmer is heb je namelijk al stevige koorts. Helaas weten we nog te weinig over de effecten van elektromagnetische straling op ons brein, maar in dit geval lijkt het me beter om het zekere voor het onzekere te nemen.

Dus misschien is het voor jou niet gevaarlijk, maar wel voor anderen (elk op hun eigen manier gevoelig) om je heen als je met zo een stralingsbaken rondloopt.
m_snel @TccT13 september 2023 15:19
In het verleden mocht je niet eens een digitale camera in het vliegtuig aanzetten tijdens start en landing, nu is vliegtuig mode voor je telefoon het maximale.
Zo iets noemen we voorzorgmaatregelen, iets wat misschien overdreven is, en voortschrijdend inzicht.
nandervv @m_snel14 september 2023 00:11
Vliegtuigen zijn ook gewoon beter geworden in ermee dealen. Inmiddels ben je vooral zendmasten aan het treiteren
TWKterry @TccT13 september 2023 17:36
Precies. En voo rmensen met een pacemaker wordt ook aangeraden deze aan het rechteroor te gebruiken aangezien dit verder weg is van de pacemaker die meestal links zit. Extra straling zou dus kunnen betekenen dat je hem altijd op de speaker moet gebruiken (en ver genoeg weg) in dit geval.
Sorcerer8472 @Hatseflats13 september 2023 15:22
Wetenschappelijk is de grens 40W/kg vastgesteld als potentieel gevaarlijk, en de officiële norm is 10x lager gekozen.

Nou kun je over die 10x twisten, maar verder is het geen grabbelton-ding.
Hatseflats @Sorcerer847213 september 2023 15:30
Floor stelt dat 4 niet gevaarlijk is en doet het overkomen of het een arbitrair getal is. Denk jij ook dat het niet gevaarlijk is?

Daarmee stel ik niet dat alles erboven gevaarlijk of eronder ongevaarlijk is, even voor de duidelijkheid en wellicht ten overvloede.

Edit: Hey, een startrek fan.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 22 juli 2024 20:46]

k995 @PredCaliber213 september 2023 14:13
? Apple verhoogd het vermogen naar hun antennes in een updaten, dit word gezien door een officieele instanties die erop reageert.

Bedoel je die gasten die roepen dat wifi kanker veroorzaakt zonder ook maar enige wetenschappelijk ondersteuning?
RVervuurt @PredCaliber213 september 2023 14:47
Omdat het in jouw uitspraak om echt schadelijke straling (waar mensen al jaren over roeptoeteren, maar die nooit bewezen zijn) zou gaan en niet om straling die lokaal voor wat opwarming kan zorgen.
Verwijderd @PredCaliber213 september 2023 15:56
Te hoge straling bij kleine elektronische apparaten gaat over interferentie met ander apparatuur, niet met onze gezondheid.
MatthijsZ @PredCaliber213 september 2023 16:17
Als jij het aangaf zou het ook speculatie zijn, tenzij je een luxe meetlab in huis hebt en de juiste procedures volgt etc.

Dat teveel straling een invloed heeft op het brein of lichaam is ook nog niet heel duidelijk. De maatstaven zijn allemaal aan de voorzichtige kant, en telefoons moeten daarbinnen vallen.

Het is wel wappie om te zeggen “mobiele telefoons zijn zeker weten schadelijk want straling!!”

(Overigens zou mij persoonlijk niet verbazen als er ooit wel ergens een verband wordt gevonden met een of andere invloed op lichaam van een of andere golflengte bij een of andere sterkte. Maar welke invloed, welke golflengte, welke sterkte…)
Game-Over @MatthijsZ13 september 2023 17:49
Het is wel wappie om te zeggen “mobiele telefoons zijn zeker weten schadelijk want straling!!”
Veel dingen zijn erg afhankelijk v/d persoon aan wie je het vraagt. En de verschillende antwoorden kunnen niet gebruikt worden als wappie stempel.

Ikzelf eet best wel gezond, maar soms wel junkfood en alcohol.
Een vriend die triatleet is, gaat helemaal uit zijn plaat als ie een patatje oorlog ziet. Hij stelt het nog net niet gelijk aan vergif. Toch zou ik hem geen wappie noemen. Wel iemand die extreem op zijn gezondheid let.
MatthijsZ @Game-Over13 september 2023 19:11
Patat, junkfood en alcohol hebben een negatieve werking op je lichaam (maar soms een positieve invloed op de sfeer :) )

Van telefoons is (nog) niet aangetoond dat ze schadelijke straling uitzenden.
Dat is voor mij het verschil:

- Risico die je zelf inschat (sigaretten, junkfood)
- Geen (of weinig) risico, maar wel (veel) risico claimen
Arrow_U @PredCaliber213 september 2023 16:50
Je bent nog steeds een wappie.
StarZ @PredCaliber213 september 2023 22:18
Het laat ook zien dat als er wat mis is, dat wel bekend wordt en niet in een complex complot zit van Bill Gates oid. Het is maar hoe je er naar kijkt…
SCS2 @PredCaliber213 september 2023 22:55
Sorry, maar het is juist ANDERSOM.
Het geeft aan dat er controle IS, dat er over nagedacht wordt, dat er regels zijn.
Mensen die ervoor gestudeerd hebben, hebben normen bepaald met wat naar redelijkheid veilig is.

"wappie"-meningen worden veroorzaakt door onderbuikgevoel en emoties.

En ja, overal worden fouten gemaakt, wordt er gelobbyd, door bedrijven onderhandeld, geschoven met 'waarheden'.
Maar juist dit bewijst dat er een norm ligt en dat er gehandhaafd wordt. Beetje laat .. en lijkt haast toeval dat aan het licht kwam, maar toch ;-)
Loekie @PredCaliber213 september 2023 14:09
Valt mee toch?
Een mening lijkt me geen reden voor een verkoop-verbod, een onderbouwd verhaal door een toezicht-houder uitgevoerd met gecertificeerde instrumenten en mensen wel.

Overigens vind alles en iedereen bestempelen als wappie ook wat makkelijk, maar er zijn vast en zeker kanshebbers.

[Reactie gewijzigd door Loekie op 22 juli 2024 20:46]

Zoidberg_AvG @Fireb@ll13 september 2023 14:43
Een toezichthouder heeft geen motief om zonder goede reden een telefoon van de markt te weren, dus die heeft bij mij toch in ieder geval het voordeel van de twijfel.

De testen van de ANFR zijn net zo goed door onafhankelijke laboratoria uitgevoerd volgens het gelinkte artikel, en als uit deze testen blijkt dat het toestel niet voldoet is het aan Apple om dit op te lossen.
CrazyJoe @Fireb@ll13 september 2023 14:32
Gevalletje "Wij van WC Eend...."
socrates013 13 september 2023 14:02
Geldt dit ook voor de PRO versie?

Kan daar namelijk niets over vinden.
Rastapopoulos @socrates01313 september 2023 14:41
Staat hier:
https://www.igen.fr/iphon...phone-12-en-france-139299

Geldt alleen voor de reguliere 12 dus en niet voor de 12 mini, 12 Pro en 12 Pro Max.
Had wat mij betreft wel in het artikel mogen staan inderdaad.

[Reactie gewijzigd door Rastapopoulos op 22 juli 2024 20:46]

asx245 @socrates01313 september 2023 14:05
Nee, enkel de gewone 12
xoniq @asx24513 september 2023 14:10
Waar baseer je dat op? Er is ook nog de mini. En ze gebruiken dezelfde hardware voor de antennes e.d.
Selbiecookie @asx24513 september 2023 14:15
source?
laptopleon 13 september 2023 14:06
Zal mij benieuwen of dit inderdaad door Apple bij te stellen is met een firmware update of zo, als het inderdaad zoveel boven de limiet uit komt. Wat bijzonder zou zijn in combinatie met het feit dat dit model al 3 jaar op de markt is.
k995 @laptopleon13 september 2023 14:12
Het zou gaan om updates die dit verhoogde.
Groningerkoek @laptopleon13 september 2023 14:15
Veldsterkte bij een telefoon kent 2 begrenzingen.

1. De hardwarematige limiet aangaande maximaal haalbaar zendvermogen.
2. Het daadwerkelijk gebruikte zendvermogen, dit is variabel en wordt softwarematig bepaald.
Zhou @laptopleon13 september 2023 18:35
Artikel van de BBC:
"The ANFR has advised Apple that if it cannot resolve the issue via a software update, it must recall every iPhone 12 ever sold in the country."

We weten niet of dit SW is of er in de loop ter tijd aanpassingen zijn gedaan aan het HW gedeelte (kostenbesparing?).

Het verbaasd mij dat de SAR getallen van de verschillende Iphone's heel veel op elkaar lijken. Ik heb een voorkeur aan Samsung, omdat de SAR veel lager zijn (<0.5).
TheVivaldi @laptopleon13 september 2023 14:35
Dat gaat Apple niet oplossen met een firmware-update, want ik lees hier in de reacties altĳd dat fabrikanten niet van dit soort aanpassingen voor specifieke landen/regio's maken.
bzzzt
@TheVivaldi13 september 2023 14:45
Waar lees je dat "altijd"? Voor zover ik weet zijn veel van dit soort regels gewoon in software gedefinieerd. Geldt ook voor bv de gebruikte frequenties voor wifi of 5g.
m_snel @TheVivaldi13 september 2023 15:16
Je kan bij Apple dit gewoon controleren. Niet alle landen hebben dezelfde regels.
paulvitesse 13 september 2023 14:03
Waarom test de ANFR dit nu pas? Of is er een wijziging geweest waardoor deze nu boven de limiet komt? En aangezien het om een Europese limiet gaat die overtroffen wordt. Dan zouden er wel meer frequentietoezichthouders dit hebben moeten meten toch?
asx245 @paulvitesse13 september 2023 14:04
De SAR waarde zou verhoogd zijn na een software update, was voorheen rond de 4.

[Reactie gewijzigd door asx245 op 22 juli 2024 20:46]

arjanvdwal1992 @asx24513 september 2023 14:12
Ja daarom is het dus waarschijnlijk met een software ook weer op te lossen. Lijkt er wel op dat de telefoons alsnog uit de winkels gehaald gaan worden
qithoro @arjanvdwal199213 september 2023 14:49
Wordt dit ook bij andere merken en modellen gecontroleerd? Er zijn wel tig modellen en uitvoeringen.
retspan @qithoro13 september 2023 17:49
Vrijwel alle merken publiceren dit (goed weggestopt) in de handleiding en/of op hun website...
SAMSUNG, NOKIA, MOTOROLA, etc.

Ook hebben diverse landen, waaronder België, fabrikanten en handelaren al eerder verplicht het duidelijk te maken op het moment van verkoop: Nieuwe regels voor de verkoop van mobiele telefoons, Belgium Adopts New Regulations To Promote Cell Phone Radiation Safety.

In de V.S. en vooral Californië, waar overigens wel andere meetmethoden en limieten gelden, is dit onderwerp ook veel breder bekend en bekeken.
arjanvdwal1992 @qithoro13 september 2023 15:50
Not sure, maar lijkt mij dat dit ondertussen toch is gedaan en dat de iPhone 12 slecht uit de test is gekomen ;)
qithoro @arjanvdwal199213 september 2023 16:02
Heb nu de 13 en mijn dochter de 12 gegeven. Zal vragen of ze voortaan een helm opzet als ze gaat bellen.
arjanvdwal1992 @qithoro13 september 2023 17:18
Haha, doe dat vooral
Commendatore @qithoro13 september 2023 17:45
Aluminiumfolie is wel genoeg, denk ik.
andru123 @arjanvdwal199213 september 2023 19:57
En rechtvaardig. Het is niet netjes van Apple via een update de telefoons gevaarlijk maken.
Klinkt een beetje alsof met VW diesel sjoemel, waar ook via “software update” was emissie limiet omzeild.

Ik vind het wel keurig dat overheids instanties blijven ook de oudere modellen testen voor emissies.
Aiii @arjanvdwal199213 september 2023 14:46
Ja nogal wiedes want de iPhone 12 wordt door Apple sinds gisteren sowieso niet meer verkocht, dus het is slechts een kwestie van de retailers die de old stock niet meer mogen verkopen in zoverre ze die nog hadden.
hottestbrain @Aiii13 september 2023 14:55
Dit geldt ook voor niet-particuliere 2e-hands verkoop.
Lord Anubis @asx24513 september 2023 21:56
Kan best Kloppen . zowel mijn vrouw, mijn zoon en ik hebben de tel uit de slaapkamer gezet. We hebben allemaal de 12. Kregen er koppijn van. Vandaar, waarschijnlijk de waarschuwing van Apple zelf een paar dagen geleden; met als excuus dat het gevaarlijk is om het te laden dicht bij je.
porky-nl @Lord Anubis14 september 2023 01:30
Koppijn omdat je wist dat er straling vanaf kwam of voor dat je dat wist?
Lord Anubis @porky-nl14 september 2023 09:35
Ik wist dat het straling afgaf, vroeger een Blackberry gehad van het bedrijf gehad; er waren meerdere collega’s die koppijn kregen. Degenen die er last van hadden kregen een ander model. Weg koppijn. Jaren lang geen last gehad. Paar jaar geleden aantal iPhone 12 gekocht, 2-3 weken geleden geupdate; 3-4 nachten 2 mensen koppijn toevallig? Kan! Telefoons de kamer uit; geen koppijn. Weer op het nachtkastje; koppijn. Paar dgn vliegtuig mode; geen koppijn. Dus nu ver van ons bed dan maar of in vliegtuig mode.
Alex3 @Lord Anubis14 september 2023 19:57
Hoeveel bel je dan?
Lord Anubis @Alex315 september 2023 05:19
Wordt veel gebeld. Wist dat ik vannacht gebeld kon worden dus Tel bij de kamer deur. En jups wakker getrild.
Alex3 @Lord Anubis15 september 2023 08:34
Het gaat om de afstand. De straling neemt af met het kwadraat van de afstand. Dus "in de kamer" is te verwaarlozen tegenover echt bellen.
Lord Anubis @Alex315 september 2023 18:49
Gebruik BT als ik bel en zeker als ik in de auto zit. Als ik zonder dat langdurig bel krijg ik twee keer hoofdpijn, 1x van gezeur via de telefoon en van de telefoon.
Stijnvi @paulvitesse13 september 2023 15:25
Volgens het officiële bericht van de ANFR zijn er recent 141 telefoons getest, waaronder de iPhone 12. Het lijkt dus dat dit bij een soort routine test aan het licht is gekomen.
Kenhas @paulvitesse13 september 2023 14:23
Brussel heeft ook zijn eigen regels qua straling en zijn dus ook strenger. Het lijkt er dus op dat Europa bepaalde waardes vast legt maar individuele regio's kunnen nog strenger gaan
porky-nl @Kenhas14 september 2023 01:31
Ja je mag als land altijd strengere eisen stellen.
RAAF12 13 september 2023 14:04
Die heeft dezelfde antenne's en HF chips, dus ja dat geldt ook voor de Pro.
EraYaN @RAAF1213 september 2023 14:09
Als ik het zo lees is dit eerder een software/firmware ding, dus het kan zomaar per SKU verschillen.
Rastapopoulos @EraYaN13 september 2023 14:46
Dat doet het ook, zie hier:

https://www.igen.fr/iphon...phone-12-en-france-139299
RAAF12 13 september 2023 14:10
Hoezo. Teveel is teveel. De commissie heeft een grenswaarde ingesteld die niet overschreden mag worden. Wappies slaan aan op onrealistische waardes.
Game-Over @RAAF1213 september 2023 17:50
En grote kans dat Apple (en andere fabrikanten) de EU grenswaarde ook als een onrealistische wappie-waarde zien.
klonic @RAAF1213 september 2023 17:28
De vraag bij metingen is ook hoe de meting is uitgevoerd. Is de apparatuur gecalibreerd. Is de ruimte geschikt/goed rekening gehouden met achtergrond? etc.
Verwijderd 13 september 2023 14:58
Bij de vrinden van Notebookcheck doen ze ook een sar meting. Standby, idle en under load. De iphone 12 zit under load aan de hoge kant als ik het zo even snel vergelijk met wat andere telefoons. Maar bijvoorbeeld de Samsung S21 zit dat ook.
Reptile209 @Verwijderd13 september 2023 15:08
Als die metingen in Frankrijk kloppen, zit dit toestel 43% boven de norm. Dat is wel een iets andere conclusie dan "wat hoog" ;)
meineh 13 september 2023 15:24
Ik heb zo nu en dan last van een doof gevoel in mijn lies, precies op de plek waar de telefoon altijd zit.....
Zou dat hierdoor kunnen komen ? (betreft een Iphone 12 mini)
klonic @meineh13 september 2023 16:08
Ik denk het niet. Die 4 w/kg is wat conservatief. Er zijn ook limieten op 8 W/kg. Desondanks is het altijd de vraag waar de grens echt ligt en of jij misschien tot de "gevoelige" groep behoort (pech hebt).

Daarom kan je beter gewoon naar je huisarts gaan en dit bespreken. Dan ligt iig vast dat je hier last van hebt en kan die een inschatting maken van een goed vervolgonderzoek als hij/zij dat nodig acht.
GekkePrutser @meineh13 september 2023 17:54
Ik ben geen arts maar wat anekdotisch verhaal: Ik had destijds altijd mijn GSM (Nokia 7110) in mijn linker broekzak.

Op een gegeven moment stond ik voor de spiegel en vond het vreemd dat mijn heupbeen aan de linkerkant een beetje uitstak. Naar de dokter gegaan en die schrok zich het apelazer. Bleek een gezwel te zijn dat uit het bot groeide. Ook erg hard, daarom leek het net een bot. Twee maanden zenuwslopende onderzoeken later bleek het goedaardig.

Ik heb toen gekeken en het zat precies op de plek waar de antenne van de 7110 altijd uitstak. Toeval? Zou kunnen natuurlijk. Sindsdien heb ik nooit meer mijn GSM in die zak, maar wel aan de andere kant. Het is nooit meer gebeurd, maar in die tijd was het netwerk nog niet zo goed dus telefoons zonden vaak harder uit. De 7110 had ook nog een antenne die echt uitstak, die zijn veel effectiever met uitstralen dan een in de body ingebouwde. Bovendien zijn de frequenties nu anders (7110 was 900 + 1800 Mhz, verder niet). En het maximale zendvermogen op GSM was hoger dan het op nieuwere technieken is.

Aan de andere kant is een telefoon tegenwoordig wel veel meer bezig met zenden natuurlijk. Continu gaat data heen en weer, dat was in de 7110 tijd wel anders, als je niks aan het doen was op het toestel dan stuurde hij periodiek een checkin naar het basisstation en verder helemaal niks.

Dusja ik weet het niet. Maar deze ervaring heeft me wel een stuk minder sceptisch gemaakt over dit soort zaken. En ik ben radioamateur dus op zich ben ik niet bang voor radiostraling, mijn portofoons geven veel meer radiostraling af.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 20:46]

SCS2 @GekkePrutser13 september 2023 23:00
Blij dat het goedaardig bleek.

Sindsdien heb ik nooit meer mijn GSM in die zak, maar wel aan de andere kant
Is dat uit wetenschappelijk oogpunt? Om te kijken of het daar aan lag? 8-)
itsalex 13 september 2023 14:05
Dat de Apple iPhone een hogere SAR waarde heeft, was bekend want Samsung deed er veel aan om dit te verlagen maar exacte cijfers zijn zo lastig te bepalen en daarbij zijn per continent ook nog verschillende SAR waardes van toepassing, dat is heel verwarrend. Vroeger waren de SAR waardes redelijk "accuraat" maar tegenwoordig is het maar gokken. Ook door de uitrol van o.a. 5G is dit allemaal omhoog gegaan. Als ik de laatste documentatie had gelezen waren de SAR waardes niet meer zo van toepassing maar eerder de verbindingen/masten die eerder het probleem veroorzaakte.
Ruw ER 13 september 2023 15:12
Wat raar dat ze hier 3 jaar na launch mee komen. Of is er door een software update een verhoging opgetreden?

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