Rijksinspectie: straling iPhone 12 boven norm, maar geen acuut gezondheidsrisico

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft besloten om de iPhone 12 voorlopig nog niet uit de schappen te laten halen. De straling die wordt waargenomen overschrijdt de norm, maar vormt geen ernstig, acuut gezondheidsrisico.

Het RDI wil wachten met het onderzoeken van de straling totdat Apple met een aanpassing zou komen die de specific absorption rate of sar, terugbrengt binnen de wettelijke limieten, schrijft de inspectie donderdag. Ondertussen heeft de instantie aanvullende informatie gekregen van Apple en de conclusies van het onderzoek van de Franse frequentietoezichthouder ANFR ingezien. "Als de aanpassing gereed is zullen de Europese toezichthouders gezamenlijk bekijken of de iPhone 12 dan wel aan alle eisen voldoet. En ook of er eventueel vervolgstappen genomen moeten worden. Frankrijk zal daarin het initiatief nemen", aldus het RDI.

Eerder deze maand werd de iPhone 12 door Apple van de Franse markt gehaald op verzoek van de ANFR. Die stelde dat de sar boven de wettelijke limieten uit komt. Frankrijk kan verkochte iPhone 12-toestellen eventueel terugroepen als Apple geen actie onderneemt. Het bedrijf heeft twee weken geleden beloofd om met een softwareupdate te komen die de straling moet verminderen. Apple verkoopt de iPhone 12 zelf overigens al niet meer. Begin september introduceerde het zijn iPhone 15-serie en stopte na die introductie wereldwijd met het aanbieden van de 12.