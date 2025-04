Frankrijk keurt iPhone 12-update goed nu straling onder wettelijke limiet valt

Het Franse frequentieagentschap ANFR heeft Apples iPhone 12-update om de stralingsabsorptiewaarde te verlagen, getest en goedgekeurd. Dat betekent dat met de update de sar-waardes van de iPhone 12 onder de wettelijke limieten vallen.

Met de update meet het ANFR een lagere specific absorption rate van 3,94W/kg, als de telefoon wordt vastgehouden of in een broekzak zit. Voorheen was dit 5,74W/kg, terwijl dit niet boven de 4W/kg mag zitten. De Franse autoriteit dwong Apple dan ook het apparaat van de markt te halen en dreigde met een terugroepactie als Apple niet op tijd maatregelen zou nemen.

Het ANFR zegt nu dat de smartphones weer verkocht mogen worden, mits Apple deze update ook voor consumenten uitbrengt. Het is niet duidelijk of Apple dit al heeft gedaan. Apple verkoopt de iPhone 12 zelf niet meer, maar het toestel was nog wel bij andere winkels te koop.

Hoewel de elektromagnetische velden van de iPhone 12 te sterk waren en daardoor de sar-waarde overschreden, heeft dit geen ernstige gezondheidseffecten gehad. De wettelijke sar-limiet is berekend op het moment waarop er schadelijke effecten optreden, met daarbovenop een veiligheidsmarge. De sar-waarde van de iPhone 12 viel binnen die veiligheidsmarge. De Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur besloot daarom nog geen verkoopstop in het leven te roepen, omdat er 'geen ernstig, acuut gezondheidsrisico' was.