Apple kondigt iPhone 15-telefoons aan, goedkoper dan voorgangers

Apple heeft de iPhone 15-telefoons aangekondigd. Net als vorig jaar zijn er vier varianten. Alle vier hebben ze USB-C, maar de Pro-modellen hebben snellere data-overdracht. Ook zijn de Pro-modellen beter repareerbaar.

Alle iPhone 15-modellen krijgen een USB-C-poort. Op de Pro-modellen kan de poort data tot 10Gbit/s overpompen. Daarvoor zit een USB 3-controller op de soc. De iPhone 15 Pro en Pro Max zijn beter repareerbaar, omdat nu ook de glazen achterkant er makkelijk af kan. De telefoons krijgen een Action Button. Een enkele keer indrukken kan een Shortcut of bijvoorbeeld de camera starten. Lang indrukken maakt van Action Button een manier om te wisselen van mute naar geluid, zoals de muteswitch zoals die op alle andere iPhones zit.

De Pro-iPhones krijgen een titanium behuizing, waardoor ze lichter zijn dan hun voorgangers. Bovendien zijn de randen meer afgerond en zijn de schermranden verminderd. De schermen zijn even groot, maar de behuizing is iets kleiner.

Apple iPhone 15 Pro en Pro MaxApple iPhone 15 Pro en Pro MaxApple iPhone 15 Pro en Pro MaxApple iPhone 15 Pro en Pro Max

De soc is de Apple A17 Pro. Daarmee stapt Apple voor het eerst sinds generaties af van de Bionic-naamgeving. Het is een door TSMC gemaakte 3nm-soc. Er zitten 19 miljard transistors op de chip. Hij heeft zes processorkernen, waarvan twee voor hoge prestaties. Die moeten 10 procent sneller zijn dan de A16. De Neural Engine voor machinelearningtaken is tot twee keer zo snel, claimt Apple. Op de soc zit een AV1-decoder voor streamingdiensten.

De gpu is volgens Apple opnieuw ontworpen. Het is een gpu met zes kernen die tot 20 procent sneller is dan die van de A16. Ook is er ondersteuning voor mesh shading en raytracing. Andere gpu's van mobiele socs doen dat al langer.

De primaire camera schiet foto's in 24 megapixels. Er zijn opties voor foto's in 24mm, 28mm en 35mm door te croppen van de primaire sensor. Die sensor heeft een oppervlakte van rond 60 vierkante millimeter, met een f/1,78-lens.

De iPhone 15 Pro heeft een telelens met 3x zoom met een 12-megapixelcamera en sensor van rond 12 millimeter. De Pro Max heeft een lens met 5x zoom, rond 120mm in 35mm-equivalent. Het is geen periscopische lens, maar er zitten wel spiegels in om het brandpunt te verlengen. De sensor zit nog steeds op dezelfde manier in de behuizing als de andere camera's. Hij heeft een f/2,8-lens. De camera met ultragroothoeklens heeft weinig wijzingen, met nog altijd een 12-megapixelsensor met een oppervlakte van rond 18 vierkante millimeter.

Op gebied van software kan de iPhone 15 Pro 3d-video opnemen, wat Apple aanduidt als Spatial Video. Die zijn zichtbaar op de komende VR-headset Vision Pro. Ook hebben de telefoons ondersteuning voor WiFi 6E en smarthomestandaard Thread.

Apple iPhone 15 Pro
De iPhone 15 Pro. Bron: Apple

iPhone 15 en 15 Plus

De iPhone 15 en 15 Plus krijgen het Dynamic Island, zoals dat sinds vorig jaar op de iPhone 14 Pro-telefoons zit. Daarmee kwamen er geen nieuwe iPhones met een inkeping in het scherm. De schermen hebben een hogere helderheid tot 2000 candela per vierkante meter, maar de verversingssnelheid blijft hangen op 60Hz. De soc is de A16 Bionic die ook in de iPhone 14 Pro zit. De U2-chip die ook in de Apple Watch 9 en Ultra 2 zit, komt ook in de iPhone 15.

De camera krijgt een 48-megapixelsensor met een oppervlakte rond 50 vierkante millimeter. De camera kan 24-megapixelfoto's opslaan. Ook is er een 2x-zoomoptie door het beeld van de sensor te croppen; dat zijn 12-megapixelfoto's. De lens heeft een diafragma van f/1,6. De camera met ultragroothoeklens is ongewijzigd. De iPhone 15 en 15 Plus hebben volgens Apple een grotere accu en er is een stemisolatie-functie voor bellen.

De portretmodus wordt een automatische functie. Bij het vastleggen van mensen of dieren slaat de software diepte-informatie op. Ook wordt het mogelijk om het focuspunt achteraf te wisselen. Op gebied van klimaat claimt Apple dat het nu gebruik maakt van volledig gerecycled kobalt in de accu en koper in het pcb en de spoel voor draadloos laden.

Apple iPhone 15/15 Plus
Apple iPhone 15Apple iPhone 15Apple iPhone 15Apple iPhone 15

Prijzen

De iPhone 15, 15 Plus en 15 Pro hebben lagere prijzen in euro's, vermoedelijk door de lagere dollarkoers. In de VS zijn de prijzen ongewijzigd. De iPhone 15 kost 969 euro, de Plus moet 1119 euro opbrengen. Dat is 50 euro goedkoper dan hun voorgangers. De 15 Pro kost 1229 euro, honderd euro minder dan de 14 Pro. De Pro Max kost met 1479 euro hetzelfde, maar heeft 256GB aan opslag in plaats van 128GB. Ze komen 22 september uit.

iPhone 15 14 15 Plus 14 Plus
Afmetingen 147.6x71.6x7.8mm, 172g 147.6x71.6x7.8mm, 171g 160.9x77.8x7.8mm, 201g 160.8x78.1x7.8mm, 203g
Scherm 6,06"-oled,
14,0x6,5cm
90,2cm²
2532x
1170px
19,5:9, 60Hz		 6,06"-oled,
14,0x6,5cm
90,2cm²
2532x
1170px
19,5:9, 60Hz		 6,68"-oled
15,5x7,1cm
110,3cm²
2778x
1248px
19,5:9		 6,68"-oled
15,5x7,1cm
110,3cm²
2778x
1248px
19,5:9
Camera 1. Primair, 48Mp, f/1.6, 24mm
2. Ultrawide, 12Mp, f2,4, 13mm		 1. Primair, 12Mp, f/1.5, 26mm
2. Ultragroothoek, 12Mp, f2.0, 13mm		 1. Primair, 48Mp, f/1.6, 24mm
2. Ultrawide, 12Mp, f2,4, 13mm		 1. Primair, 12Mp, f/1.5, 26mm
2. Ultragroothoek, 12Mp, f2.0, 13mm
Soc A16 Bionic A15 Bionic A16 Bionic A15 Bionic
Prijs 128GB: 969 euro
256GB: 1099 euro
512GB: 1349 euro		 128GB: 1019 euro
256GB: 1149 euro
512GB: 1409 euro		 128GB: 1119 euro
256GB: 1249 euro
512GB: 1499 euro		 128GB: 1169 euro
256GB: 1299 euro
512GB: 1559 euro
iPhone Pro 15 Pro 14 Pro 15 Pro Max 14 Pro Max
Afmetingen 146.6x70.6x8.3mm, 187g 147.5x71.5x7.9mm, 206g 159.9x76.7x8.3mm, 221g 160.7x77.6x7.9mm, 240g
Scherm 6,06"-oled,
14,0x6,5cm
90,2cm²
2532x
1170px
19,5:9, 120Hz		 6,06"-oled,
14,0x6,5cm
90,2cm²
2532x
1170px
19,5:9, 120Hz		 6,68"-oled
15,5x7,1cm
110,3cm²
2778x
1248px
19,5:9, 120Hz		 6,68"-oled
15,5x7,1cm
110,3cm²
2778x
1248px
19,5:9, 120Hz
Camera 1. Primair, 48Mp, f/1.78, 24mm
2. Ultrawide, 12Mp, f2,2, AF, 13mm
3. 3x tele, 12Mp, f/2.8, 77mm
4. Tof-sensor		 . Primair, 48Mp, f/1.8, 24mm
2. Ultrawide, 12Mp, f2,2, AF, 13mm
3. 3x tele, 12Mp, f/2.8, 65mm
4. Tof-sensor		 . Primair, 48Mp, f/1.78, 24mm
2. Ultrawide, 12Mp, f2,2, AF, 13mm
3. 5x tele, 12Mp, f/2.8, 120mm
4. Tof-sensor		 1. Primair, 48Mp, f/1.8, 24mm
2. Ultrawide, 12Mp, f2,2, AF, 13mm
3. 3x tele, 12Mp, f/2.8, 65mm
4. Tof-sensor
Soc A17 Pro A16 Bionic A17 Pro A16 Bionic
Prijs 128GB: 1229 euro
256GB: 1359 euro
512GB: 1609 euro
1TB: 1859 euro		 128GB: 1329 euro
256GB: 1459 euro
512GB: 1719 euro
1TB: 1979 euro		 256GB: 1479 euro
512GB: 1729 euro
1TB: 1979 euro		 128GB: 1479 euro
256GB: 1609 euro
512GB: 1869 euro
1TB: 2129 euro

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 12-09-2023 20:21 498

12-09-2023 • 20:21

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Reacties (498)

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Erhnam 12 september 2023 20:24
Heeft de nieuwe iPhone Pro WiFi 6-E? Hier is nog onduidelijkheid over.
secretqwerty10 @Erhnam12 september 2023 20:26
Ja. Dit stond in de slide aan het einde van de 15 Pro announcement. Daaronder staat ook dat ie Thread support heeft.

[Reactie gewijzigd door secretqwerty10 op 22 juli 2024 14:33]

Tweaqer @secretqwerty1012 september 2023 20:40
Ik zat ook maar even met een half oog te kijken toen ze het over de 5x zoom hadden, bleek dat ook alleen voor de 15 Pro MAX te zijn. De verschillen met de 14 Pro zijn wel erg klein.. Titanium en 6E+Thread is toch wel wat beperkt vind ik dan.
TimmiX @Tweaqer12 september 2023 21:22
Nieuwe SoC, raytracing, USB-C, snellere data-transfer, fellere helderheid display, betere repairability, programeerbare action button aan de zijkant, volledig nieuwe camera-module.

Ookal zijn er inderdaad niet echt grote, revolutionaire vernieuwingen (al is 3nm volgens mij een industry first) , is het wel op alle fronten net weer ietsje beter. Ook is de ruisonderdrukking bij telefoongesprekken behoorlijk indrukwekkend in de demo. Benieuwd hoe goed dat daadwerkelijk werkt.
Tweaqer @TimmiX12 september 2023 21:26
Fair points! Die voice isolation was inderdaad wel indrukwekkend, wel even opletten want toen ik het met MS Teams gebruikte met de 14 werkte de audio regelmatig niet goed. Dus hopelijk pakken de 3rd parties het ook goed op. Overigens vind ik het schuifje juist wel handig om te zien of hij op stil staat, jammer dat die vervangen wordt imho
DaemonAngel @TimmiX13 september 2023 07:11
Die snelle data transfer maakt opnemen in pro res plots een optie.
Anders was je videobestand overzetten een drama.
Ook het ondersteunen van een externe HD tijdens het filmen (ben wel benieuwd hoe dit net werkt?) Is handig voor die grote formaten.
PROChris @TimmiX13 september 2023 18:17
Ja de 3nm TSMC process is enorm. Ik had ook gehoord dat Apple een deal heeft met TSMC om de klap op te vangen van de nog enorm lage yields van de tech. Toch enorm bijzonder dat Apple dit voor elkaar heeft gekregen.
NoepZor @TimmiX12 september 2023 21:55
Plus je betaalt er niet meer voor dan voorheen. Een iets betere telefoon voor hetzelfde geld is in principe prima. Als ze deze changes hadden ingezet om een prijsstijging van 200 euro te rechtvaardigen zou je een punt hebben.
obimk1 @Tweaqer12 september 2023 23:03
15 Pro Max tov 14 Pro:

Wijzigen door nieuwe informatie:

- 3nm A17 ipv 4nm A16 (oa vernieuwde GPU met HW raytracing)
- Aantal chip zijn kleiner geworden (40nm => 28nm, en sommige hebben betere functionaliteit gekregen)
- Iets andere 48MP sensor

[Reactie gewijzigd door obimk1 op 22 juli 2024 14:33]

Verwijderd @obimk112 september 2023 23:31
Geen periscopische lens staat in het artikel. Alle Apple watchers hebben volgens mij fout gegokt
unreal0 @Verwijderd12 september 2023 23:33
Nouja, de lens is rond maar ze doen wel iets met met 4x reflectie in glas om de 5x zoom te bereiken
EraYaN @unreal013 september 2023 09:47
Maar hij is expliciet niet periscopisch om de patenten niet te raken, vandaar dat fancy prisma.
Aldy @EraYaN13 september 2023 15:07
Ik lees juist dat ze met spiegels werken en wat is anders het principe van een periscoop? Volgens mij werken periscopen met (oppervlakte)spiegels.
EraYaN @Aldy13 september 2023 17:27
Het is een (penta)prisma met interne reflecties als ik het zo lees, dus geen normale spiegels en het zal dan wel net ver genoeg van de patenten afliggen dat de advocaten het oké vonden.
R.Mats @Tweaqer13 september 2023 11:58
Tja, verschillen tussen de nieuwste telefoon en het model van het jaar ervoor is bij elke fabrikant vaak nihil tegenwoordig. Maar is voor iemand die een 4 of 5 jaar oud model misschien wel een stuk interessanter zijn.
aart56 @Tweaqer13 september 2023 12:10
Goed om te weten, dan hoef ik de 15 pro ff niet.
Hoop wel dat Apple nou is met een flipphone komt volgend jaar.
I krijg het idee dat er de laatste jaren niet meer zoveel te verbeteren is.
atthias @secretqwerty1012 september 2023 20:55
excuses maar waar gaat thread in deze context om?

neem aan niet meta s nieuwe sociale dingetje
Tweaqer @atthias12 september 2023 21:00
Thread is een smart home standaard protocol
atthias @Tweaqer12 september 2023 21:02
dank u hartelijk
Gizmo_mokum @atthias12 september 2023 21:02
Thread matters ( hint hint)
atthias @Gizmo_mokum12 september 2023 21:09
:*) :*) :*) :*) snap hem nu dank je wel

[Reactie gewijzigd door atthias op 22 juli 2024 14:33]

ChopperGunnerNL @Erhnam12 september 2023 20:25
Het stond aan het einde van de presentatie wel aangegeven. Dus mag dan aannemen van wel.
Blijebal @Erhnam12 september 2023 20:27
Jep, stond op het einde in de samenvatting
Wifi 6E and threat. Geen idee wat ze daarmee bedoelen.
Bensjero @Erhnam12 september 2023 20:28
Ja, ik zag t voorbij komen op ‘t overzicht plaatje tijdens de keynote.
wadwouse @Erhnam12 september 2023 20:28
Ja, de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max hebben beide Wi-Fi 6E
GB2 @Erhnam12 september 2023 21:24
Belachelijk dat WiFi 6E nog niet op de standaard 15 zit, wel op de pro modellen en dan wel hebben over vooruitstrevend zijn.
Klaus_1250 @GB212 september 2023 22:16
Valt mee.

Wifi 6E is Wifi 6 op de 6Ghz frequentie. Je krijgt dus alleen een extra frequentieband erbij. Wifi 6E kom je nog niet veel tegen en ook de routers die dit ondersteunen zijn vrij prijzig - want je hebt een extra radio en amplifiers nodig. Mensen die Wifi 6E willen en gebruiken hebben al een paar honderd euro extra aan hun Wifi Mesh netwerk uitgegeven. Dan kan dat beetje extra voor een Pro model er ook wel bij.

Ik vraag me af of Dual Frequency GPS ook nog steeds een Pro only feature is?
Pedr0 12 september 2023 20:25
Zie https://www.apple.com/nl/shop/buy-iphone voor de prijzen!!

€969
€1119
€1229
€1479

[Reactie gewijzigd door Pedr0 op 22 juli 2024 14:33]

bovengemiddeld @Pedr012 september 2023 20:34
Als zelfs het basis model al 1000 euro wordt vraag ik me echt enorm af wat ze de komende jaren van plan zijn. Ik snap dat er nogsteeds mensen zijn die het blijven kopen en dat de prijzen daardoor in principe gerechtvaardigd zijn maar er moet toch ergens een plafond zijn.

Als een normale Iphone (niet SE of oude generatie) straks 1200+ gaat kosten moet er toch een moment komen dat mensen er echt klaar mee zijn..?
tweakuwe @bovengemiddeld12 september 2023 21:31
Waarom is een oude generatie/SE model geen normale telefoon? Toen ik begin dit jaar een iPhone 13 mini kocht, terwijl de 14de al in huis was, haalde ik nog steeds een telefoon in huis die echt heel goed met de tijd mee kan. Dat kostte mij zo'n 630 euro voor een nieuwe, best schappelijk voor een telefoon die op de meeste gebieden nog altijd met de high-end meedoet (kwa soc, hoe lang je software updates krijgt, bouwkwaliteit, etc.).

Dat Apple de oude high-end modellen langzaamaan doorschuift naar de mid-end, en dan soms (SE modellen) zo'n oud model een kleine refresh geeft om beter met de bijtijdse mid-end releases mee te komen, dat maakt die telefoons niet minder normaal.

Dat je elk jaar de nieuwste release van een productlijn moet hebben is niets meer dan marketing gelul. Prima als dat jou blij maakt, maar het definieert niet wat normaal is.
Clevergyno @tweakuwe12 september 2023 22:29
Als iets niet normaal is dan zijn het wel die prijzen. 8)7
MiesvanderLippe @Clevergyno12 september 2023 22:32
Hangt heel erg af van wie je bent. Kantoorbaan, hecht waarde aan een goede telefoon, kan er lang mee doen. Gaat daarna naar lomper zusje die er dan alsnog blij mee is. Al met al 6 jaar in gebruik ongeveer.
t link @MiesvanderLippe12 september 2023 23:13
voor een goede telefoon hoef je echt al jaar en dag niet zoveel neer te leggen.
geeMc @t link12 september 2023 23:40
Dat ligt dus volledig aan je use-case, maar voor Gerda met een kortpittig kapsel en vele andere mensen hoeft dat inderdaad vaak niet. Die kopen dan een iPhone of vlaggenschip Android om een andere reden.

Vergeet echter niet dat goedkoop ook heel gauw duurkoop kan zijn. Ik ben zelf meer van het Android kamp, maar volg Apple ontwikkelingen nauw. Het Apple ecosysteem (hoe duur ook) schreeuwt gewoon premium. Als je een iPhone 15 koopt en er geen rare dingen mee doet dan gaat die telefoon makkelijk 6-8 jaar mee, inclusief software en security updates. Android houdt echt wel op na 5 jaar (waarvan gemiddeld 3 jaar OS upgrades, de rest enkel security) en dat is ook maar bij een paar merken.

On-topic; ik ben eigenlijk best onder de indruk van de mooie dingen die Apple in deze (toch wel meer refresh) generatie brengt, vooral voor het prijskaartje.
t link @geeMc13 september 2023 07:43
en premium is niet wat je nodig hebt voor een goede telefoon. premium=/=goed. ik snap ook niet goed waarom je zoveel over apple praat, het is niet iets wat specefiek naar apple is gericht.

telefoons ontwikkelen al jaren nouwelijks. je hebt vooral dingen als AI en spacial computing die eraan geplakt worden, voor 99% van de kantoorbanen nutteloos.
geeMc @t link13 september 2023 10:35
En nodig hebben is niet hetzelfde als iets willen. Mensen hebben ook geen dikke BMW of Mercedes nodig. Of een huis met een gigantische tuin. Of dure merkkleding. En zo zijn er nog wel honderden andere voorbeelden te noemen. Prima dat jij af kunt of wilt met een goedkoper toestel, maar dat betekent niet dat een ander dat hoeft ongeacht hun reden erachter.
t link @geeMc16 september 2023 10:30
je hebt het zelf over "niet hoeft", wat betekend dat iets nietnodig is. daarmee geef je aan dat het voor sommige mensen wel nodig is. prima als je dat niet bedoelde, maar het is wel wat je indirect zei. als je iets hoeft is het namelijk nodig per definitie.

[Reactie gewijzigd door t link op 22 juli 2024 14:33]

robindemey @geeMc13 september 2023 00:49
Volledig eens. Maar ze mogen iets aan de accuduur doen. Mij iphone 13 mini (gekocht in november 2021) gaat veel minder lang mee dan mijn toen 4 jaar oude Sony Xperia XZ1 compact.

Hatelijk dat je onmogelijk de dag doorkomt zonder minstens 1x bijladen. Ik haal zelfs soms de middag niet.

Vriend van me heeft zelfde issue. Iets minder actieve gebruiker, maar moet ook constant bij laden.

Mijn compact hield het zowat altijd ruim een dag vol.
Finraziel @robindemey13 september 2023 08:00
Ik heb een 14 plus dus wellicht zit daar een verschil in, maar ik ben juist enorm onder de indruk van de accuduur (ben vorig jaar overgestapt naar iPhone na jaren Galaxy toestellen). Ik leg mijn toestel aan de lader als ik ga slapen en het is zelden dat hij dan onder de 50% is. De enige keren dat ik me zo herinner waar dat zo is was een keer dat hij rond de 40% zat en ik die dag 9 uur screen on time bleek te hebben (ik heb hem ingesteld dat hij niet vanzelf uit gaat dus vaak ligt hij ook gewoon met scherm aan op mijn bureau), of als ik hem voor navigatie gebruik in de auto voor een rit van 320 km (dat is de enige toepassing die ik gevonden heb tot nu toe die echt meer accu slurpt).

Mijn indruk is ook dat de iPhone vooral heel zuinig is in idle, als je niks doet dus. Dit is een scenario wat in ieder geval in de Tweakers reviews volgens mij niet meegenomen wordt, daar testen ze constant video kijken of constant web browsen. En dan nog staan de iPhones meestal bovenaan de resultaten... Maar met idle gebruik er bij doen ze het volgens mij echt nog veel beter dan Android toestellen.

Maar ik zie dat de 13 mini wel een flink kleinere accu heeft, ook een stuk kleiner dan de (tweedehands) 11 die ik even gebruikt heb om te testen of ik naar iOS over wou stappen voor ik de 14 pro kocht, dus dat zal denk ik meespelen met dat jouw ervaring zo anders is.
robindemey @Finraziel14 september 2023 08:18
Ik kocht speciaal de mini, omdat ik dit formaat wens te behouden. Er zijn helaas geen compacte Android toestellen meer. Hopelijk komt Apple ooit terug met een nieuwe mini MET deftige accu.

Dat de grote iphones beter scoren lijkt me logisch. Behalve het scherm is er niets die extra stroom vreet, maar de accu is een stuk groter.
TwaalfdeMan @robindemey13 september 2023 09:02
Heb je al eens geprobeerd om op je iPhone door de instellingen heen te lopen? En alles wat overbodig is uit te schakelen? Ik heb een iPhone X en ik hou het wel een dag vol zonder bij te hoeven laden en dat puur door alles wat ik overbodig vind uit te zetten zodat het geen extra energie/batterij kost.
robindemey @TwaalfdeMan14 september 2023 08:19
Heb je voorbeelden?
Wifi, Bluetooth, gps wil ik wel aan houden 😛
TwaalfdeMan @robindemey14 september 2023 08:44
Ik kan er wel een aantal opnoemen:

1) Ik gebruik geen siri dus ik heb dat uitgeschakeld, ook per app.
2) Instellingen > Tracking > uit
3) Instellingen > Privacy en beveiliging > Locatievoorzieningen per app alle overbodige 'nooit' een aantal 'bij gebruik app' en maar een 2 tal 'altijd' aan.
4) Beweging en conditie uit (ik gebruik het niet) en zo nog een aantal apps daar doorlopen.
5) Instellingen > Privacy en beveiliging > Analyse en verbeteringen uit, gepersonaliseerde reclame uit.
6) Meldingen uitgeschakeld voor apps die ik bijna nooit of te weinig gebruik
7) Instellingen > Locatievoorzieningen > Systeem > alle overbodige vinkjes uitzetten.
8 ) Wat je ook zou kunnen doen is per app doorlopen of mobiele data wel of niet gebruikt moet worden (incl op achtergrond).

[Reactie gewijzigd door TwaalfdeMan op 22 juli 2024 14:33]

robindemey @TwaalfdeMan14 september 2023 23:23
Bedankt. Zal ik eens bekijken.
Wel triest dat een mens zich daarmee bezig moet houden om een beetje redelijke accuduur te hebben.
TwaalfdeMan @robindemey16 september 2023 11:17
Het moet niet, het mag. Ik gebruik al die instellingen niet dus zet het uit en in mijn situatie helpt het met een langere batterijduur. Succes ermee, hopelijk helpt het jou ook.
aart56 @TwaalfdeMan18 september 2023 13:49
Ik heb hetzelfde gedaan met mijn 14 pro, heb een youtube videootje bekeken(David & David) en alles wat ik niet nodig heb uitgeschakeld dat scheelt echt een slok op een borrel en je merkt het meteen.
Ik gebruik mijn Iphone niet veel maar wel regelmatig, geen spelletjes zet hem altijd s'nachts uit, doet het op een volle accu ongeveer anderhalve dag.
En hij reageert sneller na het aanzetten.

[Reactie gewijzigd door aart56 op 22 juli 2024 14:33]

Clevergyno @geeMc13 september 2023 07:25
maar voor Gerda met een kortpittig kapsel en vele andere mensen
Wat een vage vergelijking zeg.
Goderic @bovengemiddeld13 september 2023 07:42
De iPhone 15 is de goedkoopste sinds 2007 gecorrigeerd voor inflatie: https://www.perfectrec.com/posts/iPhone15-price
MooDyBLueS @bovengemiddeld12 september 2023 20:48
Volgens mij ben je een beetje uit of tune met wat er vorig jaar gevraagd werd, zoals in het artikel aangegeven wordt. Deze modellen zijn €50 (15 en Plus) en €100 goedkoper (15 Pro) dan de modellen van vorig jaar. Dat terwijl heel Europa zo'n beetje 10% inflatie heeft gekend sinds de Oekraïne oorlog.

Ik hield er juist rekening mee dat deze juist zo'n 5-10% duurder zouden worden. Dat ze goedkoper zijn geworden (in € landen) is in mijn ogen ongekend goed.

En nee, ik koop niet blindelings de beste/duurste. Heb nu een 12 mini, maar wil voor de 15 Pro gaan en hield rekening met dezelfde of iets hogere prijs tov vorig jaar, dus dit is een absolute win hoor.

Daarnaast verkopen ze ook gewoon de SE, 13 en 14 modellen voor lagere prijzen. Die werken ook nog steeds prima en gaan ook zeker 4-5 jaar nog mee qua updates.

[Reactie gewijzigd door MooDyBLueS op 22 juli 2024 14:33]

mphilipp @MooDyBLueS12 september 2023 23:22
Absolute win? Ja, als je die achterlijke prijzen normaal bent gaan vinden wel ja. Maar het ís niet normaal. Al een paar jaar is die trend gaande dat je dik over de €1000 moet neertellen voor een flagship phone. En wat heeft die 15 nou meer te bieden dan de 14? En is de 14 zo vreselijk veel beter dan de 13? Qua processorsnelheid zitten we al een hele poos op een zodanig hoog nivo dat het écht geen zak meer uitmaakt of de volgende generatie sneller is. Geen zak. Echt niet. Misschien dat een heel klein percentage van de gebruikers hele rare dingen doet met zo'n ding dat een iPhone 13 niet snel genoeg is.
En 120Hz schermen? Erg mooi hoor, ik heb het ook op mijn Pixel 7 Pro. Maar ís het daadwerkelijk zo'n revolutionaire feature dat je €1200 uit de poeplat trekt?

Nee, ik ben er eigenlijk klaar mee. Jarenlang meegedaan (met de andere kan, ik ben was een Samsung dicipel) maar het wordt steeds gekker. En eerlijk gezegd was ik in 2022 van plan om op de iPhone wagen te springen en zo'n 14Pro Max te kopen omdat ik nu wel eens iets anders wilde. Maar toen ik alles op een rijtje zette en keek naar wat ik zou krijgen voor al dat geld en zag dat er ook een Google Pixel 7 Pro was voor beduidend minder geld, die ook een goede camera heeft, 120Hz en meer dan snel genoeg is... Tuurlijk, ieder het zijne en als je iets wil, moet je het gewoon doen. Maar de prijzen van de flagships, zowel van Apple als van Samsung redelijk gaan noemen....naar mijn idee heb je je dan echt gek laten maken door de respectievelijke marketingmachines.
sjorsbeans @mphilipp13 september 2023 07:27
ik snap dat gezeik echt niet, het geeft echt wel aan dat je minstens 35 jaar of ouder bent of je zo opstelt. Momenteel heb ik een 11 pro waar ik destijds volgens mij rond de 1100-1200 euro voor betaald heb.

Gezien de WAARDE die ik terug krijg zou ik er zelfs nog 2000 euro of meer voor willen betalen. Ik gebruik mijn toestel intensief elke dag, de functionaliteit gecombineerd met het extreem fijne gebruikersgemak is mij echt elke euro waard.

Ik telefoneer, bankier, fotografeer, boekhoud, werk (agenda teams etc etc etc), luister muziek, navigeer, hobby handel en zo kan ik nog wel doorgaan, allemaal met mijn telefoon.

Ja ik ben zuinig en heb nog de originele, welke bijna 4 jaar oud is. Als ik de uren en functionaliteit terug reken naar wat het mij heeft gekost heeft per uur is het echt lachwekkend laag.

Wat pas echt duur is een fotocamera met lensen etc voor 2500 euro waar je met een hele hoop skills net iets betere fotos mee maakt dan een iphone. of veelal van de action troep die je zo weg moet gooien, nieuwe benzinie auto's welke bij 130k technisch totalloss zijn...
d3x @sjorsbeans13 september 2023 07:54
en dit kan je niet met een andere iets lagere kostprijs telefoon denk je? welke verhouding en magische dingen je er ook wil opplakken je ROI zal altijd anders zijn met een duurdere, want er is niks wat de top sku meer kan van al die dingen die je opsomt.

het geeft echt wel aan dat je onder de 35j bent en gewoon wannabee met een specifiek item zoals zovelen. het eerst dat ze doen is het op de tafel leggen om aan te tonen waar je mee rond loopt :D
sjorsbeans @d3x13 september 2023 08:43
mijn punt is dat ik het helemaal niet duur vind voor wat ik ervoor terug krijg. Wat duur is is bij de pomp een frikandelbroodje voor 3,25 halen, fast fashion wegwerpkleding of andere zooi kopen. Status boeit mij echt geen flikker, maar persoonlijk heb ik wel gewacht op de iphone 15, wat het in mijn optiek upgraden waard is vanaf de 11. Dat het nu 12-1300 euro kost zal me echt een rotzorg zijn. 25-30 euro per maand over 48 mnd? Er zijn zaken waar meer geld aan verspild word.
jevin20 @d3x13 september 2023 11:07
Wat een non-argument. Denk je niet dat je zelfs gewoon zonder telefoon zou 'kunnen'?
Bedankt voor je bijdrage, maar wellicht volgende keer gewoon laten...

Het gaat om de waarde die iets voor iemand heeft. Voor jou is dat misschien een Samsung van 200 euro, voor hem is dat een telefoon van wel 2000 euro voor alles wat hij ermee kan doen.
rare-Quark @mphilipp12 september 2023 23:48
Voor de gemiddelde sterveling kan zo’n telefoon dan ook 4 tot 5 jaar mee. Dan is de afschrijving kleiner dan bij de start van de iphone, waarbij je elk jaar of elke 2 jaar toch wel wilde updaten ivm de snelheid en features.

Ikzelf twijfel nu of ik nog een jaartje ga wachten of een nieuwe pro max haal. Mijn 12 pro max is op zich nog prima, maar ja: betere kinder/vakantiefoto’s kan je maar 1x maken in je leven. Kinderen zijn snel weer oud.
n4m3l355 @rare-Quark13 september 2023 07:36
Weet je wanneer de afschrijving nog minder is, wanneer je gewoon geen top end mobiel koopt.

1400 euro over 5 jaar (ik zie heel weinig mensen dat doen) dat is nog steeds 280 euro per jaar of 23 euro per maand van wat je netto binnen harkt dat verdwijnt aan een leuk mobieltje.

Een generatie oudere mobiel, of misschien even geen Apple is half zo duur, doet nagenoeg precies hetzelfde maar kost je wel maandelijks net iets meer dan een tientje.

Apple kwalitatief op technisch noch op software vlak bied het meer dan bijvoorbeeld Samsung. Je kiest voor Apple (of voor Samsung) omdat je het gewend bent, omdat je eigenlijk niets anders wilt. Ik loop met twee rond, ze doen het beide net zo goed. Voor mij maakt een generatie nieuwer gewoon geen verschil meer uit, ik kan nog net zo goed wechatten, pdf'jes openen van 100/150 mb, ppt's bekijken, berichtjes sturen etc.

Dus waarom zou je 700 euro extra uitgeven? Ik betaal niet eens voor mijn eigen mobieltjes maar voor mij persoonlijk hoeft het gewoon niet meer. Ik vind het schandalig dat mobieltjes zo duur zijn en richting mijn personeel ongepast.
Finraziel @n4m3l35513 september 2023 08:13
Mijn ervaring is anders. Ik ben eind vorig jaar naar iPhone overgestapt na een Galaxy S7, S9 plus en S20 FE 5G (en daarvoor ook alleen Android toestellen). Met die Samsungs kreeg ik altijd wel issues. Vooral in dat het toestel op willekeurige momenten heet werd en de accu leeg trok, maar ook andere rare problemen. De iPhone doet dat in mijn ervaring nooit, de accuduur is fenomenaal en 'it just works'. Die problemen met de Androids werden met tijd ook altijd steeds erger waardoor ik uiteindelijk na 2 jaar toch weer een nieuw toestel kocht (al had een factory reset misschien ook geholpen, en in theorie heb ik de iPhone natuurlijk nog niet lang genoeg en zou die na 2 jaar ook kuren kunnen hebben).

Overigens heb ik vroeger ook een iPhone 4 kort gebruikt en later een iPad Mini en destijds kon ik iOS niet uitstaan. Beide apparaten heb ik toen snel weer weggedaan en snel terug gegaan naar Android. Maar iOS is stukken beter geworden imho maar heeft daarbij wel bepaalde voordelen gehouden (zoals dus een betere grip op de apps waardoor je niet dat issue krijgt van een zich misdragende app die je accu leeg trekt).
rare-Quark @n4m3l35513 september 2023 08:55
Mijn grootouders hebben Samsungs. Mag ik af en toe iets voor opzoeken / debuggen als eg de whattsapp het weer een keer niet doet. Ik doe het dan maar met tegenzin. Het klopt dat het dezelfde functionaliteit wel heeft; zelfde als bij Linux vs Windows.

Verder allemaal leuk en aardig, maar de overgang van telefoon naar telefoon bij ios met icloud is dan weer zo soepel, dan vind je denk ik nergens. Foto’s gaan direct over, mail staat direct klaar enz.

Verder vind ik 2-3 tientjes per maand prima; oude telefoon gaat ook weer richting kinderen; hoef ik daar niks apart voor te kopen.

Android heeft sinds kort inderdaad eindelijk meerdere jaren veiligheidsupdates, maar ook dat moet je wel bestuderen bij de aanschaf van de telefoon (de updates hangen af van intro jaar). Dit was eerder voor mij de hoofdreden om niet voor Android te gaan; dat kon ik niet hebben ivm mijn werk.

Wat denk je verder dat mijn tijd kost? Ik heb geen zin en tijd om de meest optimale telefoon te zoeken door dat bos, mail opnieuw instellen, bedenken wat ik met mijn icloud data/oude foto’s aan moet, nieuwe backup instellen etc. En dat dan allemaal voor 10eu/maand?

Android? Leuk voor degene die op de kleintjes moet letten, tijd heeft en ios maar vervelend vind. Allemaal prima, prima usecase. Maar het onbegrip dat ervan afdruipt in sommige reacties over de mijne vind ik stuitend.
TPbasMIE @rare-Quark13 september 2023 14:41
Iedereen moet lekker de telefoon halen waar hij/zij zich lekker bij voelt. De nieuwe Iphone is technisch gezien ook zeker interessant, maar om heel Android op zo'n manier weer te geven dan weet je niet waar je het over hebt.

Als je kijkt naar de high end Android toestellen en de nieuwste Iphone's dan lopen ze technisch helemaal niet ver van elkaar. Het OS wat erop draait is daarbij vooral wat de discussies doet oplaaien en een soort fanboy gehalte gaat oproepen, waarbij argumenten naar voren gehaald worden die naar mijn mening nergens op slaan.

Ik heb op dit moment de S23 ultra en de vrouw heeft de Iphone 14, beide gewoon goede toestellen welke snel zijn, mooie foto's maken en de dingen doen die ze moeten doen. Grootste verschil is het OS, en dat is gewoon heel persoonlijk toch :-)
NrFive @rare-Quark13 september 2023 01:56
Mijn belangrijkste argument om te upgraden. Aantal jaren de reguliere DSLR weggedaan met pijn in m’n hart. Maar dat ding meesleuren op vakantie met kids en bagage, was echt niet te doen.

Komende X jaren is mijn mobiel m’n enige camera en dan is zo’n pro (max) erg makkelijk te rechtvaardigen als je op die manier je fotografie hobby nog kan beoefenen.
j_bos @NrFive13 september 2023 09:55
Precies vanaf iPhone 12 (misschien wel iets eerder al?) kan je de foto's goed af laten drukken in een fotoboek dus kan je daar prima je vakantiefoto's mee nemen. Dat scheelt ook weer fotocamera die je ook af en toe eens moet vernieuwen.

Maargoed ik heb de 12 en die werkt nog prima. Ook niet echt een reden om qua foto's of snelheid te upgraden. Misschien als ie een keer kapot valt dat ik een nieuwe haal maar verder weinig trek om meer dan duizend euro uit te geven zonder reden.
lordawesome @rare-Quark13 september 2023 06:02
Een Android gaat voor de gewone sterveling ook 5 jaar mee. Die interesseert het niks of zo'n ding updates heeft. Als de accu nog maar een dag haalt en het scherm nog heel is. Dat zijn de redenen om te upgraden.

Alleen Tweakers upgraden als er geen updates meer zijn.
jevin20 @d3x13 september 2023 11:12
Wederom zo'n nietszeggende opmerking. Hou ze gewoon voor je. Je hoeft geen Apple fanboy te zijn om je te irriteren aan jouw comments.

@NrFive geeft aan dat fotografie zijn hobby is, wie ben jij om te bepalen wat voor hem belangrijk of nuttig is?
d3x @jevin2013 september 2023 12:10
dan heb je zeker een topic start nodig in dit forum dat echt toegevoegde waarde is om je beslissing daar op te baseren

je hoeft geen apple fanboy te zijn om op elke post te antwoorden met de relevantie... heel tweakers staat vol met irrelevante posts, ze zetten hier beter de optie van posts af...
zap8 @MooDyBLueS12 september 2023 21:18
Euro staat inmiddels toch wat hoger tov de dollar dus lijkt me niet meer dan normaal. Vorig jaar om deze tijd waren dollar en euro ongeveer gelijk. Laatste half jaar krijg je voor een euro tussen de $1.07 en $1.10 dus euro is in vergelijking met vorig jaar tussen de 7 en 10% meer waard geworden. Dus gewoon koerscorrectie.

[Reactie gewijzigd door zap8 op 22 juli 2024 14:33]

MooDyBLueS @zap814 september 2023 18:12
Ja, maar dan negeer je dus de inflatie.
zap8 @MooDyBLueS14 september 2023 21:04
Interessant punt. Maar overal in het Westen (VS en EU) is er behoorlijk inflatie. Dus logisch gezien zou de iPhone een stuk duurder kunnen worden (zowel VS als EU) als inflatie wordt door berekend. Mijn punt was dat Dollat tov Euro was gezakt.
MooDyBLueS @zap816 september 2023 09:56
Jouw punt snap ik, die wordt immers in het artikel ook al aangehaald. Mijn punt van 2 posts terug alweer ging erover dat ik er juist verbaasd over was dat alles bij elkaar genomen, dus ook inflatie én dollar-eurokoers, de iPhones in Europa goedkoper zijn geworden. Reagerend op iemand die aangeeft niet normaal te vinden dat er prijzen van ±€1000 gevraagd worden.
Dutchredgaming @MooDyBLueS12 september 2023 23:11
Daarnaast verkopen ze ook gewoon de SE, 13 en 14 modellen voor lagere prijzen. Die werken ook nog steeds prima en gaan ook zeker 4-5 jaar nog mee qua updates.
Vind wel apart als niet Apple gebruiker dat oudere modellen kopen normaal is, maar bij een aanschaf van 1 jaar oudere Android telefoon schandelijk is.
Bij Samsung, Fairphone en Google is ook prima in orde qua software updates.

[Reactie gewijzigd door Dutchredgaming op 22 juli 2024 14:33]

aikebah @Dutchredgaming13 september 2023 21:04
Bij Samsung volgens mij nog altijd wel ff goed opletten per model, want de goede Samsung support is volgens mij nog altijd voor 'selected models' (wel een redelijk deel van het spectrum, maar wel ff voor de koop checken of ie in het lijstje staat).
Pixel en Fairphone inderdaad prima qua software updates naar mijn idee.
HuisRocker @aikebah14 september 2023 12:42
Fairphone 5 is v.w.b. updates de enige die alle anderen, ongeacht Android/Apple/Anders, ruim voorbij gaat met 8 tot 10 jaar (8 gegarandeerd, 10 als mogelijk), dat is meer dan "prima" het is 'uitstekend'. Los van voorkeur! ;) Edit; de review van @Donny K. komt er snel aan, 'ergens eind deze week of in het weekend' (zegt hij in de podcast). :)

[Reactie gewijzigd door HuisRocker op 22 juli 2024 14:33]

Dutchredgaming @aikebah15 september 2023 19:15
Als het om hetzelfde pricerange van Iphones gaat dan wel.
Andere series dan S of A hebben inderdaad minder, maar daar betaald men ook daarvoor.
MooDyBLueS @Dutchredgaming14 september 2023 18:21
Met alle respect (ik heb ook Android telefoons, deels door mijn werk, deels door eigen interesse), maar het werkt gewoon anders dan bij Apple. Tenzij je een Samsung S serie koopt of Google Pixel of inderdaad de Fairphone zijn na 2-3 jaar vrijwel alle telefoons outdated, achterhaald, niet meer voorzien van de nieuwste features en ga zo maar door.

Dat is enerzijds inherent aan hoe Android ooit op is gezet, anderzijds hoe Apple juist haar lijn van telefoons heeft opgezet. En ja, daar betaal je bij Apple voor, maar geloof me: als gezin is dit een zegen. Want mijn oude iPhone 8 Plus is naar mijn zoontje gegaan en hoewel die geen iOS 17 update meer krijgt, is de telefoon uit 2017 en dus alweer 6 jaar oud en toen al niet het topmodel. En gezien hoe het toestel presteert, met ook nog steeds de originele accu, kan hij zeker nog een jaar mee, want security updates blijft Apple nog geven voor oudere OS versies, iets waar ze ik meen 1 of 2 jaar geleden mee begonnen zijn en gelijk staat aan Android's Security Patches.
JustRob @bovengemiddeld12 september 2023 20:39
De groep mensen die ieder jaar of iedere 2 jaar een nieuw toestel koopt is lang niet zo groot als iedereen denkt en hier op Tweakers zwaar over gerepresenteerd.

Als je iedere 4 a 5 jaar een nieuwe iPhone koopt zijn deze prijzen prima te verantwoorden. Zeker omdat ze zelfs na die tijd nog wat opleveren, dan wel in de verkoop of als doorgevertje.

Maar als je de inflatie van de afgelopen jaren afzet tegen de iPhone prijs, zijn ze relatief zelfs goedkoper geworden…
JBVisual @JustRob12 september 2023 20:55
Precies dit.
Ik heb mijn iPhone gekocht voor €1300, en inmiddels bijna 3 jaar in gebruik, en ik vermoed hem nog wel zeker 2 jaar te kunnen gebruiken.
Oké ik heb pas geleden de accu laten vervangen, wat mij €100 heeft gekost via de officiële weg.
Dus €1400 over 5 jaar (60 maanden), dat kost mij dus €23,33 per maand.

Persoonlijk vind ik in mijn werkveld als IT’er het ook acceptabel om zelfs €30 tot €60 per maand kwijt te zijn aan mijn digitale assistent. (Wat inql de sim-only wel ongeveer op dat bedrag neer komt)

Het apparaat is mijn communicatiemiddel, mijn agenda, mijn “pager” voor meldingen vanuit ons incidentsysteem, mediaplayer en nog veel meer.

Als ik er zo over na denk besteed ik per maand meer aan luxe consumpties dan aan mijn telefoon + abonnement.

Het zijn ondertussen behoorlijke bedragen die we neerleggen voor smartphones. Maar voor de mensen die even met hun telefoon kunnen doen in mijn ogen nog steeds een investering die te verantwoorden is.

(Vergelijk het aub niet met andere merken, dit valt niet goed te vergelijken omdat het tientallen verschillende mogelijkheden zijn met allemaal voor en nadelen. Ik kijk hier nu puur naar het bedrag per maand als je een aantal jaar met je telefoon kan doen en of zoiets dan de moeite waard kan zijn)
moonlander @JBVisual12 september 2023 22:34
Dat kan een smartphone van 500 euro ook.
willieverhoef @moonlander12 september 2023 23:04
Zelfs met een van 100 euro... Maar als je die 2 jaar gebruikt, is dat nog geen 4 euro per maand, das net zoveel als een hamburger, maar ja. Iemand in de IT moet natuurlijk meer uitgeven.
Finraziel @willieverhoef13 september 2023 08:45
Maar de ervaring is een stuk minder. Dat vind ik in ieder geval, het is natuurlijk subjectief. Ik betaal graag voor een fijnere ervaring en vooral bij een apparaat wat je zo lang en zo veel gebruikt als een telefoon (ook dat is weer subjectief, maar ik heb hem elke dag wel uren in mijn handen). Ik vraag me af of iedereen die hier over de iPhone klaagt ook in een zo goedkoop mogelijke oude auto rond rijdt... Die brengt je immers net zo goed van A naar B als een nieuw luxer model. Maar veel mensen die het kunnen betalen doen dat nou eenmaal ook graag voor een beetje luxe. Wat je belangrijk vindt is persoonlijk.

Ik rij zelf in een 20 jaar oude Toyota Yaris, is betrouwbaar en brengt me overal heen, maar qua luxe is het wat minder. Maar ik heb dan weer andere dure dingen, zoals recent een dikke videokaart gekocht, een dure nieuwe e-bike en dus een mooie iPhone. Die iPhone gebruik ik meerdere uren per dag en voor met hoeveel meer plezier ik het ding gebruik dan een budget Android is me dat absoluut meer dan waard, ook al zou ik technisch gezien alles ook op dat goedkope ding kunnen doen. Het leven is meer dan zo efficiënt mogelijk overleven...
Splorky @moonlander12 september 2023 23:54
Rationalisering, is mens eigen.
AlbertG80 @JBVisual13 september 2023 00:22
[quote]Persoonlijk vind ik in mijn werkveld als IT’er het ook acceptabel om zelfs €30 tot €60 per maand kwijt te zijn aan mijn digitale assistent. (Wat inql de sim-only wel ongeveer op dat bedrag neer komt)[quote]

Dus omdat je IT’er bent. Dit is meer status dan als een persoonlijke mening.

Persoonlijk ik als designer vind een instap model die steeds dichter naar de 1000 euro toegaat zorgelijk. Ook al zou ik het kunnen betalen ik vind het gewoon belachelijk wat er gevraagd wordt. Misschien kun je er lang meedoen maar zodra de scherm breekt of iets ander na garantie dan ga je toch waarschijnlijk een nieuwe kopen.
tweakuwe @AlbertG8013 september 2023 04:55
Het instap model is 529 euro, niet nabij de 1000 euro. Enkel deze nieuwe serie van iPhone 15 (pro) begint bij dat bedrag dat je noemt.
AlbertG80 @tweakuwe13 september 2023 06:30
Ok misschien was ik niet duidelijk maar ik sugeerde niet op de SE
SgtElPotato @AlbertG8013 september 2023 10:52
De iPhone 15 is dan ook niet het instapmodel. De 15 en 15 Pro zijn de top of the line op dit moment in Apple’s aanbod, en kosten dus ook top of the line geld (€1000).
AlbertG80 @SgtElPotato13 september 2023 11:55
De basic model van iPhone 15 is toch de instap model voor iPhone 15? Als je het over het totale aanbod hebt van de iPhone dan is de SE inderdaad een instap.
White Feather @AlbertG8013 september 2023 08:55
Dus omdat je IT’er bent. Dit is meer status dan als een persoonlijke mening.
Wat een afzeikreactie.

Hij legt toch uit dat het voor hem een werktuig is met vele functies?!
Het apparaat is mijn communicatiemiddel, mijn agenda, mijn “pager” voor meldingen vanuit ons incidentsysteem, mediaplayer en nog veel meer.

[Reactie gewijzigd door White Feather op 22 juli 2024 14:33]

White Feather @AlbertG8013 september 2023 12:17
Nee, je geeft aan dat je het maar onzin vindt, want jij vindt dat hij het meer als status gebruikt.

Het is volgens jou meer status dan een mening. Je geeft daarmee dus aan dat zijn mening er niet toe doet omdat jij vindt dat hij het als een status object gebruikt.

Nogal denigrerend.
d3x @JBVisual13 september 2023 07:58
pff ik ben een IT'er met maar een pixel die 2/3 kost, dan moet ik toch wel een heel slechte IT'er zijn, gelukkig kan ik alles hetzelfde doen wat jij vermeld als It'er en zelfs nog een pak meer want ik zit niet in een gesloten eco systeem....

Grappig die maandprijzen altijd als reden, alsof het een gewoonte is om iets per maand te betalen, is het nieuwe item al zo wat jaren geduwt door al die streaming diensten, het is maar per maand...
SgtElPotato @d3x13 september 2023 10:53
Het is zakelijk vrij normaal om aankopen maandelijks of jaarlijks af te schrijven.
phvdijk @JustRob12 september 2023 20:59
Daar ben ik het wel mee eens, mijn 10s gaat al 5 jaar mee en doet het nog steeds prima. Zal waarschijnlijk ook nog de iOS 17 update gaan krijgen. Dus als die het blijft doen gaat de iphone uiteindelijk 6 jaar mee.
Jadero @bovengemiddeld12 september 2023 20:38
Ik zie mijzelf (als het op smartphone aankomt) als een nuchtere iPhone gebruiker, met veel plezier en alle voordelen van een iPhone maar ik ben simpelweg niet bereid om +/- €1000 uit te geven. Ik ga de 'jonge tweedehands' markt op.
mlohnen @Jadero12 september 2023 20:42
Ja de grens is wel bereikt wat mij betreft ook..

Wat een prijsverschil met de US ook, 799 dollar en hier 969 euro pfff.
En ja ik weet douane, invoer, btw, maar een bedrijf zo groot als Apple kan hier ook gewoon beginnen bij 799 euro en nog steeds genoeg winst maken.. bizar dit..
fjjl @mlohnen12 september 2023 20:51
De US prijzen zijn zonder sales tax, die wijken af per staat en worden daarom niet getoond. In Nederland zien we de prijs incl btw omdat wij, zo simpel als we zijn, niet per provincie een btw tarief hebben.
mlohnen @fjjl12 september 2023 21:28
Dat weet ik, maar toch als mijn familie uit de USA deze gaat kopen is het niet meer dan 829 dollar..
Om nog maar te zwijgen van de hogere prijs die je krijgt als je je oude iPhone inruilt...
CorbataGames @mlohnen13 september 2023 00:02
Dat is dus meer een probleem van de Nederlandse btw dan van Apple. Een telefoon van zeg 1500€ levert de belastingdienst 260€ op.... En dan later nog een bedrag over de winst. DAT is pas belachelijk.

[Reactie gewijzigd door CorbataGames op 22 juli 2024 14:33]

Superstoned @CorbataGames13 september 2023 08:58
Nou ja in nl krijgt een bedrijf de btw terug, in de vs dan weer niet… de percentages zijn dus niet helemaal vergelijkbaar.

Daarbij krijg je in Europa oom redelijke wat voor je belasting - bruggen die niet instorten, redelijk betaalbare gezondheidszorg en redelijk werkende politie en onderwijs, stroomvoorziening die niet regelmatig uitvalt… water zonder lood, het kan er allemaal af. Tja, we zitten wel met papieren rietjes maar je hoeft meestal niet tot je 75e te werken.
sam57 @mlohnen12 september 2023 22:47
Apple kan er ook niets aan doen dat ze geen btw hebben in de VSA en enkel met sales tax werken die in de meeste staten een lachertje is t.o.v. de btw in Europese landen.
Dat ze aldus dezelfde rijs vragen excl. btw lijkt me niet meer dan normaal.
White Feather @mlohnen13 september 2023 08:30
Je krijgt er ook maar 1 jaar garantie op.

Vroeger was dat 30 dagen..

Kun je het je voorstellen? Heb je voor een paar duizend $ een nieuwe Mac gekocht, heb je 30 dagen garantie.
Horla @fjjl12 september 2023 21:05
Er is ook een klein dingetje zoals de wet die zegt dat je prijzen inclusief btw moet tonen als het voor consumenten is ;)
kinlo @fjjl12 september 2023 22:51
Weet dat de US versie ook bv geen sim-kaart slot heeft (esim only) en dus eigelijk niet hetzelfde toestel is
HuisRocker @mlohnen12 september 2023 21:55
799 ÷ 100 x 121 (vanwege 21% belasting in NL en de US prijs is zonder) = 966,79

Dus is het niet meer dan:
dollar gelijk aan Euro berekenen + belasting + afronden naar 'een 9 op het eind'

Precies zoals bijna ieder bedrijf dat altijd al deed en doet (ja er zijn uitzonderingen, maar die bevestigen alleen maar de regel)...

On topic:
Eerlijk is eerlijk, ik had 'gewoon' weer een prijsverhoging verwacht (zoals het bijna altijd ging tot nu toe), maar er zijn geen verhogingen, alleen verlagingen en 1 'gelijkblijvende startprijs' maar dan wel met 256GB standaard i.p.v. 128GB bij de vorige (Pro Max). Valt me dus 100% mee!

[Reactie gewijzigd door HuisRocker op 22 juli 2024 14:33]

Superstoned @HuisRocker13 september 2023 09:06
Maar waarom voeg je er 100 aan toe? 799 dollar is op dit moment 746 euro. 21% er bij is ongeveer 900 euro. Du extra 70 is dus toch echt Europa tax…
HuisRocker @Superstoned13 september 2023 10:40
Net iets minder snel/beter lezen? ;)
Het is geen plus teken maar een deel teken, en daarbij schreef ik toch ook niet voor niets:
"Dus is het niet meer dan:
dollar gelijk aan Euro berekenen + belasting + afronden naar 'een 9 op het eind'

Precies zoals bijna ieder bedrijf ..."

[Reactie gewijzigd door HuisRocker op 22 juli 2024 14:33]

torp @HuisRocker13 september 2023 13:58
Net iets minder snel/beter lezen? ;)
Is dat een serieuze vraag aan @Superstoned?
Superstoned @HuisRocker14 september 2023 01:03
Deel teken… moest ik voor inzoomen, mijn ogen zijn niet meer wat ze ooit waren haha.

Je miste wel de omrekening naar euro maar dat scheelt maar 50 euro’s.
HuisRocker @Superstoned14 september 2023 06:20
Je miste wel de omrekening naar euro maar dat scheelt maar 50 euro’s.
Die omrekening miste ik niet, die heb ik heel bewust weggelaten, net als Apple. ;)

" dollar gelijk aan Euro berekenen + belasting + afronden naar 'een 9 op het eind' "

Klopt precies!

[Reactie gewijzigd door HuisRocker op 22 juli 2024 14:33]

Verwijderd @bovengemiddeld12 september 2023 20:42
Tsja, de euro is tegenwoordig even veel waard als de gulden was. Je moet mee met de maatschappij, ik vraag straks ook 17% loonsverhoging ivm inflatie. Ik ben benieuwd...
reutulus @bovengemiddeld12 september 2023 20:44
Dus ondanks de inflatie zijn de prijzen in de US ongewijzigd, lager in Europa, en dit is je reactie? Bijzonder.
mphilipp @bovengemiddeld12 september 2023 23:30
Als een normale Iphone (niet SE of oude generatie) straks 1200+ gaat kosten moet er toch een moment komen dat mensen er echt klaar mee zijn..?
Precies. Het is toch echt bij de wilde spinnen af! En als je dan nog een echte killerphone kreeg met echt unieke features, maar helaas....het is gewoon meer van hetzelfde. Dit is geen Apple bashing, want in Korea doet Samsung hetzelfde. Steeds hogere prijzen. Die flip phones bijvoorbeeld. Toegegeven, dat is dan ook echt min of meer bleeding edge tech, maar €1700-€1800 voor een f*ing phone. For real?

Iedereen mag zelf weten wat ie met z'n geld doet, maar kijk nou eens serieus naar die shit. Het is toch niet normaal meer? En wat je 'extra' krijgt ten opzichte van het vorige model maakt eigenlijk helemaal niets uit. Geen hond gaat merken dat de chip sneller is, want er is niets op die telefoons dat te langzaam gaat. Niemand merkt die snelheidswinst, tenzij je heel de dag benchmarks draait voor de lol. Zelfs die 120Hz, ook al kun je dat zien bij snel scrollen (denk ik, mij was het eerlijk gezegd nooit op een storende manier opgevallen) is niet iets dat superveel uitmaakt. Als je het niet weet, mis je het niet. Toen het er nog niet was, was men ook nog steeds lyrisch over die foons.

Maar ja...zolang mensen ze massaal blijven kopen, blijven ze het doen. Pas als er de nieuwe iPhones of Galaxies massaal in de schappen blijven liggen zullen ze er iets aan gaan doen. Maar I won't hold my breath... iPhone 17 gaat gewoon weer €100 omhoog en de nieuwe Flip Fones van Samsung ook.
bzzzt
@bovengemiddeld12 september 2023 20:38
Jij hebt geen loonsverhoging gekregen vorig jaar? Inflatie is een ding, ook bij Apple.

Misschien gaan mensen dan zuiniger met hun spullen om en kopen ze minder telefoons. Zal "Mother Nature" uit de video ook waarderen.
zenith @Pedr012 september 2023 20:40
Gaan de wat oudere modellen zoals de iphone 13 goedkoper worden of is dat wishful thinking? 😀
EvaluationCopy @zenith12 september 2023 21:21
Dat is toch altijd zo bij de release van het nieuwe model, de oudere worden dan iets goedkoper.
zenith @EvaluationCopy12 september 2023 21:33
Ik zou het niet zo goed weten, als dat zo is hou ik het wel even in de gaten 😀
Sjuul100 @Pedr012 september 2023 20:42
Meer dan 2100 gulden. Mag ik dat zeggen?
kx22 @Sjuul10012 september 2023 21:27
Hoeveel gulden is je huis nu waard?
Verwijderd @Sjuul10012 september 2023 20:49
2100 wat?
DigitalExorcist @Sjuul10012 september 2023 21:12
Dat mag, iedereen mag onzin verkondigen 😅
tweakuwe @Sjuul10012 september 2023 21:35
Die 969 euro is minder dan 1900 gulden hoor (ja, de gulden bestaat nog, alleen niet op het Europese vaste land, en heeft gewoon een eigentijdse wisselkoers).
Warpozio @Sjuul10012 september 2023 22:20
Dat komt op 4000 BELGA denk ik
aikebah @Sjuul10013 september 2023 21:19
Ach... een huurappartement vergelijkbaar met mijn appartement van 1100 gulden destijds doet tegenwoordig ook '3000 gulden'... dus nee... je moet niet rekenen met 2,20371 als je een huidige euro-prijs naar een jaar-2000 valuta wilt omrekenen om even te kijken hoe duur iets is.
Verwijderd 12 september 2023 20:23
Ik ga nog een jaartje door met de 13Pro.
Wanneer een digitale crop verkocht wordt als baanbrekende feature voor je nieuwste topmodel, dan weet je zeker dat er geen innovatie te vinden was.
bzzzt
@Verwijderd12 september 2023 20:26
Zagen wij dezelfde presentatie? Ik zag toch echt een nieuwe 120mm telelens langskomen.
gatlarf @bzzzt12 september 2023 20:27
Da’s op de pro max.
Yzord @gatlarf12 september 2023 20:42
Pro Max is toch ook het topmodel? Daar wees hij op namelijk.
bzzzt
@gatlarf12 september 2023 20:43
Dat is toch het topmodel waar @Verwijderd het over heeft?
sOid @bzzzt12 september 2023 20:27
Jij hebt 't over de Pro Max. @Verwijderd over de non-pro.
Lagonas @sOid12 september 2023 21:15
Hij zegt specifiek "topmodel". Pro max dus.
sOid @Lagonas12 september 2023 21:20
Ik reageerde op @bzzzt maar dat is soms lastig om te zien met de nested commentstructuur hier.
xoniq @sOid13 september 2023 12:58
Neemt niet weg dat je zegt:
Jij hebt 't over de Pro Max. @Pikapika over de non-pro.
Hij had het helemaal niet over de non-pro, maar over het topmodel.
sOid @xoniq13 september 2023 17:48
Je hebt gelijk. Ik geef de schuld aan Apple voor al die verschillende namen en uitvoeringen ;)
wiseger
@bzzzt12 september 2023 23:32
Zagen wij dezelfde presentatie? Ik zag toch echt een nieuwe 120mm telelens langskomen.
Een 120mm telelens zou zeker baanbrekend zijn. Alleen technisch onmogelijk.
Het is dan ook een 12mm lens.
DamirB @Verwijderd12 september 2023 20:28
Naja het ligt natuurlijk wat genuanceerder, zeker bij de Pro modellen. Feit is natuurlijk je altijd gaat voor het gemak van een iPhone camera, niet de kwaliteit. En dit past daar perfect is. De HiRes modus is echter wel een stuk boven de competitie
lastlong @Verwijderd12 september 2023 20:28
Ik snap je punt, maar ben wel blij met deze feature! de standaardlens is vaak te wijd voor hoe ik fotografeer. En ik heb geen 48mp nodig voor een snapshot.
Argantonis @Verwijderd12 september 2023 20:30
Lijkt me ook niet meer dan normaal dat je niet maar 1 generatie overslaat, zeker met een pro. Ik ben nog van plan lang te doen met m’n 14 pro, misschien tegen de 17 eens denken over vervanging.

Edit: en dat is dus echt het vroegst mogelijke moment dat ik dat ga overwegen, heb met de iPhone 4 bijna 6 jaar gedaan en nog een ook dik 4 jaar.

[Reactie gewijzigd door Argantonis op 22 juli 2024 14:33]

Mr. Freeze @Argantonis12 september 2023 22:41
Is netjes, zeker omdat de vernieuwingen na de 4 veel meer impact hadden dan tegenwoordig het geval is. Zelf een 12 pro Max hier en ik denk dat ik gewoon de batterij maar eens ga laten vervangen wanneer nodig.
no_way_today @Verwijderd12 september 2023 20:52
Vind de stap toch behoorlijk vanaf de 13 pro. Ik zelf zit nog op een xs max en ga nu wellicht voor de 15 pro. Eerst maar eens een goede deal bij verlenging afwachten.
Distrax1988 @Verwijderd12 september 2023 20:56
Zoek je dit in een mobiel? in een pc die je elke x jaar upgrade?
xoniq @Verwijderd12 september 2023 20:25
Voor mij met de 12 mini begint het wel te jeuken…
icecreamfarmer @xoniq12 september 2023 22:07
13 mini dan.
De mijne ga ik lang koesteren.
vbmot @icecreamfarmer13 september 2023 07:57
Krijgen we nooit meer een nieuwe mini, of gaan ze die om de zoveel jaar eens terugbrengen?
xoniq @vbmot13 september 2023 09:51
Ze hebben gezien dat in verhouding de mini een niche is, hebben ze 2 jaar aangekeken, maar die verkopen beduidend minder. Dus dat is niet een terugkerend iets.
icecreamfarmer @xoniq13 september 2023 15:16
Maar nog steeds veel meer dan veel Android modellen.
Sterker nog dat was voor mij de reden om over te stappen.
BzR @Verwijderd12 september 2023 21:42
Inderdaad. Ik hou het voorlopig ook nog even bij de 13 Pro Max.
Gamebuster 12 september 2023 20:29
De Apple 15 Pro heeft nog steeds 128GB opslag! Wtf Apple
Maverick2001 @Gamebuster12 september 2023 20:40
Een paar jaar terug had iedereen gezegd dat 128 echt totaal overbodig zou zijn… nu een andere wereld.
MacorgaZ @Maverick200112 september 2023 20:52
Niemand zei dat een paar jaar terug. Ik heb nog de 11 Pro Max van 4 jaar terug met 64GB, dat was toen al best triest als base storage voor een telefoon van 1180+ euro. Met een normaal gebruik van foto's en video's zit die al vol. Destijds kon je al 256GB microSD's kopen voor wat, 100 euro? Gewoon onzinnig dat ze nu nog met 128GB aankomen.
dinoballz @MacorgaZ13 september 2023 10:52
Alles gaat toch rechtstreeks de cloud in. Local storage is gewoon een buffer.
Maverick2001 @dinoballz13 september 2023 11:56
Ja dat is zeker waar. Al vind ik het wel fijn zolang het kan de afbeeldingen / video's als origineel op mijn iPhone te bewaren. Natuurlijk ook prettig voor Apple dat mensen steeds meer Cloud opslag nodig hebben. Lekker verdien model :)
dinoballz @Maverick200113 september 2023 15:18
Ik denk dat het onderhouden van de Datacentra meer kost dan de 50GB voor €1/mnd. En je kan alles gelijk weer terugkijken vanaf al je devices.
MacorgaZ @dinoballz13 september 2023 20:20
Ja, grappig dat je buffer zegt, ik heb dus vaak dat video's van een week of twee geleden weer moeten bufferen vanaf de cloud omdat ze niet gewoon op m'n telefoon staan. Wat wél precies is ook niet helemaal duidelijk, ik kan dat niet eens handmatig aangeven omdat Apple daar zelf magische algoritmes voor heeft. Het is dat deze telefoon van m'n werk is en ik wachtte op de USB-C iPhones om te upgraden, anders had ik allang een andere telefoon gehad.
Bert @Maverick200112 september 2023 21:16
Met een 24 megapixel foto's wil je echt wel meer opslag hoor. Dat zat in de camera's van een paar jaar terug echt niet op de standaard modellen.
Gamebuster @Maverick200113 september 2023 07:11
Met 48MP RAW fotos gaat 128GB heel hard.
SgtElPotato @Gamebuster12 september 2023 21:18
Voor 95% van de gebruikers meer dan genoeg? Mijn 200GB iCloud zit bijna vol, maar door ‘optimaliseer iPhone opslag’ aan te zetten nemen de foto’s nog maar een fractie in beslag. En met de internet snelheden van 4/5g en WiFi tegenwoordig is het inladen geen enkel probleem meer.
Chopper_Rob @SgtElPotato12 september 2023 22:26
En daarom houden ze het basis model zo klein. Nu nemen veel meer mensen een icloud abonnement af met de makkelijke "optimaliseer iPhone opslag" optie. Wat weer extra maandelijkse inkomsten zijn bovenop de prijzen van de iPhone. En wil je dat niet en neem je direct meer schijfruimte dan betaal je een flinke boete bedrag extra hiervoor. 130 euro voor 128gb extra is wel schandalig.
MaZo @SgtElPotato13 september 2023 06:29
Niet iedereen wilt zijn foto’s in iCloud hebben. Het enige wat ik daar bijvoorbeeld heb staan zijn mijn (versleutelde) iOS backups.
Vic83 @Gamebuster12 september 2023 20:49
Tja, maar niet voor niets kwam ook iCloud aan de orde ;-)
_eLMo_ @Vic8313 september 2023 07:04
Die prijzen! 6TB voor $30/maand. Microsoft vraagt €70/jaar voor 6TB.
Vic83 @_eLMo_13 september 2023 09:28
Idd niet mals.. We hebben zelf een abo voor 2 TB a 9,99 Euro/mnd, maar vind ik al duur zat. Moet wel zeggen dat het erg handig is.
Gamebuster @Vic8313 september 2023 07:12
Bingo!
Danos9786 @Gamebuster12 september 2023 20:50
Voor sommige echt meer dan genoeg 128,GB
Hieronymuski @Gamebuster12 september 2023 21:34
Minimaal, ja.
bones @Gamebuster12 september 2023 21:38
128gb is toch genoeg? Ik krijg 64gb niet eens vol. Kwestie van foto’s en videos automatisch naar de cloud sturen en daarna van de telefoon halen (geheel automatisch).
MacorgaZ @bones13 september 2023 20:22
En als je dan iemand je eigen filmpje (wat dus in goede 4K is opgenomen) wil laten zien moet je ze even laten wachten tot het filmpje klaar is met bufferen? Ja, fijn, bij een telefoon van 1200+ euro.
bones @MacorgaZ13 september 2023 21:51
nee je kan gewoon via Synology app de video direct streamen vanaf je NAS. Gaat erg snel.
MacorgaZ @bones14 september 2023 23:59
Via DS Video of de DS Files-app? Grappig genoeg heb ik dezelfde setup maar bij mij duurt het echt ook lang voordat een filmpje genoeg buffered is om af te spelen. Of kan dat liggen aan dat de filmpjes AVI-format zijn?
ChopperGunnerNL 12 september 2023 20:24
Toch jammer dat de USB-C connector slechts USB 3 snelheden bevat en geen Thunderbolt 4/USB 4 heeft. Lijkt me toch een gemis als je een hele dag ProRes video's staat op te nemen.

Voor de rest weer een erg mooi model dit jaar, brengt me toch aan het twijfelen om over te stappen vanaf m'n 12 Pro.
Soulshaker @ChopperGunnerNL12 september 2023 20:30
erger nog , de gewone iPhone 15 krijgt een usb-c met usb-2 snelheid . Alleen de pro komt met usb-3 snelheid.
TrekVogel @Soulshaker12 september 2023 20:52
Net zoals voorgaande iPhones en de meeste Android telefoons dus. Voor veel mensen geen deal-breaker denk ik.
Steyn_E @TrekVogel12 september 2023 22:15
Best wel jammer. Zelfs mijn inmiddels stokoude Lumia 950XL had al USB 3. Hoeveel zou dat nou nog moeten kosten?
White Feather @Steyn_E13 september 2023 08:47
Het is 10 Gbit/s, dus USB 3.2 gen 2.

Niet 5 Gbit/s.

Thunderbold was een stuk sneller geweest, maar ook een stuk onzuiniger. Bovendien trekt de interne ssd geen 40 Gbit, dus qua snelheid maakt het weinig uit.

Bovendien zit er WiFi 6E op, die komt ook tot 1.8 Gbit/s.

Thunderbold had echter wel meer opties gegeven zoals sneller laden en video op een externe monitor.
Steyn_E @White Feather13 september 2023 13:43
De ‘normale’ heeft schijnbaar ook geen 5gb USB maar USB 2. Da’s echt niet te begrijpen. Had prima 5gb USB 3 kunnen zijn anno 2023. De Lumia 950 ondersteunde trouwens ook al 10gbit (usb 3.1, nu 3.2 gen 2 of zoiets onzinnigs). 7 jaar geleden…
torp @White Feather13 september 2023 13:52
Thunderbold had echter wel meer opties gegeven zoals sneller laden en video op een externe monitor.
FYI: De naam is Thunderbolt. Dat betekent bliksemschicht, niet dondervet of zoiets.
Maar zeker vet dat hij nu zuiniger is.
thomas1907 @Soulshaker12 september 2023 23:01
De Pro komt zelfs met een USB 2 kabel lijkt het. De presentator zei namelijk 'optional USB 3 cable'. :+
RoanV @thomas190713 september 2023 08:18
Kan ook nog betekenen dat er standaard helemaal geen kabel meegeleverd wordt :/
Dream_ON @RoanV13 september 2023 09:40
Dat was eigenlijk toch ook het hele idee erachter omdat iedereen wel een kabel thuis heeft liggen? En zo niet kan je er een bijbestellen.
bzzzt
@ChopperGunnerNL12 september 2023 20:32
De interne SSD van de vorige iPhone pro haalt hooguit rond de 15Gbit/s dus het lijkt me niet zo heel nuttig een dure 40Gbit/s chip met bijbehorend batterijverbruik in te bouwen.
ChopperGunnerNL @bzzzt12 september 2023 20:34
USB 3 haalt maximaal 5Gbit, met andere woorden 1/3e van de snelheid van de interne flash.
TB4 was ook interessant geweest voor zaken zoals screen mirroring of gebruik van docks.
Stripedown @ChopperGunnerNL12 september 2023 20:42
het zal 3.2(of wat dan ook, sinds ze de namen ineens veranderd hebben) aangezien ze in de aankondiging 10Gbitps noemde
laurxp @ChopperGunnerNL13 september 2023 00:07
Nee, USB 3.1 kan 10Gbit aan en daar is vrij universele ondersteuning voor. USB 3.2 kan zelfs 20Gbit doen, maar is een stuk zeldzamer.
mwmike @ChopperGunnerNL12 september 2023 21:13
Het is anders een behoorlijke stap gezien we het moesten doen met USB 2.0.

Wel jammer dat de gewone iPhone 15 het nog steeds moet doen met USB 2.0
ChopperGunnerNL @mwmike12 september 2023 21:14
Waarschijnlijk bewaren ze de upgrade voor volgend jaar of het jaar erop.
Dan krijg de gewone iPhone USB 3 en de Pro versie Thunderbolt ofzo.
Anders hebben ze voor volgend jaar niks nieuws :)
winwiz @ChopperGunnerNL12 september 2023 22:12
De Pro (Max) ondersteunt externe opslag. Je hangt er dan toch een tig TB SSD aan, dan heb je er helemaal geen last van.
Halo_Master @ChopperGunnerNL13 september 2023 08:38
Maar de interne bandwidth van de ssd en de ram van een iphone is trager dan Thunderbolt, dus heeft het gewoon geen zin om Thunderbolt te ondersteunen op ene iphone .
White Feather @ChopperGunnerNL13 september 2023 09:13
ProRes is maximaal 500 mbs.
https://support.apple.com/en-us/102207
Je kunt dus in 20-speed de data overzetten.

1.000.000/500=2.000 seconden. In 33 minuten zit je telefoon dan vol.

Die heb je dan in 2 minuten weer leeg.

Want denk jij dat nu het probleem zal zijn, die 2 minuten of die max 33 minuten filmen?

En als je in een lagere bitrate filmt, dan wordt relatief de tijd dat je aan het downloaden bent alleen maar lager.

Bovendien is het de vraag hoe lang je iPhone meegaat als je aan het filmen bent.

Kortom, er zijn heel wat meer beperkende factoren voor het filmen dan de 10 Gbit/s-snelheid.
ChopperGunnerNL @White Feather13 september 2023 21:16
ProRes 4444 XQ is 500Mbps op 1080p ja. Maar dat ondersteund de iPhone niet.
De iPhones ondersteunen maximaal ProRes 422 HQ naar mijn weten, wat op 4K resolutie ongeveer 734 Mbps heeft. 1 minuut draaitijd staat dan gelijk aan 5.5GB. Als je dan het 128GB model hebt kan je dan slechts 20 minuten filmen.

Nu heeft blijkbaar de iPhone 15 Pro 10Gbps USB-C poort (wat ik niet wist op het moment dat ik mn eerste comment schreef maar goed), dus 20 minuten opnametijd met ProRes 422 HQ op 4K 25 FPS zou dan slechts 1 minuut overzettijd met maximale snelheid (1250 MB/s) zijn

Opzich valt dit nog mee natuurlijk, maar ik zie het al voor me dat Apple voor de komende generaties iPhones toch hogere codecs of resoluties wilt implementeren.
JacobsT 12 september 2023 20:25
Ik lag toch wel een beetje in een deuk hoe ze USB-C als revolutionaire feature zaten te verkondigen terwijl ze dit enkel implementeren onder druk van de EU. Anders hadden ze zonder enige twijfel gewoon opnieuw lightning connectoren gebruikt.

Ook de vergelijking van ''onze USB-C is 3.0 standaard en 10 keer zo snel dan USB 2''.
Toch wel echt enigszins lachwekkend.

Zit helaas zo diep in het apple ecosysteem dat ik opnieuw me ga laten bestelen door een veel te dure iphone pro te kopen. Mijn 11 Pro heeft zijn beste tijd gehad dus nu toch maar eens de 15 aanschaffen. Snap niet goed waarom mensen elk jaar nieuwe generaties aankopen van een product dat gewoon wat sneller is dan het jaar voorheen. Heb niet het gevoel dat ik echt features mis.

[Reactie gewijzigd door JacobsT op 22 juli 2024 14:33]

bzzzt
@JacobsT12 september 2023 20:42
Ik lag toch wel een beetje in een deuk hoe ze USB-C als revolutionaire feature zaten te verkondigen terwijl ze dit enkel implementeren onder druk van de EU. Anders hadden ze zonder enige twijfel gewoon opnieuw lightning connectoren gebruikt.
Het sneller data kunnen trekken van de Pro versie was dan niet mogelijk geweest. Lightning kan alleen USB 2 snelheden aan, dus de overgang naar USB was dan uiteindelijk ook wel gekomen.
theblindman @bzzzt12 september 2023 20:56
Neehoor, er zijn iPads geweest die USB3 snelheden haalden via een gewone USB-C naar Lightning kabel, te weten de 12.9-inch iPad Pro (eerste en tweede generatie) en de 10.5-inch iPad Pro :)
bzzzt
@theblindman12 september 2023 21:07
Als ik het goed begrijp is er veel onduidelijkheid over de kabels waarmee dat werkte en was eigenlijk de Lightning naar camera adapter de enige die betrouwbaar was.
Maar daarmee kan je weer geen computer aansluiten...
DLeijen @bzzzt12 september 2023 20:49
Behalve dat de paar iPad Pro’s die we hadden met lighting USB3-snelheden (wel 5, niet 10gbps) deden. Het kon dus wel.
Berenkoud @JacobsT12 september 2023 20:26
En we hebben een customizable action button :+
JacobsT @Berenkoud12 september 2023 20:28
Ah je bedoelt de revolutie genaamd: een knop. Heb je dan helemaal niets opgestoken van het live event? 8)7
Paul @JacobsT12 september 2023 21:36
Zit helaas zo diep in het apple ecosysteem dat ik opnieuw me ga laten bestelen door een veel te dure iphone pro te kopen
Waarom? Het is uiteraard een beetje afhankelijk van welke apps je gebruikt, maar mijn SE 2020 doet alles wat ik ervan verwacht en kost een kwart. Dat zal niet voor iedereen gelden, maar ik wil er vooral mee zeggen dat je lang niet altijd per se voor de nieuwste Ultra Pro Max Super Expensive hoeft te gaan.
JacobsT @Paul12 september 2023 21:45
Batterij heeft het echt gehad. Ik kom de dag niet door, opslag vol, microfoon ruist :)

4 generaties is acceptabel voor een nieuwe te kopen lijkt me.
BekSide @JacobsT12 september 2023 23:39
Zakelijk kopen, ieder jaar het nieuwe model. Leg er jaarlijks een €200,- netto op bij.

Als ik hem een jaar langer houd ben ik het kwijt aan afschrijving. Prima deal
ThijsPunt 12 september 2023 20:25
Niets vernomen over de batterij grootte of levensduur helaas. Of is dat al bekend gemaakt?
bzzzt
@ThijsPunt12 september 2023 20:34
"All day battery". En de Max modellen nog ietsje meer.
ThijsPunt @bzzzt12 september 2023 20:41
Eenzelfde “All day battery” maar wel met een zuinigere 3nm chip (in de Pro) , zou een kleinere accu betekenen (of meer vermogen eisende onderdelen). Even de reviews maar afwachten, want voor mij is batterijduur een (heel) belangrijk punt.
thakgrandka @ThijsPunt13 september 2023 07:54
iphone 13 pro max hier, batterij gaat nogsteeds (na 2 jaar intensief gebruik) 1,5 dag mee. Veel video's kijken, hotspot aan etc. De batterij van die pro max modellen is echt superieur
TimmiX @ThijsPunt12 september 2023 22:27
Ik ben wel oprecht benieuwd waar precies je zorg zit. Apple claimt all-day battery life, dus dit zou ongeveer 18 uur betekenen bij bovengemiddeld gebruik. Als je iedere dag een half uurtje tot een uurtje laadt (of snachts met smart charge) heb je altijd voldoende accu om de volgende ochtend te halen. Waarom zou 18 uur niet genoeg zijn, maar bijvoorbeeld 24 uur wel? In de praktijk moet je dan toch alsnog (semi-)dagelijks laden?

Uiteraard is langere accuduur altijd beter, begrijp me niet verkeerd. Maar wat is dan precies de dealbreaker als je het ook afzet tegen de nadelen van een groter gewicht en behuizing?

[Reactie gewijzigd door TimmiX op 22 juli 2024 14:33]

ThijsPunt @TimmiX13 september 2023 09:17
Precies daar waar je het beschrijft Timmi ; "all-day" is op zichzelf genomen een vage term. "Ongeveer" 18 uur, bij "bovengemiddeld" gebruik is ook subjectief. (Het geeft natuurlijk wel een algemeen beeld, dat is waar).

Ik zeg niet dat het een dealbreaker is of je er er nu 18 of 18.5 uur mee kan doen. Wel vind ik -persoonlijk- een lange batterijduur belangrijker dan 5 megapixels meer of minder op de camera. Daarom zou ik ook graag willen weten waarom er niks over gezegd wordt terwijl een nieuw model met kleinere SOC juist een positieve invloed moet hebben op de batterij.

In andere woorden ; stel ... dat de batterij minder lang mee gaat dan de iPhone 14 Pro, maar ook "all-day" en toch een significant verschil , kan dit voor mij reden zijn om voor de goedkopere iPhone 14 Pro te kiezen in plaats van de iPhone 15 Pro. Ook al moet je deze ook semi-dagelijks opladen.
TimmiX @ThijsPunt13 september 2023 18:35
Maar ze kunnen het toch onmogelijk anders omschrijven dan 'all day' aangezien het voor iedereen anders is? Er zijn zoveel afhankelijkheden zoals schermtijd, gebruik van apps, of je wifi of 4g/5g gebruikt, hoe fel je je scherm hebt staan, of je veel binnen of juist veel buiten bent, of het warm of koud is, noem zo maar op.

Het betekent dat je in het slechtste geval (alles dus in de minst efficiente conditie, 5g, brightness 100%, etc) en bij bovengemiddels gebruik dus altijd minimaal 18 uur hebt. In de praktijk in de meeste gevallen zal dit veel meer zijn. Ik kan in de meeste gevallen zelfs ongeveer 48 uur doen met mijn iPhone 13 Pro aangezien ik zelden game, zelden films/series kijk en voornamelijk binnen (lage brightness en wifi actief) mijn telefoon gebruik.

Zelf laad ik iedere ochtend de telefoon even bij tijdens het douchen en ontbijt. Dit is meestal van ongeveer 45% naar 90% batterij. Prima voor de hele dag en ik zou mij er in het geval van nood ook nog een extra dag kunnen redden mocht is een keer niet kunnen laden 's ochtends om wat voor reden dan ook.

Ik begrijp gewoon niet wat een 25% of zelfs 50% extra batterijduur nou precies zou toevoegen. Je laadt in principe toch nog steeds dagelijks bij om tot de 90% te zitten? Of laat jij hem altijd tot 3% leeglopen ongeacht waar je op dat moment gaat zijn en op welk moment van de dag het zover is? Dat geeft mij persoonlijk meer stress van het vaste laad-momentje van de dag.

Overigens eens met je andere punt hoor, die extra paar megapixels zijn voor mij ook niet zo heel belangrijk. Ik zie alleen niet in waarom meer accu nodig moet zijn terwijl dit gewoon voldoet en nog lekker compact en relatief licht in gewicht is. In mijn ogen hebben ze een redelijke sweet-spot bereikt met de huidige en recente modellen.

[Reactie gewijzigd door TimmiX op 22 juli 2024 14:33]

umm2012 @ThijsPunt12 september 2023 20:26
Neen. All day accu noemen ze het. En als apple daarin niet meegaat is het dis even het zelfde als 14 pro versie. Anders hadden ze wel heel erg opgeschept met geweldog accu duur denk ik iig
Commendatore @ThijsPunt12 september 2023 20:39
1000 cycli, net als iPads en Macbooks, zou wel gunstig zijn.
Darida 12 september 2023 20:25
Hallelujah!!!

Prijzen aijn gezakt tov iPhone 14 prijzen in de EU.

Althans de gewone 15 en de kleine Pro. De Pro Max is wel duurder geworde volgens mij.

[Reactie gewijzigd door Darida op 22 juli 2024 14:33]

Gamebuster @Darida12 september 2023 20:30
De "kleine" Pro heeft 128GB opslag. Wat je ervoor betaald is misschien minder, maar dat is gewoon crimineel weinig in deze tijd.
Darida @Gamebuster12 september 2023 20:45
Ben ik het mee eens maar ik betalde 6 jaar geleden 1329€ voor mijn iPhone X met 256GB opslag, het meeste dat ik ooit uitgaf voor een iPhone. 6 jaar en veel inflatie later koop ik een 15 Pro 256GB voor 1359€. Slechts 30 euro extra.

[Reactie gewijzigd door Darida op 22 juli 2024 14:33]

roelst1 @Darida12 september 2023 22:28
6 jaar en veel inflatie later koop ik een 15 Pro 256GB voor 1359€. Slechts 30 euro extra.
6 jaar en veel technologische vooruitgang later koop je een 15 Pro 256GB voor 1359€. Het kost je nog 30 euro extra ook.

Ter referentie: in 2017 betaalde je ruim 400 euro voor een 1TB SSD van Samsung, nu kosten ze nog geen 60 euro. Voor dat bedrag zijn ze ook nog eens een veelvoud sneller en gaan ze twee tot drie keer langer mee.
SgtElPotato @Gamebuster12 september 2023 21:14
Ik noem mezelf een pro user (iPad pro en (nu nog) een 14 Pro). En hoewel ik best wat foto’s en video’s schiet heb ik er eigenlijk geen last van. Heb laatst m’n iCloud abo een upgrade gegeven en ‘optimaliseer iPhone opslag’ aangezet en qua foto’s en video’s gebruik ik nu nog maar een fractie van eerst..

Dat de prijzen duur zijn voor een verhoging, absoluut mee eens. Maar 90% van de gebruikers hebben niet meer nodig.
Mantis @SgtElPotato12 september 2023 23:00
Je snapt dat dit ook de reden is waarom ze opslag zo laag mogelijk proberen houden... iedereen naar iCloud abbo's duwen. Dat is al jaren zo.
SgtElPotato @Mantis12 september 2023 23:02
Niks mis mee toch? Kan het altijd nog lokaal draaien op m’n eigen server, maar voor die paar euro per maand de moeite niet waard.

Degene die dat niet willen kunnen grotere opslag kopen of alles archiveren!
Hieronymuski @Gamebuster12 september 2023 21:32
Dan kies je toch gewoon de optie met meer opslag? Is leverbaar met 1TB
Loller1 @Darida12 september 2023 21:03
De Pro Max is even duur gebleven, maar komt nu met dubbel zoveel opslag. Als je 256 GB opslag wou, wat nu de standaard is, ben je wel gewoon €130 goedkoper af. De iPhone is over de hele lijn goedkoper geworden. Ook oudere modellen zijn dieper gezakt dan hun respectievelijke voorganger (e.g. iPhone 14 is goedkoper geworden dan de iPhone 13 afgelopen jaar was, etc.). Apple heeft hier gewoon - eindelijk - een gigantische correctie doorgevoerd mbt de wisselkoers tot de dollar.
thakgrandka @Darida13 september 2023 07:55
pro max is zelfde gebleven als de zelfde storage model van vorig jaar.
lHybridl 12 september 2023 20:23
Wat moet ik verwachten in euro voor pro max?
WoutervOorschot @lHybridl12 september 2023 20:27
De prijs is in dollar hetzelfde gebleven, vorig jaar was de 14 pro max 256gb €1609.
beezjeh @lHybridl12 september 2023 20:27
256gb was hier zo'n 1600 euro toch bij release? Nu er geen 128gb versie waarschijnlijk gewoon toch wel een dikke 1500 in euro's...

Edit: Zat er vlakbij, 1479 euro dus.

[Reactie gewijzigd door beezjeh op 22 juli 2024 14:33]

ruud82 @lHybridl12 september 2023 20:29
Ik denk 100 euro meer dan de huidige pro max 14 gezien deze 1099 dollar was. De iphone 15 is denk ik de 14 pro van vorig jaar met usb c maar 60hz scherm, of zie ik dat niet goed?
Cergorach @lHybridl12 september 2023 20:31
Ik mag hopen dat ze nu iets dichter bij de daadwerkelijk dollar naar euro + btw prijs gaan zitten...
spone @lHybridl12 september 2023 20:34
15 vanaf 969 euro
15 Plus vanaf 1169 euro
15 Pro vanaf 1229 euro
15 Pro Max vanaf 1479 euro
XfadeR @lHybridl12 september 2023 20:24
Faillissement
Cihan1988 @XfadeR12 september 2023 20:41
Hahahhaah geweldig dit
sky @XfadeR12 september 2023 20:25
Grappigste comment die ik ooit op tweakers heb gelezen
30carbonclocks @lHybridl12 september 2023 20:30
€1479,-

De Store-pagina staat nu online.
lHybridl @30carbonclocks12 september 2023 20:32
Oh valt mee
DutchManticore @lHybridl12 september 2023 20:43
Valt mee? In welke objectieve zin valt dit mee? In vergelijking met een auto?
lHybridl @DutchManticore12 september 2023 20:45
Vergeleken met vorig jaar
DutchManticore @lHybridl12 september 2023 20:49
Hij is op een tientje na gelijk gebleven en dat vind je meevallen. Als in, je had verwacht dat hij nog een stuk duurder zou zijn?
SgtElPotato @DutchManticore12 september 2023 21:11
Kijk jij naar dezelfde prijzen? In vergelijking met de 14 Pro en de Max zijn de prijzen op zijn minst 100€ goedkoper geworden namelijk.
lHybridl @DutchManticore12 september 2023 21:14
Goed kijken
DigitalExorcist @DutchManticore12 september 2023 20:54
Ik kan m’n huidige auto er 3 maanden voor rijden, of een telefoon daar minstens 4 jaar voor gebruiken.
MC Taz Man @DigitalExorcist12 september 2023 21:14
Ik ben idd naar een 5 jarige vervangingscyclus gegaan. Mede om de prijzen.
DigitalExorcist @MC Taz Man12 september 2023 21:21
Ik heb een Xr gekocht toen die een paar maanden oud was. Op zich kan die nog prima mee maar een betere camera zou wel fijn zijn. Das eigenlijk het enige… en een Plus model qua schermgrootte zou ik prettig vinden..
MC Taz Man @DigitalExorcist12 september 2023 21:23
Ik ben vorig jaar overgegaan naar de 14Pro. Geen enkele reden om te upgraden voor & volgens mij.
umm2012 @lHybridl12 september 2023 20:25
Zelfde als vorige jaar als we geen extra btw erop zien. 1679,- als vorige jaar
NotSoSteady @umm201212 september 2023 20:29
Nope, vanaf € 1.479.

De iPhone 15 Pro vanaf € 1.229.

https://www.apple.com/nl/shop/buy-iphone/iphone-15-pro

[Reactie gewijzigd door NotSoSteady op 22 juli 2024 14:33]

Jochem @lHybridl12 september 2023 20:24
De prijs van het gewicht in Titanium.

Even duur schat ik als dit jaar.
sOid @lHybridl12 september 2023 20:28
Heb je nog organen om op de zwarte markt te verkopen? ;)
Soulshaker @Rhinosaur12 september 2023 20:26
dat was al bij de iPhone X. Met de prijsstijgingen moet er al een stuk lever bij.
djneo-nl 12 september 2023 20:25
Misschien (waarschijnlijk) komt het door USB-C. Maar dit is in jaren een presentatie geweest voor nieuwe iPhones. Waar ik niet teleurgesteld ben er in

Misschien verwacht ik minder dan vroeger. Maar lijkt mij een prima upgrade in de lijn.
Ga mijn huidige 12 Pro Max niet inruilen. Maar dit zal wel een mooie upgrade zijn
bzzzt
@djneo-nl12 september 2023 20:36
Viel me ook wel mee. Dynamic island, optische stabilisatie op de camera en USB-c accesoires kunnen gebruiken (hallo webcams, stream decks, audio interfaces en powerbank functie ;).)
Enige waar ik minder over te spreken ben zijn de kleurtjes. Het lijkt er echt op dat ze mensen die minder van pastelkleuren houden heel erg naar de pro lijn aan het duwen zijn...
Rannaa @djneo-nl12 september 2023 20:48
Niet mee eens, weinig verschil tegenover je 12 pro. En de USB-C is niet eens versie 3.2 (gen2). Maar een zielige versie 3.0. Wss zal iPhone 18 de 3.2 krijgen :). Voor mij heeft het niet echt meerwaarde tegenover lightning. De dynamic island is er ook nog steeds en blijft net zo lomp als de voormalige notch in de vorige modellen en ik zie dit niet gauw verdwijnen. Ik was vroeger helemaal into iPhone maar het begint nu steeds een andere kant op te gaan. Net zoals ze de mute switch hebben geswapt voor een soortige “Samsung bixby” button die je zelf kunt customizen. Titanium matte zijkanten vind ik er ook veel minder mooi uitzien. Als ik zou moeten kiezen kocht ik weer zijn oudere broer 14 Pro (goud), alleen heb ik geen zin in koelkasten dus blijf ik nog een lange tijd bij m’n 13 mini.

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