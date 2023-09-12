Apple kondigt iPhone 15-telefoons aan, goedkoper dan voorgangers

Apple heeft de iPhone 15-telefoons aangekondigd. Net als vorig jaar zijn er vier varianten. Alle vier hebben ze USB-C, maar de Pro-modellen hebben snellere data-overdracht. Ook zijn de Pro-modellen beter repareerbaar.

Alle iPhone 15-modellen krijgen een USB-C-poort. Op de Pro-modellen kan de poort data tot 10Gbit/s overpompen. Daarvoor zit een USB 3-controller op de soc. De iPhone 15 Pro en Pro Max zijn beter repareerbaar, omdat nu ook de glazen achterkant er makkelijk af kan. De telefoons krijgen een Action Button. Een enkele keer indrukken kan een Shortcut of bijvoorbeeld de camera starten. Lang indrukken maakt van Action Button een manier om te wisselen van mute naar geluid, zoals de muteswitch zoals die op alle andere iPhones zit.

De Pro-iPhones krijgen een titanium behuizing, waardoor ze lichter zijn dan hun voorgangers. Bovendien zijn de randen meer afgerond en zijn de schermranden verminderd. De schermen zijn even groot, maar de behuizing is iets kleiner.

De soc is de Apple A17 Pro. Daarmee stapt Apple voor het eerst sinds generaties af van de Bionic-naamgeving. Het is een door TSMC gemaakte 3nm-soc. Er zitten 19 miljard transistors op de chip. Hij heeft zes processorkernen, waarvan twee voor hoge prestaties. Die moeten 10 procent sneller zijn dan de A16. De Neural Engine voor machinelearningtaken is tot twee keer zo snel, claimt Apple. Op de soc zit een AV1-decoder voor streamingdiensten.

De gpu is volgens Apple opnieuw ontworpen. Het is een gpu met zes kernen die tot 20 procent sneller is dan die van de A16. Ook is er ondersteuning voor mesh shading en raytracing. Andere gpu's van mobiele socs doen dat al langer.

De primaire camera schiet foto's in 24 megapixels. Er zijn opties voor foto's in 24mm, 28mm en 35mm door te croppen van de primaire sensor. Die sensor heeft een oppervlakte van rond 60 vierkante millimeter, met een f/1,78-lens.

De iPhone 15 Pro heeft een telelens met 3x zoom met een 12-megapixelcamera en sensor van rond 12 millimeter. De Pro Max heeft een lens met 5x zoom, rond 120mm in 35mm-equivalent. Het is geen periscopische lens, maar er zitten wel spiegels in om het brandpunt te verlengen. De sensor zit nog steeds op dezelfde manier in de behuizing als de andere camera's. Hij heeft een f/2,8-lens. De camera met ultragroothoeklens heeft weinig wijzingen, met nog altijd een 12-megapixelsensor met een oppervlakte van rond 18 vierkante millimeter.

Op gebied van software kan de iPhone 15 Pro 3d-video opnemen, wat Apple aanduidt als Spatial Video. Die zijn zichtbaar op de komende VR-headset Vision Pro. Ook hebben de telefoons ondersteuning voor WiFi 6E en smarthomestandaard Thread.

De iPhone 15 Pro. Bron: Apple

iPhone 15 en 15 Plus

De iPhone 15 en 15 Plus krijgen het Dynamic Island, zoals dat sinds vorig jaar op de iPhone 14 Pro-telefoons zit. Daarmee kwamen er geen nieuwe iPhones met een inkeping in het scherm. De schermen hebben een hogere helderheid tot 2000 candela per vierkante meter, maar de verversingssnelheid blijft hangen op 60Hz. De soc is de A16 Bionic die ook in de iPhone 14 Pro zit. De U2-chip die ook in de Apple Watch 9 en Ultra 2 zit, komt ook in de iPhone 15.

De camera krijgt een 48-megapixelsensor met een oppervlakte rond 50 vierkante millimeter. De camera kan 24-megapixelfoto's opslaan. Ook is er een 2x-zoomoptie door het beeld van de sensor te croppen; dat zijn 12-megapixelfoto's. De lens heeft een diafragma van f/1,6. De camera met ultragroothoeklens is ongewijzigd. De iPhone 15 en 15 Plus hebben volgens Apple een grotere accu en er is een stemisolatie-functie voor bellen.

De portretmodus wordt een automatische functie. Bij het vastleggen van mensen of dieren slaat de software diepte-informatie op. Ook wordt het mogelijk om het focuspunt achteraf te wisselen. Op gebied van klimaat claimt Apple dat het nu gebruik maakt van volledig gerecycled kobalt in de accu en koper in het pcb en de spoel voor draadloos laden.

Prijzen

De iPhone 15, 15 Plus en 15 Pro hebben lagere prijzen in euro's, vermoedelijk door de lagere dollarkoers. In de VS zijn de prijzen ongewijzigd. De iPhone 15 kost 969 euro, de Plus moet 1119 euro opbrengen. Dat is 50 euro goedkoper dan hun voorgangers. De 15 Pro kost 1229 euro, honderd euro minder dan de 14 Pro. De Pro Max kost met 1479 euro hetzelfde, maar heeft 256GB aan opslag in plaats van 128GB. Ze komen 22 september uit.

iPhone 15 14 15 Plus 14 Plus Afmetingen 147.6x71.6x7.8mm, 172g 147.6x71.6x7.8mm, 171g 160.9x77.8x7.8mm, 201g 160.8x78.1x7.8mm, 203g Scherm 6,06"-oled,

14,0x6,5cm

90,2cm²

2532x

1170px

19,5:9, 60Hz 6,06"-oled,

14,0x6,5cm

90,2cm²

2532x

1170px

19,5:9, 60Hz 6,68"-oled

15,5x7,1cm

110,3cm²

2778x

1248px

19,5:9 6,68"-oled

15,5x7,1cm

110,3cm²

2778x

1248px

19,5:9 Camera 1. Primair, 48Mp, f/1.6, 24mm

2. Ultrawide, 12Mp, f2,4, 13mm 1. Primair, 12Mp, f/1.5, 26mm

2. Ultragroothoek, 12Mp, f2.0, 13mm 1. Primair, 48Mp, f/1.6, 24mm

2. Ultrawide, 12Mp, f2,4, 13mm 1. Primair, 12Mp, f/1.5, 26mm

2. Ultragroothoek, 12Mp, f2.0, 13mm Soc A16 Bionic A15 Bionic A16 Bionic A15 Bionic Prijs 128GB: 969 euro

256GB: 1099 euro

512GB: 1349 euro 128GB: 1019 euro

256GB: 1149 euro

512GB: 1409 euro 128GB: 1119 euro

256GB: 1249 euro

512GB: 1499 euro 128GB: 1169 euro

256GB: 1299 euro

512GB: 1559 euro