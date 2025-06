Kuo: Apple verwacht meer iPhone 15 Pro Max's te verkopen door periscopische lens

Apple verwacht dat tussen de 35 en 40 procent van de aankomende verkochte iPhone 15-smartphones een iPhone 15 Pro Max gaat zijn, zo beweert TF Securities-analist Ming-Chi Kuo. Dat komt volgens hem door de introductie van een periscopische zoomlens op het duurste model.

Diagram van een periscopische lens.

Bron: OPPO

De iPhone 15 Pro Max krijgt volgens Kuo het hoogste aandeel binnen de iPhone 15-reeks, die naar verwachting op 22 september uit moet komen. Het aandeel van de iPhone 15 Pro Max zou tussen de tien en twintig procent hoger zijn vergeleken met de iPhone 14 Pro Max. Dit komt volgens de bron door de introductie van de periscopische lens in het duurste model.

Eerder meldde Kuo dat de gehele iPhone 16 Pro-serie een dergelijke zoomlens krijgt en dit zou het aandeel van verkochte iPhones met een periscopische lens verder opdrijven met zeventig procent. Het Taiwanese Largan produceert volgens de analist de speciale cameralenzen voor Apple en ook voor Huawei. De verkoopprijs van een dergelijke lens zou tussen de drie en vier keer hoger zijn dan die van een reguliere cameralens. Dit zou kunnen bijdragen aan de vermeende prijsverhoging die Apple voor de Pro-serie gepland zou hebben.

Periscopische cameralenzen zijn een subcategorie van cameralenzen waarbij lenzen haaks in het toestel geplaatst worden, waarna spiegels het licht in een hoek van negentig graden weerkaatsen naar de sensor. Dankzij de grotere brandpuntafstand tussen de lens en de sensor is er een verdere zoom mogelijk vergeleken met reguliere telelenzen.