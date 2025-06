Nederlandse subsidie voor bestel-EV's voor 2023 is op en stopt jaar eerder

De subsidiepot voor ondernemers die een elektrische bestelbus willen aanschaffen, is voor dit jaar op. De Rijksoverheid laat ook weten dat 2024 het laatste jaar wordt waarin een dergelijke subsidie wordt aangeboden; dat zou eerst nog 2025 zijn.

Ondernemers hebben in 2023 in totaal zo'n 7500 elektrische bestelbussen aangeschaft met behulp van de subsidie, schrijft de Rijksoverheid. Per dergelijke bestelbus droeg de overheid gemiddeld dus zo'n 4400 euro bij. Er zat 33 miljoen euro in de subsidiepot en naar verwachting biedt de overheid in 2024 nog eens ten minste dat bedrag aan ondernemers die een dergelijke aanschaf willen doen.

De overheid laat daarnaast weten dat 2024 het laatste jaar wordt waarin subsidie voor de aanschaf van elektrische bestelbussen aangeboden wordt. "De verwachting is dat de aanschafprijs van een elektrische bestelbus in 2025 concurrerend is met die van een bestelbus op diesel of benzine. Daarom is 2024 het laatste jaar waarin ondernemers subsidie kunnen krijgen." Eerder liet zij nog weten dat de regeling tot en met 2025 van kracht zou zijn.

De subsidie is bedoeld om te compenseren voor de hogere aanschafprijs van een elektrische bestelbus vergeleken met een bestelbus die op benzine of diesel rijdt. Overigens is het afhankelijk van de grootte van de onderneming hoeveel de subsidie bedraagt. Vorige week schreef demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer dat het subsidiepercentage voor grote ondernemingen met een kwart afneemt tot 30 procent. Tegelijk was al vastgesteld dat de vrijstelling van belasting voor personenauto's en motorrijtuigen op 1 januari 2025 verdwijnt. Daarmee worden bestelbussen die rijden op fossiele brandstoffen, relatief duurder, wat bijdraagt aan de verwachting dat de aanschafprijzen van elektrische en niet-elektrische bestelbussen vanaf 2025 wat meer gaan overeenkomen.

Vanaf 2025 verandert er meer voor ondernemers die van een bestelbus gebruikmaken, want dan mogen gemeenten een zero-emissiezone aanwijzen. Het wordt dan voor gemeenten mogelijk om bepaalde bestelbussen uit die zones te weren. De 'ambitie' van de overheid is dat er 50.000 elektrische bestelbussen in omloop zijn in 2025. Op het moment van schrijven zijn dat er nog slechts 25.000.