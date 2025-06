Nederlandse overheid verleent weer subsidie voor tweedehands elektrische auto's

Nederlanders kunnen vanaf woensdag weer subsidie aanvragen voor een tweedehands elektrische auto. Dit was eerder dit jaar al mogelijk, maar de daarvoor bestemde 29,4 miljoen euro was in juli op. De overheid gaat nu het overgebleven subsidiebudget uit eerdere jaren gebruiken.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, verantwoordelijk voor de subsidie, meldt dat er 23,1 miljoen euro extra beschikbaar is gesteld voor de aanschaf van een tweedehands EV. De RVO verwacht dat dit geld genoeg is om subsidie te krijgen tot het einde van het jaar. Met de extra subsidie kunnen 11.550 auto's gesubsidieerd worden. De regels blijven hetzelfde. Zo mag de oorspronkelijke nieuwprijs van de tweedehands EV niet meer dan 45.000 euro hebben bedragen en krijgen kopers 2000 euro subsidie.

De Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren werd in 2020 geïntroduceerd en stopt eind dit jaar. Per jaar was er een bepaald budget beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe en gebruikte EV's. De pot voor tweedehands EV's raakte in juli leeg, nadat er voor 14.700 EV's subsidie was aangevraagd. De RVO zegt dat de pot nu wordt aangevuld met het overgebleven subsidiebudget voor nieuwe elektrische auto's uit 2023.

Voor de 2024-editie van nieuwe EV's is nog ruim 22,3 miljoen euro beschikbaar, 38 procent van de totale pot. Bij nieuwe EV's krijgen particulieren 2950 euro subsidie, wat overigens ook geldt voor mensen die een auto privé leasen. Ook deze pot stopt eind dit jaar. De RVO meldt dat als het budget dit jaar volledig wordt gebruikt, er voor 116.893 elektrische auto's subsidie is aangevraagd, zowel nieuwe als gebruikte. De Rijksdienst meldt daarbij dat de verhouding ongeveer gelijk is. Dit jaar vroegen de meeste mensen subsidie aan voor een nieuwe Volvo en een gebruikte Volkswagen.

2024 Nieuw Gebruikt 1 Volvo Volkswagen 2 Tesla Renault 3 Kia Hyundai 4 Citroën Peugeot 5 BYD Nissan

De populairste automerken waarvoor in 2024 tot nu toe SEPP-subsidie is aangevraagd