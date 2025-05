Nederlandse subsidie voor koop nieuwe elektrische auto is op

De Nederlandse subsidie voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto is op. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In totaal heeft RVO voor 58 miljoen euro aan aanvragen binnengekregen.

SEPP: subsidie is op, 21 november 2024

Het was het laatste jaar dat de Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren bestaat, waardoor de subsidie vanaf nu totaal verdwijnt. RVO zegt wel dat het niet alle aanvragen heeft beoordeeld en dat het dus mogelijk is dat er nog budget vrijkomt als de dienst aanvragen afkeurt. "Het kan zijn dat er nog aanvragen worden afgewezen, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. En soms worden aanvragen ingetrokken. In beide gevallen komt er budget vrij."

Voor gebruikte elektrische auto's is de subsidie nog wel beschikbaar. Momenteel is daarvoor nog 6,7 miljoen euro beschikbaar. Die subsidiepot was leeg, maar er kwam nieuwe subsidie beschikbaar. De subsidie voor een nieuwe EV was 2950 euro, voor een gebruikte is dat maximaal 2000 euro. De subsidie moest de koop van elektrische auto's stimuleren. De subsidie keert volgend jaar niet meer terug.