Xbox Games Pass Ultimate-abonnees kunnen gekochte games streamen

Abonnees van Xbox Games Pass Ultimate kunnen zelf gekochte games gaan streamen naar alle ondersteunde apparaten, mits de game dat ondersteunt. Microsoft zegt dat die functie vanaf deze week werkt.

Het gaat vooralsnog om een bèta, zegt Microsoft. De game moet 'cloud playable' zijn om de functie mogelijk te maken. Als een klant de game heeft gekocht, is die vervolgens te streamen naar alle apparaten die dat ondersteunen, waaronder telefoons, pc's en tv's. Microsoft werkte al langer aan de functie en al eerder kwam naar buiten dat dit vanaf november zou kunnen. De functie werkt ook in Nederland en België, zegt Microsoft. Het aantal games waarbij het werkt is nu nog beperkt tot vijftig. Daar moeten later meer games bij komen.