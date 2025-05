Xbox-game Forza Horizon 5 komt deze lente naar de PlayStation 5

Forza Horizon 5 komt deze lente uit voor de PlayStation 5. Dat bevestigde ontwikkelaar Playground Games op donderdag. Tot op heden kwamen Forza-games alleen uit voor Xbox-consoles en de pc. Een concrete releasedatum is nog niet bekend.

Ontwikkelaar Playground Games bevestigt dat de PS5-versie van Forza Horizon 5 dezelfde content zal bevatten als de Xbox- en pc-versies. Het bedrijf bevestigt daarnaast dat het spel crossplay tussen alle platforms krijgt. De racegame is inmiddels al toegevoegd aan de PlayStation Store, hoewel daar nog geen prijs of releasedatum wordt vermeld.

De port wordt ontwikkeld door Panic Button in samenwerking met Forza-makers Playground Games en Turn 10 Studios. Panic Button staat vooral bekend om zijn ports van bestaande games. Het was onder andere verantwoordelijk voor de Switch-versies van games als DOOM, DOOM: Eternal en Apex Legends, naast de PS5- en Xbox Series-versies van Jedi: Fallen Order.

Verder melden de makers dat Forza Horizon 5 binnenkort een nieuwe Horizon Realms-update krijgt. “Realms geven spelers de kans om een samengestelde collectie van een aantal van de favoriete, eerder uitgebrachte Evolving Worlds van de community te verkennen, samen met een aantal andere verrassingen", schrijft de ontwikkelaar.

Forza Horizon 5 verscheen in 2021 voor Xbox-consoles en Windows-pc's. Het openwereldspel speelt zich af in Mexico. Tweakers publiceerde eerder een review van het racespel en gaf het een Excellent-award. Het is niet de eerste voormalige Xbox-exclusive die naar de PlayStation 5 komt. Microsoft maakte vorig jaar bekend dat het meer van zijn titels naar andere platforms gaat brengen, waaronder spellen als Sea of Thieves en Hi-Fi Rush. Ook Indiana Jones and the Great Circle komt op termijn naar de PS5.