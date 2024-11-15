Microsoft voegt AI-zoekfunctie toe aan Xbox-consoles en -app

Microsoft is begonnen met het uitrollen van een AI-zoekfunctie voor Xbox. Gebruikers kunnen daarmee naar games of gerelateerde content zoeken op hun console of in de Xbox-app voor Windows.

De verbeterde Xbox-zoekfunctie laat gebruikers met natuurlijke termen naar games of andere content zoeken, schrijft Microsoft. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld zoeken naar een firstpersonshooter met zombies en krijgen dan verschillende spellen te zien die aan die criteria voldoen. De feature kan ook omgaan met 'typfouten, afkortingen en emoji's', zegt Microsoft.

De nieuwe Xbox-zoekfunctie wordt deze maand wereldwijd uitgerold 'in alle regio's en alle ondersteunde talen' voor consoles en de Xbox-app voor Windows. Het bedrijf werkt al langer aan AI-features voor de Xbox, zo meldde The Verge eerder dit jaar al. Onlangs bracht Microsoft een Xbox-AI-chatbot uit die ondersteuningsvragen kan beantwoorden. Volgens geruchten werkt het bedrijf ook aan een Copilot-achtige assistent die hulp kan bieden tijdens het spelen van games.

Xbox AI-zoekfunctie

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 15-11-2024 09:15 20

15-11-2024 • 09:15

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Reacties (20)

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Kaasje123 15 november 2024 09:31
Maar weet die AI nou zelf ook dat Call of Duty een FPS is of wordt die tag door de developer meegegeven. Daarnaast is het plaatje in het artikel nogal dubieus want Gears of War is namelijk geen FPS maar een Third person shooter. Lijkt er dus op dat er helemaal geen sprake van een AI is, maar een wat geavanceerdere zoekfunctionaliteit met beperkingen...

[Reactie gewijzigd door Kaasje123 op 15 november 2024 09:32]

SillieWous @Kaasje12315 november 2024 09:50
Daarnaast is het plaatje in het artikel nogal dubieus want Gears of War is namelijk geen FPS maar een Third person shooter.
Dat zou ik juist zien als een reden waarom het wel AI is. Juist omdat het niks “weet”.

Maar het lijkt idd een veredelde zoekmachine. Alhoewel ik niet weet waarom dit over het algemeen beter zou werken dan een systeem op basis van tags.
Kaasje123 @SillieWous15 november 2024 09:53
Ik vroeg het zojuist even aan chatgpt en kreeg dit antwoord
ChatGPT

Nee, Gears of War is geen FPS (first-person shooter). Het is een third-person shooter (TPS), wat betekent dat je het personage vanuit een perspectief achter de rug ziet. Het spel staat vooral bekend om zijn intense gevechten, cover-based gameplay en brute actie. Het focust meer op tactische bewegingen en teamwork dan de typische run-and-gun-stijl van veel FPS-games.
Met andere woorden het zou het wel moeten "weten". Of dit plaatje is een willekeurig plaatje dat de redactie bij het artikel heeft geplaatst.
Xfade @Kaasje12315 november 2024 12:09
Het plaatje komt van MS zijn blogpost. Misschien dat Gears erbij zit omdat ie van Xbox Game Studios is. ;)
Joncik91 @Kaasje12315 november 2024 16:42
Maar er zijn wel fps elementen en een game mode met fps.

In certain gameplay modes, such as the "Escape" mode and specific sections of the campaign, players can experience the game from a first-person perspective.

Dus terecht dat de zoekopdracht dit weergeeft imo
Eagle Creek @Kaasje12315 november 2024 09:52
nogal dubieus want Gears of War is namelijk geen FPS maar een Third person shooter.
Je kunt je afvragen hoe erg dit is. Immers: het is wel de meest natuurlijke vorm van taalgebruik, door ook de menselijke vergissingen te interpreteren en het gewenste resultaat te retourneren.

De traditionele manier van zoeken (en het gebruik van computers) vereist een exacte overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld een categorie zijn (zoals fps/tps) of een specifieke datum ("vorige week" versus "10 november 2024"). Dit is immers waar computers goed in zijn. Door “AI” toe te voegen, wordt dit probleem opgelost. Het is juist deze interpretatieruimte die “AI” (taalmodellen :)) dichter bij de denk- en werkwijzen van mensen brengt: en die zijn nu eenmaal niet heel precies.

Een klein beetje off-topic, maar wel relevant in deze context: In Windows XP SP3 met de update “Windows Search” en Windows Vista (als ik het mij goed herinner) werd voor het eerst de functionaliteit “Zoeken met natuurlijk taalgebruik” geïntroduceerd (zoekopties in Verkenner, screenshot 7 hier). Hiermee kwamen mogelijkheden in beeld zoals “een foto gisteren” in plaats van “.jpg;.png;.bmp;.gif AND date=14-11-2024”. Die laatste is heel specifiek, heel nauwkeurig, maar voor een niet-techneut ook heel ingewikkeld.

Destijds vond ik dat een gedrocht (want waar je dan precies op moest zoeken was niet heel duidelijk, synoniemen werden vaak niet begrepen en het was verre van compleet) maar het is wel wat de "slimme" (sorry: "AI") zoekfuncties van vandaag de dag proberen in te vullen. En eerlijk is eerlijk: best aardig doen.

[Reactie gewijzigd door Eagle Creek op 15 november 2024 17:40]

SillieWous @Eagle Creek15 november 2024 10:57
De traditionele manier van zoeken (en het gebruik van computers) vereist een exacte overeenkomst.
Dat is niet waar. Je kan prima een zoekfunctie bouwen op basis van heuristiek. Sterker nog PageRank (originele google search algoritme) is ook gebaseerd op heuristiek. Welk vrij duidelijk een goed zoek algoritme is gebleken.
The Zep Man
@Kaasje12315 november 2024 09:51
Lijkt er dus op dat er helemaal geen sprake van een AI is, maar een wat geavanceerdere zoekfunctionaliteit met beperkingen...
Dat doet mij denken aan al die chatbots die een veredelde FAQ zijn verborgen achter een obfuscerende interface.

Ik ben niet op zoek naar een "betekenisvolle, rijke klantervaring", maar ben bezig om een probleem op te lossen waarvoor ik afhankelijk ben van een ander. Nog nooit ben ik goed geholpen door een dergelijke chatbot. Geef bij een gebrek aan contactgegevens maar een goed invulformulier en reageer daarop vlot en inhoudelijk. Behandel niet al je klanten als randdebiel, en hou op met tijd stelen van anderen omdat je je eigen zaken niet op orde hebt.

Om toch een beetje terug te komen op het gebruik van AI als zoekfunctie:

Het maakt mij niet welke technieken erachter zitten. Zolang zoekfuncties maar het gewenste resultaat opleveren. Microsoft had/heeft er nogal een handje van om eigen slimmigheidjes toe te voegen, zoals door op de zoekopdracht "Control Panel" het eerste resultaat "Settings" te geven, terwijl ik toch echt "Control Panel" nodig heb.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 november 2024 10:02]

Verwijderd @Kaasje12315 november 2024 09:53
Daarnaast is het plaatje in het artikel nogal dubieus want Gears of War is namelijk geen FPS maar een Third person shooter.
Maar het is toevallig wél een microsoft spel vol met kansen om de speler wat extra's aan te smeren. Dus het komt mij voor dat die "ai" precies deed waarvoor het wel ontworpen zal zijn.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 15 november 2024 10:05]

LOTG @Kaasje12315 november 2024 12:39
Ik weet niet of dit gewoon is wat ChatGPT bijvoorbeeld ook zou noemen of dat het specifiek hier voor getraind is maar ik zou denken dat het gewoon werkt op de informatie die je zelf ook in de store terug kan vinden. Volgens mij is FPS wel een tag, maar ik denk dat het ook gebruik maakt van de marketing tekst die bij een spel in de store staat en daar uit haalt dat iets een shooter is (en dan inderdaad FPS te breed toepast).

Overigens vind ik het een beetje een vreemd voorbeeld want je kunt nu ook gewoon zoeken op FPS en krijg je vergelijkbare (misschien zelfs betere) resultaten.
Wilfred86 15 november 2024 09:24
Leuk om spellen te ontdekken die je anders niet had gevonden en dus ook commercieel aantrekkelijk voor Microsoft.

Heeft iemand ook al ervaring met deze functie in Windows? Op mijn werk staat alles overal verspreid, dit zou een uitkomst zijn.
Dmp1982 15 november 2024 09:52
Ik denk dat ondanks de industrie last heeft van aantrekkelijke nieuwe first party games die alles uit zo’n console kunnen halen er ook een factor van ‘diminishing return’ plaatsvind.

De vorige generaties konden gigantische sprongen laten zien in kwaliteit. Van cartridge naar cd/dvd. Van 256x224 pixels van de NES naar nu 4K resoluties. Kijk zelf maar naar DF en daar moet je met een loep kijken voor verschillen ook met de PC waar de hardware superieur is.

Ik denk dat mensen de verwachtingen moeten bijstellen. Was een ps5 mid gen upgrade dan nodig? Niet perse, alhoewel ik een hogere frames wel fijn vind bij de nieuwe consoles voor de optimized games.

We zullen zien hoe groot de sprong zal worden met de ps6. Maar het zal ongetwijfeld hetzelfde liedje zijn. Je ziet nu al veel overlap in de ps4/ps5 games en dat zal zich ook doortrekken naar de ps6.
SinergyX
15 november 2024 09:55
Als ik nu zoek op FPS krijg ik netjes 4 'balkjes' Games, Gamepass, Add-ons en subscriptions, maar wel allemaal games die technisch FPS zijn (zelfs Fallout 1st van Fallout 76), gelijktijdig zoek ik op 'shooter' en krijg ik Ark Survival te zien.. goed, je kan in de game 'shooten', maar had toch andere games daar verwacht. Weet niet of deze 'nieuwe' zoekmethode nu beter is, GOW5 is geen FPS...

Maar er is meer nieuws:
https://news.xbox.com/en-...november-friend-requests/
-Thumbstick Calibration Comes to Xbox Elite Wireless Controller Series 2
-Map Mouse Inputs to Your Xbox Elite Wireless Controller Series 2 or Xbox Adaptive Controller
To maximize your controller lifespan, you can now replace worn-out or damaged parts on your Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Thumbsticks, paddles, and D-pad replacement parts can be found here.

Helaas werkt de link niet voor NL, enkel nog voor US.
https://www.microsoft.com...b/xbox-repair-parts?rtc=1
Waaronder zelfs een repair instruction pagina
https://support.xbox.com/...elite-series-2-controller
iew @SinergyX15 november 2024 15:32
Grappig dat kan allemaal al met mijn 8Bit Do Pro hall effect controller van nog geen €50
Die ik altijd gebruik op mijn Xbox series X, deze heeft zelfs 2 paddles aan de onderkant.
jwbokx 15 november 2024 10:59
Wordt ook heel moe van dat AI geforceer van MS.
Op mijn windows 11 ook steeds last van met office.
Als ik het verwijder komt het om de haverklap terug.

Nou ja, gelukkig geen kinderen meer thuis wonen met een xbox...
qbig1970 15 november 2024 12:08
Microsoft kan beter de downloadsnelheid van de XBOX-app verbeteren...
Ik zit op 1Gb internet en er wordt met 10Mb tot 100Mb gedownload...
Steam, Epic, EA, Battle.net en Ubisoft doen allemaal keurig volle snelheid.
En Microsoft op hun eigen OS notabene niet!
Wolfos
@qbig197015 november 2024 21:36
Het werkt hier wel op volle snelheid.
qbig1970 @Wolfos16 november 2024 00:12
Wat ik ook probeer (het internet zit vol met oplossingen) mij lukt het niet... Ja... voor even... voor een poosje werkt het en daarna niet meer, wat ik ook doe.
(Ziggo Gigabit internet, Windows 11 24H2)
VincentG 15 november 2024 10:19
De tijd waarin alles aangeduid moet worden met 'AI' als wanhopige vraag naar aandacht.
Ben echt helemaal klaar met AI-dit, AI-dat.
Marsman83 15 november 2024 12:41
Dat ze maar wat meer goede games toevoegen!
Die paar kwalitatief goede games die er zijn vind ik ook wel zonder AI ;)
Meer zoekwerk zal er niet gebeuren op mijn SPEL-computer.

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