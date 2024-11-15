Microsoft voegt AI-zoekfunctie toe aan Xbox-consoles en -app

Microsoft is begonnen met het uitrollen van een AI-zoekfunctie voor Xbox. Gebruikers kunnen daarmee naar games of gerelateerde content zoeken op hun console of in de Xbox-app voor Windows.

De verbeterde Xbox-zoekfunctie laat gebruikers met natuurlijke termen naar games of andere content zoeken, schrijft Microsoft. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld zoeken naar een firstpersonshooter met zombies en krijgen dan verschillende spellen te zien die aan die criteria voldoen. De feature kan ook omgaan met 'typfouten, afkortingen en emoji's', zegt Microsoft.

De nieuwe Xbox-zoekfunctie wordt deze maand wereldwijd uitgerold 'in alle regio's en alle ondersteunde talen' voor consoles en de Xbox-app voor Windows. Het bedrijf werkt al langer aan AI-features voor de Xbox, zo meldde The Verge eerder dit jaar al. Onlangs bracht Microsoft een Xbox-AI-chatbot uit die ondersteuningsvragen kan beantwoorden. Volgens geruchten werkt het bedrijf ook aan een Copilot-achtige assistent die hulp kan bieden tijdens het spelen van games.