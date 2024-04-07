Xbox richt team op dat gewijd is aan het behoud van games

Xbox zou een nieuw intern team hebben samengesteld dat gewijd is aan het behoud van games. Xbox-topvrouw Sarah Bond wil de toekomstige generaties spelers naar eigen zeggen ook laten kennismaken met games uit de huidige Xbox-catalogus.

Bond deelde het nieuws via een e-mail aan haar personeel en dat bericht heeft de redactie van WindowsCentral bereikt. De president van Xbox trad niet in detail wat betreft de samenstelling van het team of eventuele doelstellingen van de divisie. De Xbox Series S en X zijn in staat om oudere titels die voor Xbox One-consoles zijn verschenen, te spelen. Oudere games, die op de Xbox 360 en de originele Xbox draaiden, zijn ook te spelen op de Series-consoles. Tenminste, als Microsoft ze hiervoor geschikt heeft gemaakt.

Bond vermeldde in haar mail dat Xbox ook nog steeds richting kunstmatige intelligentie kijkt om het platform verder te ondersteunen en dat er werk wordt gemaakt van de integratie van Battle.net: een online dienst van Activision Blizzard waarmee online gegamed kan worden. Wanneer die integratie afgerond zal zijn, is niet duidelijk. De topvrouw kwam ook terug op het vertrek van Xbox-topman Kareem Choudhry. Choudhry was corporate vice president bij Xbox, maakte 26 jaar deel uit van het bedrijf en werkte naar verluidt mee aan een Xbox AI-assistent.

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Door Jay Stout

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Reacties (128)

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Thirler 7 april 2024 15:55
Veel van de reacties gaan over het opslaan van data. Het opslaan van binaries en broncode is een uitdaging, maar echt niet de grootste.

Dat is hier echt het speelbaar houden op een veranderende omgeving. Als je al dezelfde hardware hebt dan verandert het OS vaak langzaam (denk aan feature en security updates). Of aan serversoftware die niet meer draait op de systemen de ze nu hebben. De eerste consoles die hadden dat veel minder want die waren helemaal of voornamelijk offline.

En als je dan niet meer precies dezelfde hardware hebt, dan moet je aan de slag met aanpassingen aan de game (maar die compilet natuurlijk niet met de laatste versie van <insert favorite compiler here> die is nog schreven in een hele oude compiler vol verder specifieke libraries. En als je die spullen hebt, dan draaien die natuurlijk niet meer op je nieuwe systeem.

En dan is er nog de DRM, ooit onomstreden toen het aan het spel toegevoegd werd ;) , maar daar heb je de broncode niet eens meer van. En het is natuurlijk niet geschreven om makkelijk te omzeilen te zijn.

En de games zijn natuurlijk technisch niet allemaal zo netjes dat ze ook werken op veel snellere hardware met hogere resoluties.

Voor PC games geldt natuurlijk hetzelfde als consoles, maar die omgeving is nog veel onvoorspelbaarder.
Daar is Gog al langer bezig om oude games opnieuw speelbaar te maken.

En de experts kunnen vast nog veel meer voorbeelden geven van wat voor uitdagingen er allemaal opgelost moeten worden.
sdk1985 @Thirler7 april 2024 22:44
Wat dacht je van licenties? R.U.S.E is niet meer te koop omdat de licenties op de voertuigen zijn verlopen. Hetzelfde kan gebeuren met bijvoorbeeld muziek.
Arunia @sdk19857 april 2024 22:53
GTA IV hebben ze updates gehad om muziek eruit te slopen waar de licenties van verlopen waren.
Dat kan ook, maar haalt een klein deel van de originele feeling weg.
R4gnax
@Arunia8 april 2024 00:58
GTA IV hebben ze updates gehad om muziek eruit te slopen waar de licenties van verlopen waren.
Dat kan vziw tegenwoordig niet zomaar meer.

Artikel 10 van de nieuwe 2019/770 EU richtlijn inzake koop van digitale inhoud stelt dat waar een beperkingen voortvloeiend uit schending van rechten van derden - ihb intectueel eigendomsrechten - het gebruik van de inhoud voorkomt of beperkt, dit behandeld moeten worden als non-conformiteit. Met de gewoonlijke remedies daarvoor, te weten: herstel of geld terug.

Als een uitgever gedwongen wordt muziek te verwijderen omdat ze anders de rechten schenden van de muziekeigenaar die het werk in licentie had gegeven, dan zou dat dat dus onder Artikel 10 vallen. Wat wil zeggen dat jij naar de handelaar kunt stappen en kunt eisen dat die muziek terugkomt. De handelaar zal dan met de uitgever moeten gaan regelen dat die laatste een nieuwe licentie afsluit voor het verdere gebruik van die muziek en dat deze terug komt. En als ze dat niet willen heb je recht op een gedeelte van de aankoopsom terug, evenredig met het verlies aan functionaliteit. Of het recht het contract te ontbinden en al je geld terug. (Maar dan ben je ook de toegang tot het spel kwijt.)

Zomaar gelicenseerde muziek of andere zaken verwijderen omdat de licentie verlopen is, mag dan eigenlijk alleen nog maar als duidelijk voorafgaand aan de koop al een uiterste datum gesteld is vanaf wanneer de gelicenseerde muziek zal vervallen, want dan zou het gewoon een eigenschap van het product worden.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 02:46]

CamelKnight @R4gnax8 april 2024 08:20
Gezien muziek maar een klein deel van een game is en de game over het algemeen al vele jaren oud is (en daarmee niet meer zo veel waard zal zijn), zal de compensatie die je aangeboden krijgt, nihil zijn. Ik kan me zo voorstellen dat het nog duurder is om je mailtje met klacht te lezen dan de kosten die je terugkrijgt.
Cid Highwind @CamelKnight8 april 2024 09:36
Een beetje vreemde stelling. Denk eens aan games als Guitar Hero, Crazy Taxi, GTA of Brütal Legend. Allen leunen sterk op gelicenseerde muziek die of een enorm deel uitmaakt van de algehele sfeer van de game (GTA/Crazy Taxi), of gewoon essentieel zijn voor de gameplay (Guitar Hero) of om het verhaal te vertellen (Brütal Legend).

Verder zie je het niet alleen bij muziek, maar ook vooral bij race games. Neem bijvoorbeeld de serie Out Run, die grotendeels in vergetelheid is geraakt, simpelweg omdat het niet mogelijk is de oudere games opnieuw uit te kunnen brengen, vanwege gesteggel over de Ferrari licenties.

Of je compensatie krijgt, ja dat zal wel weer typisch een geval zijn van gelijk hebben, maar geen gelijk krijgen. Totdat er iemand in Amerika een class action start.

[Reactie gewijzigd door Cid Highwind op 23 juli 2024 02:46]

CamelKnight @Cid Highwind8 april 2024 13:47
Natuurlijk, er zijn meerdere games met iconische muziek. NFS en C&C zouden ook niet hetzelfde zijn als je andere muziek erin zit. En voor sommige games is het zelfs essentieel omdat de game er omheen gebouwd is. Maar slechts in een enkele uitzondering betekent dat dat de game niet meer speelbaar is. In de meeste gevallen mis je 'slechts' sfeer en immersie.
Maar let's be honest. Als er andere muziek in had gezeten had je die muziek geassocieerd met die game.

In de meeste gevallen is muziek slechts een klein deel van de game die vaak achteraf wordt toegevoegd. En dat is dan ook mijn punt: ook zonder die muziek is de game nog steeds speelbaar en omdat die muziek maar een klein deel van de, vaak inmiddels oude (want waarom zou de muzieklicentie anders verlopen zijn), en daarmee niet meer tegen kostprijs verkrijgbare, game is, is de waarde van die muziek uitermate klein.
Cid Highwind @CamelKnight8 april 2024 14:31
https://www.socratic-meth...-entertainment-in-a-movie

Dat ben ik niet met je eens. Om maar met de woorden van George Lucas te spreken: "The sound and music are 50% of the entertainment in a movie."

Gezien de volwassenheid van games als medium, de culturele impact en de kunstzinnige uitingen die we hebben mogen ervaren, ben ik van mening dat we games ook als een geheel dienen te zien wat meer is dan de som van de delen.

Ook gelicenseerde muziek kan weldegelijk een grote impact waardoor het niet één op één vervangbaar is om dezelfde ervaring te kunnen bieden. Al is het maar om de zeitgeist te vatten en omdat het een vormende rol heeft gespeeld in het leven van velen die net op dat moment, dié ervaring heeft meegemaakt.

Nu is het even gissen naar je leeftijd, maar ik geef hier dus even één titel, en dan mag iemand hieronder de muzikale associatie posten: FIFA '99
CamelKnight @Cid Highwind8 april 2024 16:25
Ik ben 44, maar dat terzijde. Fifa '99 heb ik nooit gespeeld omdat ik dat soort games niet interessant vind.

Ik snap je punt, maar let's agree to disagree. Muziek kan games maken en breken. Slechte muziek bij een game kan een game zeker negatief beïnvloeden. Desondanks is het maar een klein onderdeel van de game zelf. Ik denk dat je niet veel gaat winnen als je dit laat voorkomen.
ViPER_DMRT @Cid Highwind8 april 2024 15:33
Def Jam Fight for new York, het enige spel dat mij een X-Box (Gen1) deed kopen.
Zoveel uren aan versleten, die was niet mee playable op de nieuwe Xbox consoles.
(DJFFNY deel 1 dus, de opvolger maak ik geen worden aan vuil)

Licentie verhaal.

(En ja, emulatie doet het prima op de PC :))

[Reactie gewijzigd door ViPER_DMRT op 23 juli 2024 02:46]

Timmiejj @ViPER_DMRT9 april 2024 13:23
Manhattan
(Come on)
To each and every hood what's happening?
(Come on)

:P
ViPER_DMRT @Timmiejj10 april 2024 15:43
A man of culture !
Robbaman @R4gnax8 april 2024 11:08
Dit lijkt me dan ook iets wat gewoon in de algemene voorwaarden bij het spel staat die je ongelezen accepteert. Ik kan me goed voorstellen dat hierin opgenomen staat dat het spel dmv updates gewijzigd kan worden waar nieuwe features kunnen worden toegevoegd, maar ook oude features worden aangepast of zelfs verwijderd.

Het lijkt me in ieder geval onwaarschijnlijk dat ze geen enkele voorziening getroffen hebben om zichzelf tegen deze wet in te dekken.
Aldy @R4gnax8 april 2024 16:15
Aangezien dit allemaal oude games zijn die opnieuw geschikt worden gemaakt en uitgegeven, koop je naar mijn mening een totaal nieuw product. En als de originele muziek vervangen is door (n)iets anders, dan blijft het een nieuw product en dan maakt het niet uit of dit product vroeger iets anders was.
R4gnax
@Aldy8 april 2024 19:13
Deze tak van de discussie had zich verplaatst naar reeds aangeschaftte games die achteraf nog aangepast worden middels een patch. Eens dat een uitgever bij een reissue of remaster kan doen wat ze willen, want dat is dan een nieuw product, nieuwe aanschaf, nieuw contract, etc.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 02:46]

Hydranet @Thirler7 april 2024 22:35
Het gaat hier om:

Korte: https://www.youtube.com/shorts/iH7k0IZ5PYE
Volledige: https://www.youtube.com/watch?v=w70Xc9CStoE
https://www.stopkillinggames.com

[Reactie gewijzigd door Hydranet op 23 juli 2024 02:46]

Geekomatic @Hydranet8 april 2024 00:24
Jah, ik dacht (ook) dat het niet meer speelbaar zijn van vrij recente games op een platform
"gewoon" onderdeel is van "planned obsolescence" door game makers.
.
Je brengt iets nieuws uit, dat niet per-se beter is, wellicht gelijkwaardig of wellicht zelfs slechter,.
Maar omdat je het oude spul opzettelijk kapot maakt, kopen klanten je nieuwe spul toch wel.
Als je het hele platform strak onder controle hebt, kom je daar mee weg.
.
Mijn advies tav consoles is dus: [censuur voor tere zielen].
Ik heb op mn PC *alle* spellen die ik ooit gespeeld heb werkend.
Mede mbv emulatoren, die op een *open* platform ook zijn toegestaan.
.
En het grappige is dat exclusieve console klassiekers toch nog hun weg naar PC vinden..

[Reactie gewijzigd door Geekomatic op 23 juli 2024 02:46]

_Pussycat_ @Geekomatic8 april 2024 03:28
Speel je die oude spellen ook wel eens? Toen ik nog een een Youtube-video keek van Unreal vond ik het echt vreselijk lelijk geworden... Het idee "dat moet ik echt nog eens spelen" was meteen weg.
CamelKnight @_Pussycat_8 april 2024 08:23
Toevallig vorige week opnieuw begonnen aan Command & Conquer. Releasedatum 1995. Graphics zijn crappy maar de sfeer is nog steeds geweldig. Ik vermaak me er prima mee :)
James_Dean @CamelKnight8 april 2024 09:37
Tof. En is ook een geweldige remastered version van.
Nathilion @_Pussycat_8 april 2024 10:47
Total Annihilation, gereleased in 1997, en kan elke resolutie aan die je maar kan bedenken en het ziet er nog steeds geweldig uit. Okay, de minimap wordt een micromap op Full HD, maar verder blijft alles er super gelikt uit zien.

Ik weet niet hoe Cavedog het heeft gedaan, maar die rendering engine van TA is fantastisch.

[Reactie gewijzigd door Nathilion op 23 juli 2024 02:46]

Geekomatic @_Pussycat_8 april 2024 12:14
Jazeker ! :-)
Ik ben bezig met een campagne om *alles* tenminste nog 1 keer door te spelen.
Momenteel zijn dat soms ook retro games van begin 2000.
Bepaalde klassierers komen wel een keer per jaar aan de beurt, zoals bv Far Cry 1.
Maar met die serie ben ik wel 'bij' met FC6.
.
En nieuwere games spreken me soms minder aan.
Die zijn ook parallel voor console uitgebracht en soms wat simplistischer.
En fremium & pay-to-win elementen zijn uit den boze, wmb. Ouder is soms beter.
.
Ook koop ik regelmatig met korting nieuw games in series die ik later nog ga spelen,
bv omdat ik nog met het begin van de serie bezig ben.
Die games heb ik dus nog nooit gespeeld .
Zou een beetje sneu zijn als ze opeens niet meer speelbaar zijn...

[Reactie gewijzigd door Geekomatic op 23 juli 2024 02:46]

Hentailord @Hydranet8 april 2024 06:47
Bedankt. Ik wilde dit ook linken, maar jij was mij voor :)
kiang @Thirler7 april 2024 21:10
Je focust nu op technische moeilijkheden, maar dat is echt niet de hoofdreden dat games verloren gaan: het grootste probleem is uitgevers die totaal schijt hebben aan klanten, en simpelweg geen seconde tijd besteden aan de vraag "wat als we de servers afsluiten, wat is dan correct om te doen voor de klant?"

Integendeel: als je Call of Warfare 58 kan blijven spelen is de kans kleiner dat je ale je skins opnieuw koopt in Call of Warfare 59, en dus worden de ouder versies onspeelbaar gemaakt.

De technische uitdagingen zijn irrelevant wanneer uitgevers doelbewust games uitwissen uit pure hebzucht.
FlyEragon @kiang7 april 2024 21:43
Ik wil het omdraaien, uitgevers doen dit omdat het kan. Omdat er hordes amoebes zijn die hedendaagze rommel kopen. Ze doen aan winstmaximalisatie.
phosporus @Thirler8 april 2024 11:08
Een aantal (of misschien wel veel) oudere games zijn geeneens te spelen op pc zonder een cd-crack. Zelfs met een geldige key en cd. Hier kwam ik laatst achter toen ik Medal of Honor Allied Assault weer eens wilde spelen.
Vayra @Thirler8 april 2024 21:59
Huh? Uitdagingen?

Ik ken een platform waar al deze geweldige Xbox ideetjes al werkelijkheid zijn. De PC.

Dit is gewoon marketing gelul. Xbox wil zichzelf heruitvinden maar het blijft heel simpel: we willen games. Niet allerlei onzin eromheen. Het simpele feit is dat je alles al kan.

Wat hier nu gaat gebeuren bij MS is een commercieel verhaal waarin het vooral de bedoeling is dat je lid en klant blijft. Maandelijks betalen graag. Ja, ook voor die games die je al voor 2 euro in de budgetbak vindt. Stuk goedkoper voor MS dan het ontwikkelen van echte content, want daarmee gaat het de laatste tijd niet best. Dit zijn bliksemafleiders.

Ik ben ondertussen Red Alert 2 aan het spelen. Als MS nog wil weten hoe dat werkt, kunnen ze bellen.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 23 juli 2024 02:46]

Ben5050 7 april 2024 13:30
Als ze gewoon games uitbregen op DVD/of iets van form van USB stick, die niet gewist kan worden, En dat ook gewoon (Offline gespeeld kan worden) Dan heb de probleem ook niet meer,

Ze moeten nodig alles op server zetten, En als dat eens offline gaat bye bye games/films/serie etc die je heb gekocht
patchii @Ben50507 april 2024 13:33
Al hoewel ik het hier zeker mee eens ben, hebben DVD's ook last van degradation na x aantal jaar. USB sticks kunnen zo ver ik weet ook last van bit rot krijgen.

[Reactie gewijzigd door patchii op 23 juli 2024 02:46]

roark2520 @patchii7 april 2024 15:56
Niet alleen dat. Als je het hebt over tientallen jaren dan kan er van alles mislopen met fysieke media: verloren, beschadigd door bvb verhuis, huisdieren, water, brand,...

Sinds ik mijn games op steam koop, ben ik nog nooit een game kwijtgeraakt. Maar veel van de fysieke versies die ik in de periode voor steam kocht werken niet meer. En als ze al werken is het een heel gedoe want ik heb geen cd-rom speler meer.
DBTHECHOSEN @roark25207 april 2024 18:38
True.

Vanwege omstandigheden heb ik de consoles die ik vroeger in mijn jeugd had, met alle bijbehorende games, nu niet meer (PS2, PS3, Wii, Wii U, Game Cube). Terwijl ik al mijn games die ik digitaal koop sinds 2015 op PSN, via de eShop koop sinds 2017 & op Steam sinds 2018, tot op de dag van vandaag nog steeds kan downloaden en spelen wanneer ik dat maar wil.

Mensen houden ervan het argument te gebruiken dat: ''Wat als er iets gebeurd waardoor de servers waarop je libaries staan opgeslagen voor een (onbepaalde tijd) down gaan?'' Nou simpel, dat zou dan een scenario zijn waarin we hoogstwaarschijnlijk zijn geraakt door een hele grote cyber attack/emp strike, en er dan wel meer dingen aan je hoofd gaan zijn dan wel of geen toegang hebben tot je gaming libary.
Verwijderd @DBTHECHOSEN7 april 2024 19:31
Overigens vind ik het geen probleem dat na jaren spellen zouden worden stopgezet. Je kan niet alles tot in de eeuwigheid bewaren. Al zijn er horders die daar uiteraard anders over denken.
Xander.M @Verwijderd7 april 2024 20:53
Naja, het gaat bij deze mensen(ik) vooral om dat ik goed geld betaal en dat een bedrijf dan zegt dat ik mijn gekochte product niet meer kan/mag gebruiken.

Meer een principe kwestie.
Bij live service games teken je er zelf voor, maar andere titles zouden gewoon moeten blijven werken.

Edit: zolang je de orginele hardware hebt.

[Reactie gewijzigd door Xander.M op 23 juli 2024 02:46]

Verwijderd @Xander.M7 april 2024 21:09
Vaak koop je een licentie om het spel te mogen spelen. Je wordt zelf geen eigenaar van het product zoals bij fysieke goederen vaak wel het geval is. Een licentie kan beëindigd worden. Wat bijvoorbeeld te doen bij faillissement? Je kan moeilijk altijd verwachten dat de mogelijkheid om de licentie te mogen en kunnen gebruiken altijd wordt overgenomen door een andere organisatie.

Je weet als het goed is waar je aan begint wanneer je een licentie koopt en niet het product zelf.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 02:46]

R4gnax
@Verwijderd7 april 2024 23:58
Dan moet alleen wel in de voorwaarden van die licentie staan onder wat voor omstandigheden deze beëindigd kan worden. Anders is lukraak stopzetten gewoon schending contract.

En zelfs waar de licentievoorwaarden hier iets over schrijven, is er nog wetgeving zoals de EU richtlijn in zake oneerlijke bedingen (UCTD - Unfair Contract Terms Directive) die dat soort contractuele voorwaarden aan de kant kunnen schuiven omdat ze onredelijk bezwarend zijn en de consument onevenredig benadelen. Die hebben wij ook gewoon in de Nederlandse wet geimplementeerd.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 02:46]

Verwijderd @DBTHECHOSEN7 april 2024 19:48
Mensen houden ervan het argument te gebruiken dat: ''Wat als er iets gebeurd waardoor de servers waarop je libaries staan opgeslagen voor een (onbepaalde tijd) down gaan?''
Nooit aan gedacht dat een console maker gewoon de downloads niet meer aanbiedt? Nintendo doet dit bijvoorbeeld bij oude consoles al. Stores worden ook dichtgezet van oude consoles. Het is maar de vraag hoe lang je daadwerkelijk de games kan blijven downloaden. Daar heb je geen enkele garantie op.
Verwijderd @roark25207 april 2024 16:00
Het enige is wel dat je afhankelijk bent van een derde partij of je de games nog kan downloaden. Fysieke games daar heb je zelf nog invloed op hoe je ze bewaard.
tweakuwe @Verwijderd7 april 2024 16:35
Bij GOG kan je games zonder drm downloaden, dan kan je zelf je back-up regelen. Ook op steam zijn genoeg spellen zonder DRM.
JBVisual @roark25207 april 2024 19:02
Aan steam zit wel nog een klein nadeel, dat is vooral dat Steam op een gegeven moment stopt met het ondersteunen van een oud OS.
Iets wat ik ook goed kan begrijpen omdat ik dit op mijn werk ook niet anders doe.

Maar sommige games draaien dan weer niet op ene modern OS.

Ik kan dus binnen steam wel oude games downloaden maar mijn Windows 11 machine, maar vervolgens start de game niet meer omdat deze niet werkt onder dit OS.

(P.s. onder Linux icm Proton/wine werkt het vervolgens wel prima, maar mijn primaire OS is toch Windows 11, en een gemiddeld thuis gebruiker heeft ook geen Linux OS op zijn systeem staan)
walterg @roark25207 april 2024 20:37
Ik probeerde vorige week Mortal Kombat Kollection op te starten vanuit Steam en die bleef hangen op het start scherm. Vanuit de community is er een patch die Games for Windows uitschakelt, anders kan je de game niet spelen.

Digitale games zijn dus niet eeuwig backwards compatibel en supported.
kozue @roark25207 april 2024 22:50
Totdat je gebanned wordt van Steam, dan ben je ineens *alles* kwijt, niet die ene beschadigde disc.
Verwijderd @patchii7 april 2024 14:43
DVD's ook last van degradation na x aantal jaar.
Zelfs de eerste pc engine games op cd-rom doen het nog. Disc's gaan gewoon een leven lang mee.
klakkie.57th @Verwijderd7 april 2024 15:10
Ik heb toch sega cd games waarvan de topcoating stuk gaat ;(
Verwijderd @klakkie.57th7 april 2024 15:31
Er zijn bepaalde schijven die kapot gaan door productiefouten. .o.a. Bepaald Mega cd en dreamcast games kunnen hier last van hebben. Sommige hd-dvd disc's overigens ook. Die slechte productie was voornamelijk bij een fabriek in Nederland.

Goed geproduceerde disc's kunnen prima 100 jaar mee gaan.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 02:46]

R4gnax
@Verwijderd7 april 2024 20:16
Wii schijfjes ook, en bepaalde runs van Gamecube discs ook. Schijnbaar valt onder de laatste ook een aantal series van de limited edition gamecube reissue van Ocarina of Time die gebundeld zat met Wind Waker. Wat wel treurig is, eigenlijk.
sfranken @Verwijderd8 april 2024 01:29
Goed geproduceerde disc's kunnen prima 100 jaar mee gaan.
Dat is maar één kant van het verhaal. Hoe de mensen die die schijven kopen ermee omgaan is een hele andere kant, en voor dit verhaal veel belangrijker. Als je iemand hebt die zo'n schijfje boven op de cover (met de data kant naar boven) legt in de volle zon (voor een raam bijvoorbeeld), tsja, dan gaan ze geen 100 jaar mee
Cergorach @Verwijderd7 april 2024 15:16
De vraag is echter, welk leven...
Verwijderd @Cergorach7 april 2024 15:30
Zoals @cold_as_ijs hier beneden al aangeeft. De huidige generatie bluray schijven hebben een verwachting van 200 jaar. Ik weet niet hoe lang jij van plan bent om te leven ;-)
Cergorach @Verwijderd7 april 2024 15:47
BR (her)schrijfbare media gaan meestal een heel stuk korter mee. Ook al zegt Verbatim dat hun dure M-Disc 100GB schijfjes 100e jaren meegaan, ze geven er alsnog slechts een 10-Year Limited Warranty op...

Ik kom aantallen tegen van 80-100 jaar voor geperste BR onder ideale omstandigheden, denk je nu echt dat die hele 80-100 jaar die hele collectie onder ideale omstandigheden wordt bewaard? Wellicht als dit vanaf het begin bewaard wordt door een preservation society, maar niet bij huis/tuin/keuken gebruik!

En het helpt al helemaal niet met oude schijfjes...

En wat wil je precies doen over 50 jaar wanneer toch je BR het spontaan niet meer doet? De maker aanklagen? Bestaat die dan nog? Krijg jij je data terug?

Voor backup op een disc medium (naast NAS/cloud) heb ik alsnog de dure Verbatims gekocht omdat je niet echt een betere keuze hebt...

Bron:
https://www.canada.ca/en/...-recordable-cds-dvds.html
https://www.verbatim.com/...dxl/branded-surface-BDXL/
Verwijderd @Cergorach7 april 2024 15:51
We hebben het hier toch niet over gebrande disc's maar over gedrukte? Gebrande disc's gaan inderdaad minder lang mee, maar als we het over officiële games hebben dan hebben we het over gedrukte disc's. Dus snap niet helemaal wat gebrande disc's hier precies mee te maken hebben.
En wat wil je precies doen over 50 jaar wanneer toch je BR het spontaan niet meer doet? De maker aanklagen? Bestaat die dan nog? Krijg jij je data terug?
Of wellicht de laser vervangen? Dit is een beetje denken in onmogelijkheden. Hardware heeft altijd onderhoud nodig.
Ik kom aantallen tegen van 80-100 jaar voor geperste BR onder ideale omstandigheden, denk je nu echt dat die hele 80-100 jaar die hele collectie onder ideale omstandigheden wordt bewaard? Wellicht als dit vanaf het begin bewaard wordt door een preservation society, maar niet bij huis/tuin/keuken gebruik!
Ik heb hier disc's liggen die al bijna 40 jaar oud zijn. Die werken ook nog steeds prima. Er is geen bewijs om aan te nemen dat disc's die jaren niet halen.

Er zijn slechts wat disc's die defect gaan door disc rot die een productiefout hebben.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 02:46]

Cergorach @Verwijderd7 april 2024 16:34
Er zijn slechts wat disc's die defect gaan door disc rot die een productiefout hebben.
En weet jij welke dat zijn van te voren?

Laten we zeggen dat je Dune #1 (Sandworm edition) CD het begeeft, deze vervangen: $500. Sommige zaken zijn veel zeldzamer/duurder, sommige zitten op media die gewoon niet zo lang meegaan (tape/diskette).

Hoeveel ruimte zou mijn 3500+ Steam collection innemen op originele media (in originele doos)?

Ja ik heb ook 40+ jaar oude media die het nog (perfect) doen, maar ik heb ook (nieuwere) media die het niet meer doen. Ik weet van te voren niet welke wel en niet vroegtijdig het begeven en dat maakt het hele verhaal problematisch.

Ik heb juist bijna mijn hele fysieke PC game collectie omgezet naar Steam/GOG de afgelopen ~16 jaar.
Verwijderd @Cergorach7 april 2024 16:39
En weet jij welke dat zijn van te voren?
Het is redelijk bekend welke games productiefouten hebben ja. Bij hd-dvd's waren dit de Warner Bros films. Maar die productiefouten komen eigenlijk al 20 jaar niet meer voor. Dus nu is dat sowieso al geen probleem meer.
Hoeveel ruimte zou mijn 3500+ Steam collection innemen op originele media (in originele doos)?
Ik heb 2800 fysieke games. Dus ik weet ongeveer wel hoeveel ruimte dat inneemt ;-)

Ik weet daarnaast ook dat je die aantallen games ook nooit kan spelen in een heel leven.
Ja ik heb ook 40+ jaar oude media die het nog (perfect) doen, maar ik heb ook (nieuwere) media die het niet meer doen. Ik weet van te voren niet welke wel en niet vroegtijdig het begeven en dat maakt het hele verhaal problematisch.
De levensduur van bepaalde media is gewoon bekend. Dus het klopt niet dat je van te voren niet weet hoe lang de levensduur is. Je denkt echt teveel in onmogelijkheden.

Net zoals je Steam library, welke garantie heb jij dat je die nog over 40 jaar kan downloaden dan?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 02:46]

Andros @patchii7 april 2024 13:39
Gebrande dvd's hebben dat ja. Geperste schijfjes waaronder cd's van eind jaren tachtig doen het hier nog steeds. Sterker nog, als ik mijn NES aan sluit en daar een game in schuif (al dan niet na even schoonmaken contactpunten) dan speelt die game nog net zo als bijna veertig jaar geleden. Ik ben benieuwd of dat met de huidige generatie consoles straks nog mogelijk is...
ultimasnake @Andros7 april 2024 14:34
Hoe ga je van geperste schijfjes naar een voorbeeld van een cartridge? Maar ook geperste schijfjes schijnen eindig te zijn, maar durf even niet te zeggen hoe lang dit bleek dat het sneller gaat bij gebrande cd's/dvd's is zeker een feit en iets wat men met 'homevideos' waarschijnlijk over het hoofd gaat zien.
TWeaKLeGeND @ultimasnake7 april 2024 14:55
Cartridge is wss een reactie op dat usb sticks ook problemen kunnen vertonen. Maar wat een gelul weer van mensen over 'but acktualliiii'. Punt is toch gewoon duidelijk: Offline zelf opslaan en speelbaar maken. Hoe je de bestanden veilig 100 jaar kan opslaan is totaal niet aan de orde of van belang. Het niet afhankelijk zijn van hun servers is het punt.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 23 juli 2024 02:46]

ultimasnake @TWeaKLeGeND7 april 2024 19:49
Hoe je bestanden 100 jaar kan bewaren is juist een hele valide vraag, misschien niet voor ons leventje maar het nageslacht (z’n nageslacht). Een instantie kan er nooit vanuit haan dat ‘wij’ onze roms eeuwig opslaan of dat onze cartridges eeuwig blijven werken.

Juist hoe je iets echt ‘oneindig’ kan vasthouden is een hele belangrijke, mogelijk dat je iets bedenkt om iedere x-jaar het medium te verversen maar het eeuwige aspect is wat prio 1 zou moeten zijn :)
TWeaKLeGeND @ultimasnake8 april 2024 04:42
Valide sure, maar niet relevant bij het topic dat ging over onafhankelijkheid van servers van uitgevers.
drakiesoft @ultimasnake7 april 2024 21:14
Microsoft heeft de oplossing al voor lange termijn storage in de vorm van project silica waarbij data honderd duizend jaren opgeslagen kan worden. Het is helaas (nog) niet geschikt voor consumenten gebruik.
LOTG @Andros7 april 2024 15:12
Niet helemaal, tenminste niet zonder onderhoud. De batterij voor opslag heeft een bepaalde levensduur en moet vervangen worden. Daarnaast kunnen de chips ook stuk gaan maar dat gebeurt vrij weinig.

De console zelf heeft wel meer last van hardware problemen (vooral lekkende condensatoren) en vereisen ook onderhoud en het word dus steeds lastiger om cardridges op originele hardware te spelen.

Ook word het steeds lastiger om ze te spelen zoals bedoeld. Op een CRT ziet het er vaak anders uit dan op een modern scherm.

Alles is eindig, en voor dat soort consoles is roms en alternatieve hardware met extra software opties om het beeld weer op een CRT te laten lijken volgens mij de route voor behoud.
Verwijderd @LOTG7 april 2024 16:15
Ook word het steeds lastiger om ze te spelen zoals bedoeld. Op een CRT ziet het er vaak anders uit dan op een modern scherm.
Ook daar zijn genoeg oplossingen voor tegenwoordig. Zoals een retrotink die een crt erg netjes kan nabootsen tegenwoordig.
LOTG @Verwijderd7 april 2024 17:23
Dat is wat ik zeg, alternatieve hardware en software. Of het nu de complete (s)Nes vervangt of niet.

Niet op tegen overigens, maar ik vind het steeds minder belangrijk dat het een origineel medium is, ik vind de mogelijkheid om het te kunnen spelen belangrijker.

En dat laatste word meer bedreigd door de noodzaak van patches en servers dan of het op een fysiek medium staat.
Cergorach @Andros7 april 2024 15:15
Ik heb ook met geperste DVDs (beeld) issues gehad, ik heb m'n DVD collectie al zo lang niet meer aangeraakt, maar na 24 jaar DVD zal er vast wel iets meer gesneuveld zijn dan alleen een van m'n Children of Dune DVDs (welke al bijna 20 jaar geleden sneuvelde). Daarnaast heb je nog eens last van ongelukjes, defecten in afspeel apparatuur, diefstal, etc.

Leuk dat je 40 jaar oude (complete) NES collectie perfect werkte na al die jaren (met behoorlijk wat onderhoud), maar 1x een flinke lekkage op de verkeerde plek en je bent het haasje. En wat mensen vergeten is dat niet alles onder hun controle is, dus zelfs als je je huis perfect onderhoud, er zijn nog altijd externe factoren die je niet in de hand hebt.

Die geheugenchips degraderen ook gewoon, van de nog oudere Atari 2600 cardridges zijn er zat die het niet meer (correct) doen. Een ander leuk voorbeeld, een Sega Gamegear, heeft cardridges, maar de handheld zelf houd het niet die 30+ jaar uit. Sure je kan het nu nog repareren door flink wat onderdelen te vervangen door moderne, maar is het dan nog dezelfde console? Worden er nog wel compatible onderdelen gemaakt over weer eens 30 jaar? Je kan bij een cardridge prima de gedegradeerde geheugenchip vervangen en de game opnieuw flashen, maar dan moet je wel een perfect gepreserveerd kopie hebben, etc.

Daarnaast zit je ook nog eens met een stukje betaalbaarheid en bruikbaarheid. Probeer maar eens een ongemodde Atari 2600 aan te sluiten op een moderne LCD display zonder speciale hardware. Een speelbare Atari 2600 "Air Raid" cardridge gaat tegenwoordig voor $10.000+ over de virtuele toonbank...
bzzzt @Cergorach7 april 2024 16:36
Ik heb ook met geperste DVDs (beeld) issues gehad, ik heb m'n DVD collectie al zo lang niet meer aangeraakt, maar na 24 jaar DVD zal er vast wel iets meer gesneuveld zijn
CD/DVDs kunnen beschadigd raken, maar bevatten wel enige mate van error correcting codes zodat niet ieder krasje of leesfoutje direct tot slecht beeld leidt.
Tot dusver heb ik eigenlijk maar 1 defect gehad met een geperste CD (een fabrikant in het VK had de samenstelling niet op orde waardoor er roestvorming optrad). Vrijwel al het oude spul wat ik nog heb liggen speelt prima af.
Leuk dat je 40 jaar oude (complete) NES collectie perfect werkte na al die jaren (met behoorlijk wat onderhoud), maar 1x een flinke lekkage op de verkeerde plek en je bent het haasje.
Het gaat bij behoud natuurlijk niet alleen om je eigen collectie, maar ook dat er voldoende redundante kopieën van titels in omloop zijn. Iets wat alleen digitaal aangeboden wordt voor streaming staat maar op een heel beperkt aantal plekken opgeslagen.
Die geheugenchips degraderen ook gewoon, van de nog oudere Atari 2600 cardridges zijn er zat die het niet meer (correct) doen.
Valt reuze mee, vooral omdat bij het fabriceren van ROM chips een proces gebruikt werd waarbij zekeringen 'doorgebrand' worden wat vrij permanent is. Er is dan geen lading die langzaam verdwijnt zoals bij latere erasable PROM en flash geheugens.
Mijn 2600 games doen het vrijwel allemaal nog.
Daarnaast zit je ook nog eens met een stukje betaalbaarheid en bruikbaarheid. Probeer maar eens een ongemodde Atari 2600 aan te sluiten op een moderne LCD display zonder speciale hardware.
Zelfs moderne TVs hebben vaak nog analoge RF antenne ingangen. Dus in principe is die Atari net zo bruikbaar als vroeger.
Een speelbare Atari 2600 "Air Raid" cardridge gaat tegenwoordig voor $10.000+ over de virtuele toonbank...
Dat is natuurlijk een outlier en geen argument dat het kostentechnisch problematisch is. Verkoopprijzen van Atari 2600 games zitten gemiddeld rond de 2 euro per stuk.
kozue @patchii7 april 2024 22:53
Als je disc niet meer werkt, kun je voor een krats een vervanger vinden. Als een game niet meer werkt vanwege een uitgeschakelde server, maar het niet uit hoeveel kopieën je hebt, ze werken gegarandeerd allemaal niet meer.
cold_as_ijs @patchii7 april 2024 15:15
Er zijn slechte dvd’s/cd’s in omloop, bijvoorbeeld die gebruikt zijn in de sega Dreamcast hebben last van disc rot vanwege productiefoutje. Maar de huidige generatie blu-rays hebben een verwachte levensduur van 200 jaar.
Azenomei @patchii7 april 2024 17:10
Ik vraag me dan oprecht af na hoeveel jaar. De ps2 en de disks die ik in 2001 kocht doen het nog steeds. De pc spellen uit die periode (na het werkend krijgen op moderne windows) ook. Ik heb zelfs nog ps1 games en de console uit de jaren 90 die ik af en toe nog met de kids speel. Allemaal nog steeds goed.
Wolfos
@Ben50507 april 2024 13:34
Als ze gewoon games uitbregen op DVD/of iets van form van USB stick, die niet gewist kan worden, En dat ook gewoon (Offline gespeeld kan worden) Dan heb de probleem ook niet meer,
Jawel, want het is al lang niet meer zo dat alle games op DVD uitkomen. Sommige games zijn te groot, sommige ontwikkelaars kunnen het gewoon niet veroorloven. Daarnaast vergaat iedere vorm van fysieke media ook na verloop van tijd.
Er is dus wel degelijk een andere oplossing nodig.
Verwijderd @Wolfos7 april 2024 15:45
Tegenwoordig kan er 100GB op een disc. En die ontwikkeling staat ook niet stil. Daarnaast kan je prima meerdere disc's mee leveren. Zoals bij ff7 rebirth die 150GB is.
JosPlays @Ben50507 april 2024 13:55
Klinkt als een goed begin, maar als er maar 1000 DVD's gedrukt worden en 1000 USB sticks en die gaan allemaal verloren over de loop van de jaren dan heb je uiteindelijk nog geen game preservatie. Ik denk dat ze gewoon met iets moeten komen (niet alleen Xbox, maar gewoon alle developers en publishers) waardoor games gewoon oneindig te downloaden/kopen/spelen zijn. Dat zodra een licentie van een game vervalt (waardoor de game normaal niet meer beschikbaar is) het gewoon gratis voor iedereen wordt. En dat er "straffen" staan op games die multiplayer only zijn zonder offline play/mode zodat publishers als Ubisoft wel 2x nadenken voordat ze een goede game zoals The Crew offline en onspeelbaar maken.

Iedere game zou offline gemaakt kunnen worden, nu snap ik dat een game zoals Rainbow Six Siege niet leuk is tegen bots, maar een LAN optie zou dan wel weer heel tof zijn. En voor games zoals Diablo IV, dan maar geen rewards voor een onnodige Battle pass in een normale "singleplayer" game.

Dus preservatie in games is heel moeilijk, maar niet onmogelijk en alleen denken aan bijvoorbeeld DVD's en USBs is ook helaas niet de oplossing. Het zal meerdere oplossingen moeten zijn, denk dat GOG ook heel goed bezig is met bijvoorbeeld Alpha Protocol die ze terug hebben weten te halen. Maar ja, als GOG ooit failliet gaat dan is alsnog Alpha Protocol weg voor nieuwe spelers.

[Reactie gewijzigd door JosPlays op 23 juli 2024 02:46]

The Zep Man
@Ben50507 april 2024 13:58
Als ze gewoon games uitbregen op DVD/of iets van form van USB stick, die niet gewist kan worden, En dat ook gewoon (Offline gespeeld kan worden) Dan heb de probleem ook niet meer,

Ze moeten nodig alles op server zetten, En als dat eens offline gaat bye bye games/films/serie etc die je heb gekocht
Fysiek spellen uitbrengen is qua duurzaamheid steeds slechter te verantwoorden. Wat men beter kan doen is werken zoals GoG. Die brengt gewoon offline installers uit van DRM-vrije spellen, inclusief updates. Houdt GoG er ooit mee op? Je spel blijft gewoon werken.

Ik zie veel tweakers hier reageren alsof zoiets voor Xbox alleen met een (door Microsoft uitgegeven) optische schijf of USB-opslagmedium zou kunnen. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Laat gebruikers maar een cryptografisch ondertekende binary blob downloaden en opslaan op een opslagmedium naar keuze. Installeren op een Xbox kunnen gebruikers zelf wel door de installer op iets als een USB-stick te gooien.

Het is niet alsof dit de eerste keer is dat Microsoft het toestaat dat gebruikers zelf code starten vanaf een eigen opslagmedium op een Xbox console. Bij de originele Xbox (2001) kon dat al met de spellen MechAssault, 007: Agent Under Fire en Splinter Cell. :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 02:46]

BugBoy @The Zep Man7 april 2024 15:57
Ik zou wel eens willen zien wat duurzamer is... Een fysieke DVD tientallen jaren gebruiken of het regelmatig downloaden van de game uit een datacenter.
The Zep Man
@BugBoy7 april 2024 16:30
Waarom zou je een offline installer van een oud spel (dat geen updates meer krijgt) meerdere malen ophalen van een server?

Verder is er over tientallen jaren geen optische lezer meer om die DVD uit te lezen, als die DVD al niet vergaan is door disc rot. Je ziet de consolebakkers nu al langzaamaan afstappen van optische schijfjes. Die tijd is voorbij. Een offline installer kan je plaatsen op een herbruikbaar medium wat past bij de tijd.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 02:46]

BugBoy @The Zep Man7 april 2024 17:21
Omdat consoles vaak beperkte opslagcapaciteit hebben. De reden dat consoles over zijn gegaan op downloads is denk ik kostenbesparing, maar vooral ook het kunnen controleren van de store (IMHO). Verhandelen van games is veel lastiger geworden en deze methode levert meer inkomsten op. Daarbij heb je toch niets aan offline media voor de huidige games. Die zitten bij de release vaak zo vol met bugs dat ze vaak slecht te spelen zijn zonder (online) updates.
The Zep Man
@BugBoy7 april 2024 17:56
Daarbij heb je toch niets aan offline media voor de huidige games. Die zitten bij de release vaak zo vol met bugs dat ze vaak slecht te spelen zijn zonder (online) updates.
Zie mijn eerste reactie. GoG heeft dat gewoon netjes opgelost. Van nieuwe versies worden losse (offline) updates en volledige (offline) installeren aangeboden.

Ook maakt het met mijn idee niet uit dat consoles beperkte opslag hebben, gezien het niet nodig is dat offline installers op een console worden opgeslagen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 02:46]

kozue @The Zep Man7 april 2024 23:10
Disc rot is vooral een ding met writable media, niet met geperste exemplaren. En met laserdiscs, maar naar mijn weten gebruikte geen enkele console dat. Ik heb eigenlijk nog nooit een geperste CD of DVD gezien die niet meer wilde werken door disc rot. Meestal komt het door krassen en dat heb je zelf in de hand.

Overigens is de levensduur van optische media naar mijn ervaring een stuk langer dan die van flashgeheugen. CD’s uit de jaren 90 spelen nog prima, terwijl er volgens mij geen enkele USB stick uit die tijd is die nog werkt.
Skyclad @Ben50507 april 2024 17:29
Ook als je bij wijze van spreken nog een CD hebt liggen met een spel uit 2001 geeft dat geen garantie dat het op huidige generatie hardware kan draaien. Als ze voor een groot deel van de Xbox spellen zorgen dat die ook goed gaan draaien op de huidige (en toekomstige) hardware kunnen mensen ze blijven spelen.

In een ver, ver verleden speelde ik het DOS spel Bushido op een 8088 met 4.77MHz kloksnelheid. Jaren later probeerde ik het nog eens te spelen, maar dan op een 20Mhz PC oid. Zelfs op de simpelste moeilijkheidsgraad was het onspeelbaar omdat je vijanden in ongeveer 0.5s of minder je bereikten. Het was simpelweg niet gemaakt voor snellere processoren. Ik heb ook goede herinneringen aan bijvoorbeeld Rise of the Triads spelen, maar zou niet meer willen moeten wennen aan de controls die de orginele release had. Geupdate spellen kunnen lang niet altijd het orginele gevoel terugbrengen, maar in ieder geval kunnen ze het oude spel speelbaar maken.
Gubbel @Ben50507 april 2024 19:38
Het gaat niet alleen om het medium waarop je games kunt krijgen, je moet ook de hard- en software hebben om de game te kunnen spelen. N64's worden bijvoorbeeld niet meer gemaakt, de cartridges kunnen gaan rotten en de consoles kunnen kapot. Emuleren is een optie, maar je kunt niet legaal aan de rom komen om te emuleren, dus hoe je het ook went of keer, om games te behouden moet er gewerkt worden.
TechSupreme @Ben50507 april 2024 20:00
Jij hebt het over huidige spellen, met huidige hardware. Alleen je maakt een fout en dat is dat DVD, HDD, SSD's en bijna elke vorm van opslag wel onderhevig is aan degradatie. Als je een DVD koopt dan is er geen garantie dat hij na 10 jaar nog werkt.

Ik heb op zolder een doos vol met oude CD's en DVD's, grote kans dat die allemaal niet werken. Moet ik een keer sorteren en weggooien.

Maar goed, jij weet niet waar zij het exact over heeft. Gaat zij oudere games heruitgeven op nieuwe consoles? Gaat zij oudere consoles emuleren? Of gaat ze simpelweg een museum oprichten waar alle oude spellen en consoles worden bewaard?

Heruitgeven van oudere spellen voor nieuwere consoles of een nieuw platform kent zo ook z'n problemen. Er zit een ton aan rechten aan vast van muziek, art, engine, etc. Je kan niet zomaar een nieuwe DVD laten drukken en die verkopen voor een nieuwe console.

Je kan ook niet in verleden of tegenwoordige tijd praten, als je het wil hebben over preserveren dan moet je in de toekomstige tijd praten.
bzuidgeest
7 april 2024 15:50
Tja, ik zie het maar als positief nieuws. Maar ik heb eigenlijk weinig vertrouwen. Het voelt meer als een commercieel besluit dan echt een hart voor preservatie hebben. Natuurlijk is het mooi als die twee samen kunnen komen, maar dat zou dan eigenlijk in een stichting of equivalent moeten worden ondergebracht. Iets dat de grillen van commercie kan overleven.

Ik weet niet hoe het met andere landen zit, maar in het VK is elke uitgever van een boek verplicht een kopie in te leveren bij het nationaal archief. Iedereen kan elk boek daar opvragen (binnen rede). Ze zijn daar nu ook bezig hetzelfde te doen voor digitale media. Maar dat heeft nog veel vraagtekens, zoals online componenten en DRM issues. Eigenlijk zou elk land zo een archief moeten hebben (of de EU als geheel in naam van consolidatie van effort).

In plaats van het digitale equivalent van potscherven is er geen technische reden die tegenhoud dat toekomstige generaties elke game, video etc die gepubliceerd is kunnen bekijken.
R4gnax
@bzuidgeest7 april 2024 16:56
Ik weet niet hoe het met andere landen zit, maar in het VK is elke uitgever van een boek verplicht een kopie in te leveren bij het nationaal archief. Iedereen kan elk boek daar opvragen (binnen rede). Ze zijn daar nu ook bezig hetzelfde te doen voor digitale media. Maar dat heeft nog veel vraagtekens, zoals online componenten en DRM issues. Eigenlijk zou elk land zo een archief moeten hebben (of de EU als geheel in naam van consolidatie van effort).
Hiervoor bestaat binnen de EU richtlijnen inzake copyright en software al een aantal artikelen wat uitgevers verplicht mee te werken aan preservatie door openbare instellingen zoals bibliotheken. Maar daar komt feitelijk niets van terecht omdat het door zaken zoals aan online-accounts gekoppelde DRM compleet onmogelijk gemaakt wordt; uitgevers zich niet opstellen om er aan mee te werken; de instellingen in kwestie er geen moeite in willen steken om het gevecht er over aan te gaan; en de aangestelde autoriteiten die hierop zouden moeten handhaven geen budget hebben en al vol zitten op allerlei andere taken.
5pë©ïàál_Tèkén 7 april 2024 14:09
Voorheen wilde speluitgevers dat spelers telkens naar het nieuwste spel overstapten, want dan rinkelt de kassa. Toen kwamen de microtransacties waardoor er nóg meer druk werd gelegd om spelers zo snel mogelijk zo veel mogelijk uit te laten geven, wetende dat over X jaar het spel niet meer populair zou zijn.
Spelers hadden helemaal niet de behoefte om telkens over te stappen naar nieuwe titels. Maar ja, als de stekker uit de server wordt getrokken dan houdt het op.
Emulators geven spelers deze vrijheid weer terug, de vrijheid om de spellen te spelen waar je al voor hebt betaald. Microsoft/Apple/Blizzard zien dit ook en zijn nu dusdanig 'bang' om klanten te verliezen dat ze zelf maar linksom of rechtsom oude titels (weer) in de lucht houden. Liever een niet-betalende klant op je platform dan geen klant op je platform. Het duurde even, maar hopelijk is deze les nu ook in de hogere regionen van de uitgevers doorgedrongen.
Metallize 7 april 2024 14:10
Goed , breng t maar op een blu-ray/DVD uit , wat zonder internet connectie gespeeld kan worden, zoiets zal wel nooit door de beugel kunnen met al de game-uitgevers ;) .
Maar goed , de mensen die een game willen spelen vinden wel een manier :Y)
G4n0nD0rf 7 april 2024 14:18
Goed nieuws, maar ik verwacht dan wel dat ze consoles met disc drive blijven uitbrengen of ik heb er niets aan. Desnoods als externe add-on.
jrutgers 7 april 2024 14:37
Is did in de lijn van wat Ross Scott aan het doen is?
https://www.stopkillinggames.com
https://www.youtube.com/watch?v=w70Xc9CStoE
R4gnax
@jrutgers7 april 2024 15:57
Nee, dit is meer MS die een slaatje probeert te slaan uit backwards compatibility met oude console iteraties, dan MS die probeert om uitgevers te bewegen richting de backend services van GaaS-powered games live te houden of alternatieven mogelijk te maken.

Ik verwacht vooral dat hier single-player games zonder sterk vereistte server-side componenten onder zullen vallen. Alsmede een klein verloren aantal aan service-based games welke onder eigen studio's van MS valt, waaronder nu ook Blizzard met Battle.net; wat dus straks ook wel naar een MS account zal gaan, net als eerder met Minecraft gedaan is.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 02:46]

Accretion 7 april 2024 15:08
De oude "Xbox original" werkt hier nog prima, ook zelfs multiplayer door insignia of Xlink Kai
HollovVpo1nt 7 april 2024 16:23
Waarschijnlijk is dit om de compatibiliteit van de huidige bibliotheek te waarborgen richting een toekomstige ARM architectuur. Er zijn warme geruchten dat de volgende Xbox ARM-based zal zijn.
UnitDE @HollovVpo1nt9 april 2024 18:54
HI. :)
Do you understand english as well? :?
I have a specific question, how can I understand this with the mentioned Xbox ARM and the ARm architecture, what do you think that will be with the Xbox console?
tedades 7 april 2024 17:01
Volgens mij zit er ook nog een verschil tussen klassieke ROM chips en Flash geheugen. Je ROM blijft jaren goed maar een Flash volgens mij niet. Zoiets gebeurde ook met de Wii-U volgens mij, waar het geheugen na een tijd corrupt raakt.
Ik weet niet hoe dit zit met Switch spelletjes maar wie weet gaan die ook niet voor altijd mee.

Daarnaast moet je het spel ergens op kunnen spelen. Originele hardware, een emulator of een port naar een ander platform.
R4gnax
@tedades7 april 2024 20:26
Volgens mij zit er ook nog een verschil tussen klassieke ROM chips en Flash geheugen. Je ROM blijft jaren goed maar een Flash volgens mij niet. Zoiets gebeurde ook met de Wii-U volgens mij, waar het geheugen na een tijd corrupt raakt.
Dat hangt af van het soort Flash geheugen. Je hebt flash geheugen wat echt heel, heel lang goed blijft - maar dat is niet zo geschikt om al te vaak te schrijven. En dat gaat over het algemeen stuk wanneer je dicht tegen de schrijflimiet aanzit. Deze soorten zijn vooral veel gebruikt in portable cartridges voor GBA en NDS. Dit is geloof ik hetzelfde spul wat ook nog wel eens in flashkaartjes voor fotocamera's e.d. gebruikt werd indertijd.

De Wii-U had een ander probleem:
Voor het flashbare firmware geheugen is er in een aantal productiereeksen foutief gefabriceerd geheugen gebruikt dat een tikkende tijdbom is en ver voor de bedoeling zou zijn geweest, onherstelbaar corrupt zal gaan.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 02:46]


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