Xbox richt team op dat gewijd is aan het behoud van games

Xbox zou een nieuw intern team hebben samengesteld dat gewijd is aan het behoud van games. Xbox-topvrouw Sarah Bond wil de toekomstige generaties spelers naar eigen zeggen ook laten kennismaken met games uit de huidige Xbox-catalogus.

Bond deelde het nieuws via een e-mail aan haar personeel en dat bericht heeft de redactie van WindowsCentral bereikt. De president van Xbox trad niet in detail wat betreft de samenstelling van het team of eventuele doelstellingen van de divisie. De Xbox Series S en X zijn in staat om oudere titels die voor Xbox One-consoles zijn verschenen, te spelen. Oudere games, die op de Xbox 360 en de originele Xbox draaiden, zijn ook te spelen op de Series-consoles. Tenminste, als Microsoft ze hiervoor geschikt heeft gemaakt.

Bond vermeldde in haar mail dat Xbox ook nog steeds richting kunstmatige intelligentie kijkt om het platform verder te ondersteunen en dat er werk wordt gemaakt van de integratie van Battle.net: een online dienst van Activision Blizzard waarmee online gegamed kan worden. Wanneer die integratie afgerond zal zijn, is niet duidelijk. De topvrouw kwam ook terug op het vertrek van Xbox-topman Kareem Choudhry. Choudhry was corporate vice president bij Xbox, maakte 26 jaar deel uit van het bedrijf en werkte naar verluidt mee aan een Xbox AI-assistent.