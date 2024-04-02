Gerucht: Microsoft werkt aan Copilot-assistent voor hulp bij spelen van games

Microsoft zou werken aan een versie van zijn Copilot-assistent voor gebruik in Xbox-games. Gamers zouden aan de assistent hulp moeten kunnen vragen tijdens het spelen. Veel details zijn er nog niet.

De assistent zou oproepbaar moeten zijn tijdens het spelen van games om te assisteren, zo schrijft The Verge. Het is onbekend of de Copilot-versie dan bijvoorbeeld zou kunnen helpen bij puzzels of het verslaan van karakters in de game. Daarnaast werkt Microsoft aan door AI-modellen aangedreven npc's in games. Dat zou onder meer mogelijk moeten maken dat ze op een natuurlijkere manier communiceren met gamers.

De twee initiatieven maken deel uit van een bredere push om AI te integreren in Xbox, zo meldt de site. Microsoft bevestigde de Copilot in games en door AI-modellen aangedreven npc's niet, maar wilde wel bevestigen dat het werkt aan een chatbot voor algemene support in het Xbox-platform. Die lijkt op de chatbots die op veel sites en diensten al actief zijn en put uit supportpagina's voor antwoorden. Microsoft test die intern.