Gerucht: Microsoft werkt aan Copilot-assistent voor hulp bij spelen van games

Microsoft zou werken aan een versie van zijn Copilot-assistent voor gebruik in Xbox-games. Gamers zouden aan de assistent hulp moeten kunnen vragen tijdens het spelen. Veel details zijn er nog niet.

De assistent zou oproepbaar moeten zijn tijdens het spelen van games om te assisteren, zo schrijft The Verge. Het is onbekend of de Copilot-versie dan bijvoorbeeld zou kunnen helpen bij puzzels of het verslaan van karakters in de game. Daarnaast werkt Microsoft aan door AI-modellen aangedreven npc's in games. Dat zou onder meer mogelijk moeten maken dat ze op een natuurlijkere manier communiceren met gamers.

De twee initiatieven maken deel uit van een bredere push om AI te integreren in Xbox, zo meldt de site. Microsoft bevestigde de Copilot in games en door AI-modellen aangedreven npc's niet, maar wilde wel bevestigen dat het werkt aan een chatbot voor algemene support in het Xbox-platform. Die lijkt op de chatbots die op veel sites en diensten al actief zijn en put uit supportpagina's voor antwoorden. Microsoft test die intern.

Xbox Series S
Xbox Series S

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-04-2024 16:05 39

02-04-2024 • 16:05

39

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Reacties (39)

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AJediIAm 2 april 2024 16:14
Voordat iedereen begint te klagen over hoe dit de spellen ervaring om zeep helpt lijkt het me goed om even stil te staan bij de potentie die dit heeft om de speler ervaring te verrijken.

CoPilot zou als een companion kunnen functioneren met "in character dialogen" in de taal van de speler. Handig als aanvulling op de tutorial of om even een korte recap vragen als je het spel al even niet meer gespeeld hebt.
Schway @AJediIAm2 april 2024 16:29
Ho ho ho eens even, we gaan hier niet een positieve businesscase bedenken he? :+

[Reactie gewijzigd door Schway op 22 juli 2024 14:54]

DevWouter @AJediIAm2 april 2024 16:25
Een maker van een entertainment wilt dat de gebruiker een bepaalde ervaring heeft. Copilot voorkomt dat de maker kan garanderen dat de gebruiker die consistente ervaring krijgt. Het is dus een afbreuk aan de visie die de maker heeft.

Overigens zijn spellen voor AI ook interessant om te leren. Spellen kennen namelijk hele korte feedback cycles.
pmeter @DevWouter2 april 2024 16:43
Ik ben handig met computers (Python, Proxmox), maar weet in moderne spellen vaak totaal niet wat ik moet doen. Dat wist ik wel in 2D platformspellen van begin jaren negentig. Ik denk dat ik ergens de afslag gemist heb. Voor mij zou zo'n copilot ideaal zijn om weer eens aan een modern spel te kunnen beginnen.

[Reactie gewijzigd door pmeter op 22 juli 2024 14:54]

DevWouter @pmeter2 april 2024 16:51
Wees ook niet te streng voor jezelf: Spellen uit de begin jaren 90 zijn compleet anders qua structuur dan die van tegenwoordig. Niet altijd beter of slechter, maar wel heel erg anders. De "gamer-logica" van toen zal je nu niet helpen.

Of CoPilot zou helpen weet ik niet, maar waar je vroeger greep naar handleidingen/Guides kan je nu beter kijken naar Youtube en content creators. De manier van een "spel leren spelen" is compleet anders.
Leejjon @DevWouter3 april 2024 10:03
Ik vind het ook jammer dat ik niet meer text walkthroughs kan vinden zoals vroeger. Daar kon je lekker in control + F zoeken. IGN probeert nu geld te vragen voor hun game hulp. Maarja geef de mensen die aan dit full text walkthroughs in hun vrije tijd werken eens ongelijk. Voor zo'n walkthrough kregen ze vroeger niets. Nu kunnen ze met veel subscribers nog een beetje geld verdienen aan YouTube.

Al is het wel zo dat alleen de ingame menu's al veel onduidelijker dan vroeger. Neem die van Fortnite en Destiny 2 (die nog een award won voor best UI ook :+ ). Ik heb aardig wat dingen moeten Googlen daarvoor.

[Reactie gewijzigd door Leejjon op 22 juli 2024 14:54]

Mellow Jack @DevWouter2 april 2024 16:45
Een maker van een entertainment wilt dat de gebruiker een bepaalde ervaring heeft. Copilot voorkomt dat de maker kan garanderen dat de gebruiker die consistente ervaring krijgt. Het is dus een afbreuk aan de visie die de maker heeft.
Niet perse, een game als bijv. Hogwarts is in een aantal talen beschikbaar. Waarschijnlijk was het toevoegen van extra talen een flinke kostenpost. Iets als CoPilot zou het in theorie mogelijk moeten maken om een game op een rendabele manier naar het Nederlands te vertalen. Natuurlijk heb je alsnog wat personen nodig die het grove werk afmaken o.b.v. de visie vd ontwikkelaar.
DevWouter @Mellow Jack2 april 2024 16:54
Wat je beschrijft klinkt als offline content generation (met de hulp van AI), immers de maker mag nog een zegje doen. Ik denk dat wat Microsoft wil is vooral realtime content generatie (met de hulp van AI) waarbij er geen tussenkomst van de maker is.

CoPilot gebruiken voor vertalingen maakt de barrier voor het spel wel lager als men de taal niet machtig is, maar een boek dat vol automatisch vertaalt is zal niet zo plezierig zijn als een expert die zijn vak verstaat.
Mellow Jack @DevWouter2 april 2024 17:01
Ik denk dat ze alles gaan doen waarmee ze geld kunnen verdienen ;)
AJediIAm @DevWouter2 april 2024 18:45
Het is niet alsof het hele internet niet al vol staat met spoilers en play through guides, dus die developer heeft al geen enkele garantie.

Gelukkig is de gebruiker zelf in controle (en niet de developer) om de ervaring te kiezen die de gebruiker wenst te ervaren.
P_Tingen @AJediIAm3 april 2024 08:28
Dat zou dan eindelijk games misschien interessant voor mij maken. Ik ben bij een doorsnee game na 5 minuten er al helemaal klaar mee omdat ik dan ergens vastloop en dan denk: "laat maar, ik heb betere dingen te doen"
itaalol @AJediIAm3 april 2024 08:35
Wat verfrissend om eens een reactie te lezen die positief is in plaats van alleen kritiek heeft op een artikel!
Kriekel 2 april 2024 16:14
Nu hoef je echt niks zelf meer te doen, alleen nog maar te betalen :+
junkchaser @Kriekel2 april 2024 22:48
Nee hoor binnenkort komt er een copilot bij je bank rekening bij, betaalt ie lekker voor jou.
Consumptie zal dan enkel nog een vorm van aanwijzen worden ...
johnbetonschaar 2 april 2024 16:24
Het begint inmiddels wel echt een klein beetje kansloos te worden, Microsoft met zijn AI push, je kunt inmiddels geen vraagstuk meer verzinnen en de oplossing is 'AI' daar. Het komt op mij inmiddels echt een beetje wanhopig over, of als je het iets positiever wilt stellen, als een 'we gooien echt *alles* op de muur en kijken wat plakt' idee.

Als Microsoft echt daadwerkelijk denkt dat het handig is dat gamers extra hulp krijgen tijdens het spelen van games, dan kan dat echt zo veel simpeler opgelost worden dan met AI. Ik kan echt wel 20 manieren verzinnen uiteenlopend van een API waarmee ontwikkelaar makkelijk hints kunnen inbouwen tot simpelweg video'tjes opnemen van secties in games waar veel mensen blijken vast te zitten en de gebruiker de mogelijkheid geven om die op te halen en te bekijken. Maarja dat is geen 'AI' en valt niet onder de 'alles moet naar Copilot' hype van nu. :X

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 22 juli 2024 14:54]

Mellow Jack @johnbetonschaar2 april 2024 16:50
De kostprijs voor AI is op dit moment nog hoog. Je kan dit probleem naar de gebruikers verplaatsen (lokaal draaien) of zoveel mogelijk opschalen. Microsoft zet beide methodes in en lijkt op koers te zijn om het rendabel te maken.
hypocrates 2 april 2024 18:06
Ik snap de negatieve reacties hier niet helemaal. Ik ben zelf met baldurs gate begonnen en zie mezelf enorm vaak googelen wat de eventuele gevolgen zijn van bepaalde dialogen en acties. Lijkt me handig om een chat te hebben waar ik het gewoon kan vragen waarbij hopelijk ook de AI al wat context heeft van vorige acties/waar ik ben in het spel enz.

Als je dit niet wil zet je het gewoon uit of gebruik je het niet, toch geen ramp?
JacOwns7 @hypocrates3 april 2024 08:32
Ik zie dit ook alleen maar als toevoeging voor als je het wil gebruiken. We kunnen op Steam nu ook Shift + Tab doen en het eerste wat je in de overlay ziet zijn community guides and walkthroughs. Dit kan een AI prima overnemen. Icm met voice aansturing zou wel gaaf zijn. "Hey Co-Pilot, wat zijn de consequenties van de huidige dialog keuzes?"
GameNympho 2 april 2024 16:09
Nieuwe cheatbot Copilot?

@JBVisual Ind, de andere zijde, wat slurpt die Copilot wel allemaal niet op en wat wordt er doorgezonden met de smoes, leerproces :F
Het kan voor bepaalde zaken een toevoeging zijn, maar die dark side van de Copilot, no thnx (ja onderbuikgevoel).

@EchoWhiskey Ja dat was ook een leuke.
Voor mij met al die AI hype, denk ik er het zijne van. Ik legde mijn vriendin het gisteren nog uit, de AI is eigenlijk oerdom, want zonder input en aansturing, kan die niets.
En maar data slurpen (gratis door al die onwetenden) om wat te doen? Games nog verslavender/aantrekkelijker te maken etc?

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 22 juli 2024 14:54]

JBVisual @GameNympho2 april 2024 16:16
Je zegt precies wat er in mijn gedachten op kwam, nu zie ik dit als een leuke naam voor iets wat allang in veel ecosystemen zit (zoals PlayStation ook spelers ondersteund in games waar ze niet verder komen)

Ik zit mij alleen af te vragen waar AI voor nodig is, gamemakers kunnen al hints inbouwen en partijen als PlayStation hebben “spelers voor spelers” als hulpmiddel.

Er zal een evenwicht moeten zijn om te zorgen dat het inderdaad geen cheattool gaat worden.
Al zal het mij niks verbazen als er straks op deze manier mogelijkheden tot valsspelen gemaakt gaan worden door derde partijen.

Een AI tool die precies weet hoe die zich moet gedragen om een voordeel te halen in games, maar gelijktijdig zich niet als bijvoorbeeld een ouderwetse aimbot te gedragen.
Procesnamen die dynamisch gegenereerd worden, en andere mogelijkheden om detectie te omzeilen.

Voor gamemakers gaat het zeer lastig worden om dit soort tools in de toekomst tegen te gaan houden.
Al zie ik het zelf als een verademing om niet meer uren te hoeven grinden.
SunnieNL
@JBVisual2 april 2024 16:27
AI kan gebruikt worden om bij een druk op de knop te zoeken op Bing naar informatie hoe je het punt voorbij kan komen waar je nu in zit. Dan hoef je zelf geen trefwoorden in te vullen. AI kan verschillende bronnen snel bekijken en met een eenduidig (mogelijk beter) antwoord komen met informatie uit de meerdere bronnen. Alles wat je nu zelf doet, alleen dan geautomatiseerd.

Zou op zich mooi zijn, want ik mis soms wel de sidebar die de Xbox One had met de verbinding naar True Achievements en de oplossingen die daar gepost worden.
Zoop @SunnieNL2 april 2024 17:33
Ik denk ook dat je het inderdaad meer zoiets als dit moet zien, een fancy zoekmachine voor game tutorials. Heb wel eens moeilijk zitten doen om iets specifieks uit een guide te vinden, kon de exacte plek maar niet goed vinden, dus heen en weer tussen browser en game om iets van een herkenningspunt in de wereld te vinden om op te navigeren, wat een gehannes. Als je aan de ai-bot kan vragen “waar ligt deze collectible “ en hij antwoord met “je bent in de buurt, ga hier de hoek om” en dan een omcirkeling van de exacte locatie. Tadaa.

Maar ook zoiets kan natuurlijk tegen cheaten aanleunen als het je een oneerlijk voordeel geeft in iets competitiefs.
Wolfos
@JBVisual2 april 2024 16:28
Ik zit mij alleen af te vragen waar AI voor nodig is
Als je functionaliteit wilt verkopen aan management moet je het AI noemen.
EchoWhiskey @GameNympho2 april 2024 16:24
Zoiets hadden we 25 jaar geleden toch al?

Deep Blue bijvoorbeeld:
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue_(chess_computer)
JDx
@GameNympho2 april 2024 16:27
Er was toch ook al een slimme monitor die vijanden kan ontdekken en markeren, in PUBG zie ik ze soms niet, die monitor kon zelf een hoofdje net achter een heuvel spotten en markeren.

https://youtu.be/stXXpGNOMQA?si=8FkArkhP049Zt9XB&t=134

[Reactie gewijzigd door JDx op 22 juli 2024 14:54]

Caelorum @GameNympho2 april 2024 18:53
Ik denk dat je dit voornamelijk moet zien in de context van het meer accessible maken van spellen. Van custom adaptive controllers tot spraakassitentie en nu LLMs voor slimmere hulp.
MeTheOne2008 2 april 2024 16:14
Okay, nog even en we krijgen een co-pilot die ons verteld hoe je door het leven moet :-(
Kontsnorretje @MeTheOne20082 april 2024 16:35
Dat doet de huidige copilot al, als je het vraagt
Echelon2011 2 april 2024 16:31
Ik ben niet helemaal zeker of ik het juist zie maar bij Playstation is de Game Help voor mij zeker een toegevoegde waarde. Enkele jaren geleden heb ik een motor ongeval gehad en veel zaken terug wat moeten leren en gamen was 1 van de zaken die me plots heel moeilijk lagen.
Fifa online kon ik wel vergeten en werd gereduceerd tot COOP met vrienden waar ik steevast de zwakste schakel ben 8-) Ook Dark Souls was verleden tijd maar ik herinner me games als Stray, Kena, Spirit of the North en Sky waar ik soms plots "de weg" wat kwijt was. Ik kan het moeilijk omschrijven... maar de video's en game hulp hebben er toen voor gezorgd dat ik nog IETS kon. :D
DarkSunshine 2 april 2024 16:43
Dit zooi zal ik gelijk uitzetten.
hottestbrain 2 april 2024 16:47
Laat me raden, ze gaan het cortana noemen?
SpoekGTi 2 april 2024 16:48
Ja laten we games NOG makkelijker maken :)

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