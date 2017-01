Door Mark Hendrikman, dinsdag 24 januari 2017 10:29, 18 reacties • Feedback

Submitter: harrytasker

Microsoft heeft aan Xbox Insiders een preview van de Creators Update voor de Xbox One vrijgegeven. Hierin is onder andere de interface op de schop gegaan en kunnen twee controllers de input voor een speler leveren.

Microsoft heeft het Home-scherm, de Guide en het Multitask-menu een metamorfose gegeven. Deze menu's moeten simpeler en minder zwaar voor de console zijn om te renderen. Ook moet de content die gamers veel gebruiken meer naar voren gebracht worden en is de functionaliteit van digitale assistent Cortana uitgebreid.

De softwaremaker maakt ook bekend dat systeem-, app- en game-updates in de nieuwe update gedownload kunnen worden in iedere power mode die de console biedt. Vermoedelijk kunnen gebruikers er nog steeds wel voor kiezen om de console volledig uit te zetten en de bandbreedte te besparen voor een ander doel.

De zogenaamde Copilot-functie die zorgt dat twee controllers de invoer voor een speler leveren, is onder andere een uitkomst voor spelers met een lichamelijke beperking. Dankzij de update zou een speler nu indien nodig met bijvoorbeeld zijn handen en zijn voeten tegelijk kunnen spelen. Daarnaast kan de functie ook gebruikt worden om minder ervaren spelers een handje te helpen.

Bitstreaming van bluray-audio houdt in dat de gecodeerde audiodata niet door de Xbox One gedecodeerd en omgezet wordt tot een analoog signaal. In plaats daarvan gaat de audiodata, in de vorm van bijvoorbeeld een Dolby Atmos-stream, gecodeerd naar de versterker, die zelf het decodeerwerk doet. Een voordeel hiervan is dat audiostreams niet meer downmixed worden voordat ze naar de versterker gaan. Microsoft zei in december al dat deze functie vrijgegeven werd aan testers. Mogelijk wordt nu die groep testers uitgebreid.

Dit zijn lang niet alle functies die in de Creators Update zullen komen. Eerder aangekondigde features als Xbox Arena en Beam volgen in de komende maanden. Microsoft zegt en zegt dat de update in de komende weken uitkomt voor alle Xbox One-gebruikers in het Insiders-programma.