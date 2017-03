Door Arnoud Wokke, woensdag 29 maart 2017 21:08, 12 reacties • Feedback

De grote update voor de Xbox One met een sneller Home-scherm en streamingdienst Beam aan boord komt woensdag uit. Dat heeft Microsoft bekendgemaakt. Daarmee komt de update twee weken voordat Microsoft de Creators Update voor Windows 10 uitbrengt.

Beide updates hebben Beam aan boord, de methode om gameplay te streamen en erover te chatten. Beam vereist geen extra hardware, zegt Microsoft. Het Home-scherm is wel alleen voor de Xbox One en is volgens Microsoft sneller geworden met de update.

De update brengt verder een manier voor ouders om de tijd die kinderen mogen gamen op de console te beperken en een manier om met twee controllers te spelen alsof ze een zijn, iets dat de console toegankelijker moet maken voor meer mensen.

Gebruikers van een Xbox One in het Microsoft Insider-programma hadden de update al langer en nu komt hij uit voor alle gebruikers. Microsoft biedt de update aan op elke Xbox One- en One S-console.