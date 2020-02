Microsoft brengt vernieuwd dashboard uit voor Xbox One

De Xbox One heeft een nieuwe gebruikersinterface gekregen. Volgens Microsoft moet de nieuwe ui vlotter aanvoelen en favoriete items moeten met minder handelingen te bereiken zijn. De interface heeft ongeveer een half jaar in de testfase gezeten.

De tabbladen op het startscherm van de Xbox One zijn weg. Met grote halen horizontaal scrollen is er dus niet meer bij. In plaats daarvan zijn er nu rijen te vinden in het startscherm, soortgelijk aan hoe Android TV werkt. Deze beginnen met een rij met de meestgebruikte onderdelen van de Xbox One, gevolgd door rijen voor 'pins', Mixer, de Store, Community en games. Onder pins kunnen handmatig geselecteerde favoriete items worden geplaatst.

Verder is er nu ondersteuning voor geanimeerde gif-afbeeldingen in conversaties met vrienden op de console zelf. Dit was er al wel binnen de Xbox-app voor iOS, Android en Windows 10. Verder is er de mogelijkheid om de kleine pop-ups voor notificaties naar een ander deel van het scherm te verplaatsen. Tot slot moet het binnen de libraries voor apps & games duidelijker zijn of het om een probeerversie, een demo of een volledige versie gaat.

De update heeft versienummer 10.0.18363.9135 en wordt nu beschikbaar gesteld voor alle gebruikers. De update komt naar de Xbox One, One S en One X. Windows Central maakte eerder deze maand een korte video waarin het de bèta van de update demonstreerde.