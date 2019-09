Microsoft stelt binnenste testring Xbox One-os tijdelijk open voor aanmeldingen

Microsoft geeft Xbox One-bezitters een korte tijd de mogelijkheid om binnen te komen in de zogenaamde Alpha Skip-Ahead Ring, waarin nieuwe functionaliteiten van het console-os voor het eerste getest worden. Geïnteresseerden kunnen zich tot maandagochtend 09:59 aanmelden.

Het officiële Xbox Insider-account post de instructies om je aan te melden op Reddit. Gebruikers moeten in het Power Menu naar Report a problem navigeren en daar een inzending doen met de categorie Future Build. In dat dialoogvenster is er de gelegenheid om te motiveren waarom Microsoft de gebruiker moet toelaten tot deze testring.

Microsoft waarschuwt dat de Alpha Skip-Ahead Ring momenteel ervoor kan zorgen dat gebruikers hun Home Dashboard niet kunnen zien of dat er om een pincode gevraagd wordt terwijl die niet is ingesteld. Dit is echter niets nieuws onder de zon: development-builds gaan altijd gepaard met bugs. Daar staat tegenover dat op het moment van schrijven de 'volgende grote software-update' nu al beschikbaar is op deze ring.

Alpha Skip-Ahead is het hoogste niveau van testgroepen te zijn en staat boven Alpha, Beta, Delta en Omega. Van al die niveau's staat alleen Omega standaard open voor iedereen en Alpha en Alpha Skip-Ahead zijn invite-only. Sony heeft voor zijn PlayStation 4 een soortgelijk programma en Nintendo lijkt dit niet te hebben.