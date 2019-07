PlayStation 4 moet straks minder vaak worden herstart na een systeemupdate

Sony is begonnen met de distributie van de bètaversie van firmware-update 7.00 voor de PlayStation 4. Een van de nieuwigheden is dat gebruikers hun console bij toekomstige systeemupdates minder vaak zullen moeten herstarten.

Gebruikers van het forum Resetera hebben de bèta van de update ontvangen en melden welke vernieuwingen die brengt. Daaruit blijkt dat de nieuwe firmware ervoor zorgt dat de console bij toekomstige systeemupdates niet altijd moet worden herstart. Wanneer de gebruiker Automatische downloads van systeembestanden heeft aangevinkt, zal hij van dit soort updates nauwelijks nog iets merken volgens de omschrijving.

Eveneens nieuw in firmware-update 7.00 is de verbeterde Party-functie. Spelers kunnen voortaan Party-sessies organiseren met maximaal zestien vrienden; dubbel zoveel als voorheen. Om deze functie te kunnen testen, is het wel noodzakelijk dat de andere gebruikers ook deelnemen aan de Beta Trial.

Firmware-update 7.00, voorlopig alleen beschikbaar voor geregistreerde PS4 Beta Trial-gebruikers, is de belangrijkste update sinds versie 6.50 die in maart uitkwam. Beta Trial-leden hebben invites gekregen die ze kunnen uitdelen aan anderen om de nieuwe Party-functionaliteit te testen.