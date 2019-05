Sony en Microsoft willen samenwerken rond gamestreaming

Sony en Microsoft zijn van plan samen te werken op meerdere gebieden rond gaminginfrastructuur, halfgeleiders en kunstmatige intelligentie. Onder andere wil Sony van Microsofts Azure-dienst gebruikmaken voor gamestreams.

Sony en Microsoft hebben een intentieverklaring getekend over de samenwerkingsplannen. Daarin staat dat de beide bedrijven samen de huidige en toekomstige mogelijkheden van Microsoft Azure onderzoeken voor elkaars diensten rond het streamen van games en andere content. Hoewel het er niet direct staat, lijkt het erop dat Sony ervoor kiest om zijn PlayStation Now-dienst voor gamestreams op Microsofts Azure-cloudplatform te laten draaien.

Microsoft is een grote concurrent van Sony en is dat niet alleen met de gameconsoles maar lijkt dat ook met gamestreaming te worden. Microsoft werkt namelijk aan zijn eigen xCloud-dienst voor Xbox, dat ook op Azure zal draaien. Kenichiro Yoshida, topman van Sony erkent dat de beide bedrijven op sommige gebieden met elkaar concurreren: "Maar ik geloof dat onze gezamenlijke ontwikkeling voor toekomstige clouddiensten gaat bijdragen aan de vooruitgang van interactieve content."

Daarnaast melden de beide bedrijven dat een samenwerking ook tot betere ontwikkelomgevingen voor gamestudio's moet leiden. Microsoft probeert al langer zijn Azure-platform aantrekkelijk te maken voor gamebedrijven. Die moeten daarmee makkelijker updates kunnen uitrollen, de online mogelijkheden kunnen beheren en sociale netwerken rond games inzetten. Ook Amazon bedient deze markt met zijn cloudplatform. De nieuwkomer op de markt voor gamestreams, Google Stadia, lijkt door de samenwerking met heviger concurrentie te maken te krijgen.

De samenwerkingsplannen omvatten ook halfgeleider en kunstmatige intelligentie. Zo gaan de bedrijven mogelijk samen 'intelligente' beeldsensoren ontwikkelen waarbij Sony zijn kennis over die sensoren inzet en Microsoft zijn vorderingen rond kunstmatige intelligentie. De bedoeling is dat Sony meer kunstmatige intelligentie van Azure AI in zijn consumentenproducten integreert.

Meer details maken de bedrijven nog niet bekend. Microsoft lijkt in ieder geval tijdens de komende E3-gamebeurs meer bekend te gaan maken over zijn xCloud-gamestreamdienst. Nadat Google Stadia aankondigde, maakte Phil Spencer van Microsofts Gaming-divisie volgens Thurrot bekend dat zijn bedrijf op dit gebied groots uit zou pakken tijdens de E3.