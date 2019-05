Tesla geeft accusoftware update na brand Model S

Tesla is begonnen met een over-the-air update voor de accusoftware van de Model S en Model X. De update moet voor meer veiligheid en betere levensduur van de accu zorgen. De update komt na branden van Model S-modellen.

Volgens een verklaring van Tesla zorgt de update voor 'gewijzigde laad- en thermal management-instellingen' bij de Model S en Model X. De Model 3 krijgt de update niet. De wijzigingen moeten de accu 'beter beschermen' en de levensduur van de accu verlengen.

De melding, waar onder andere Electrek over bericht, komt nadat in de afgelopen maanden Model S-auto's in Pittsburgh, Hong Kong en Sjanghai vlam vatten. Tesla onderzoekt het incident in Hong Kong en rapporteert dat het om enkele accumodules ging en dat 'het grootste deel van het accupakket onbeschadigd is'. Volgens het bedrijf zijn branden bij Tesla-voertuigen extreem zeldzaam en is de kans op brand kleiner dan bij benzinewagens.

Bij een ander incident met een Tesla, met dodelijke afloop, concludeert de Amerikaanse National Transportation Safety Board dat Autopilot geactiveerd was bij een ongeval waarbij een vijftigjarige man uit Florida om het leven kwam. Het gaat om zeker het vierde dodelijke ongeval waarbij Autopilot aan stond, volgens The Verge. De chauffeur schakelde Autopilot tien seconden in voor het voertuig tegen een trailer botste. Uit data van het systeem en uit de video valt op te maken dat de chauffeur noch Autopilot ontwijkingsmanoeuvres in gang bracht en ook had de chauffeur vlak voor de crash zijn handen niet aan het stuur.

Naarmate meer Tesla-auto's op de weg rijden kan het bedrijf meer data verkrijgen rond incidenten om relatief nieuwe technieken als de gebruikte accupacks en Autpilot te verbeteren, zo valt op te maken uit de verklaringen van Tesla.