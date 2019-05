Google: bestaande Works with Nest-verbindingen blijven werken na augustus

Bestaande verbindingen tussen Nest-producten en diensten van externe ontwikkelaars blijven vanaf 31 augustus toch functioneren, heeft Google bekendgemaakt. Nieuwe functies via het Google Account komen niet beschikbaar voor wie zijn Nest-account blijft gebruiken.

Google heeft zijn beleid bijgewerkt en verduidelijkt in een blogposting nadat veel Nest-gebruikers met vragen en kritiek kwamen. Google kondigde vorige week namelijk aan vanaf 31 augustus te stoppen met de Works with Nest-api's. Koppelingen tussen Nest-apparaten en die van derde partijen via bijvoorbeeld ifttt zouden dan niet meer werken.

Google is daarop teruggekomen en meldt dat bestaande verbindingen behouden blijven maar dat vanaf de genoemde datum geen nieuwe Works with Nest-connecties geaccepteerd worden. "Zodra je WwN-functie beschikbaar is op het Works with Google Assistant-platform kun je migreren met minimale onderbreking van een Nest-account naar een Google-account", meldt het bedrijf.

Gebruikers die hun Nest-account blijven gebruiken krijgen bovendien niet de nieuwe functies die met een Google-account beschikbaar komen. Ook sluit Google niet uit dat het aanpassingen gaat doorvoeren bij bestaande WwN-verbindingen, maar het bedrijf belooft gebruikers wel daarover te informeren.

Het doel van de verschuiving van Works with Nest naar Works with Google Assistant is volgens het bedrijf om een enkel smarthomeplatform te bieden waar derde partijen op in kunnen haken. Google werkt er met Amazon aan om de Nest-skill te migreren waarmee gebruikers hun Nest-thermostaat en -camera met Alexa kunnen bedienen en ook werkt Google met partners aan het integreren van andere ecosystemen.

Volgens het bedrijf zijn er inmiddels 3500 partners en 30.000 apparaten die met Works with Google Assistant werken.