Microsoft voegt nieuwe functionaliteit aan Paint toe

Microsoft geeft de klassieke Paint-applicatie in Windows nieuwe toegankelijkheidsfuncties. Het tekenprogramma krijgt bij het verschijnen van de Windows 10 May 2019 Update uitgebreidere ondersteuning voor toetsebordinput en schermlezers.

Bij het publiekelijk vrijgeven van de Windows 10 May 2019 Update later deze maand krijgt Paint de mogelijkheid om input te verwerken via het toetsenbord. Gebruikers kunnen dan bijvoorbeeld met de pijltjestoetsen de cursor verplaatsen en met de spatiebalk ingedrukt met de pijltjestoetsen een selectiekader maken. De invoer via toetsenbord komt naast de bestaande invoermethodes via muis en tekentablet.

Verder voegt Microsoft verbeterde ondersteuning voor schermlezers zoals de Windows Narrator toe. Schermlezers spreken teksten op het scherm uit waardoor mensen met een visuele handicap toch nog bepaalde applicaties kunnen gebruiken.

Microsoft maakte twee jaar geleden bekend dat MS Paint geen deel van Windows meer zou uitkomen maar wel als Classic Paint in de Microsoft Store zou verschijnen. Het leek er daarmee op dat het bedrijf geen functionaliteit meer toe zou voegen omdat de opvolger, Paint3D, in Windows 10 kwam. Eind april bleek al dat Paint toch in Windows 10 zou blijven en nu is duidelijk dat de tekenapplicatie ook nog nieuwe functies krijgt.