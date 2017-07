Microsoft verplaatst MS Paint naar de Windows Store

MS Paint komt naar de Windows Store en blijft op die manier beschikbaar voor Windows 10-gebruikers. Het oude bekende tekenprogramma zal in de toekomst na de eerste setup niet meer standaard in Microsofts besturingssysteem staan.

MS Paint zal in de Windows Store als gratis download beschikbaar blijven, zegt Microsoft. Uit de mededeling valt op te maken dat het tekenprogramma uit Windows 10 gehaald wordt. Vanaf de Creators Update bevat het Windows 10 Paint 3D en dit tekenprogramma bevat veel functies die ook in MS Paint zitten en bovendien blijven er updates uitkomen voor Paint 3D, aldus Microsoft. MS Paint lijkt daarmee geen updates meer te krijgen.

Met de mededeling hoopt Microsoft duidelijkheid te verschaffen over het lot van het aloude programma. Maandag maakte Microsoft bekend dat MS Paint op de deprecated-lijst van Windows 10-functies staat die niet meer onderhouden worden. Op die lijst verduidelijkt Microsoft nu ook dat Paint naar de Store gaat. Oorspronkelijk stond dit er niet bij, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij 3D Builder.

Paint zit in Windows vanaf versie 1.0 die in 1985 verscheen. Met name de eenvoud maakte dat het programma al die tijd populair bleef, al leek de liefde voor Paint de afgelopen jaren juist te komen door de amateuristisch uitziende creaties die ermee te maken zijn.