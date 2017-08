Windows Store heeft veel apps om illegaal films, series en muziek te streamen

In de Windows App Store blijkt een aanzienlijk aantal apps te worden aangeboden waarmee gebruikers toegang kunnen krijgen tot illegale streams van films, tv-series en muziek. Dat meldt TorrentFreak op basis van een eigen inventarisatie.

TorrentFreak beschrijft dat tijdens het browsen door de categorie 'top free' meerdere apps worden getoond die claimen gratis films aan te bieden, zoals de app genaamd Free Moves Online 2020. Het gaat veelal om apps die gratis zijn te downloaden en op zowel de pc, als de Xbox en mobiele apparaten werken. De apps krijgen veelal positieve reacties en er kan daadwerkelijk content mee worden bekeken of beluisterd.

Volgens TorrentFreak zijn een paar dozijn van dergelijke apps te vinden in de Windows App Store, waarbij ze er duidelijk geen geheim van maken allerlei films en series aan te bieden. De naam van de verschillende apps is vaak al veelzeggend en ook uit de beschrijving en de screenshots is duidelijk op te maken dat illegale content wordt aangeboden via een interface, waarbij de aangeboden films en series worden getoond via tegels met de officiële film- en serieafbeeldingen.

Naast TorrentFreak heeft ook The Verge Microsoft om een reactie gevraagd, maar tot op heden heeft het bedrijf uit Redmond nog geen reactie gegeven.