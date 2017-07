Canonical brengt Ubuntu uit in Windows Store

Canonical heeft Ubuntu in de Windows Store gezet, zodat gebruikers van Windows 10 de distro kunnen downloaden en installeren vanuit Microsofts appwinkel. Het gaat om een versie die gericht is op het gebruik van Bash binnen Windows 10.

Het gaat om Ubuntu 16.04 LTS, blijkt uit de listing op de site van Microsoft. Ubuntu in Windows 10 is geen volledige desktopomgeving als een standalone-installatie. Gebruikers kunnen binnen Ubuntu de commandline-interface gebruiken om onder meer Bash en SSH te gebruiken binnen Windows 10.

Om Ubuntu aan de praat te krijgen, moeten gebruikers wel binnen het oude Control Panel in het submenu Turn Windows Features On or Off de optie selecteren om het Windows Subsystem for Linux te gebruiken, waarna Ubuntu na een reboot zal werken.

Microsoft en Canonical werken al langer samen en hebben bij de Anniversary Update van Windows 10 vorig jaar, de functionaliteit 'Bash op Ubuntu op Windows' mogelijk gemaakt. Dit draait op het Windows Subsysteem voor Linux. Microsoft werkt eraan om ook Suse en Fedora naar die gevirtualiseerde omgeving te brengen, zodat ontwikkelaars hun Linux- en Windows-tools naast elkaar kunnen draaien.