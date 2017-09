Canonical en Microsoft maken op Azure gerichte kernel voor Ubuntu Cloud Images

Canonical en Microsoft hebben samengewerkt om een op Azure gerichte Ubuntu-kernel te ontwikkelen. Ze maken bekend dat de nieuwe, kleinere kernel vanaf deze week standaard aanwezig is in Cloud Images van Ubuntu 16.04.

De organisaties zeggen dat de kernel dezelfde ondersteuning en beveiligingsupdates zal ontvangen als reguliere Ubuntu-kernels. Momenteel moeten de op Azure gerichte kernel het nog doen zonder de Livepatch-dienst van Canonical, waarmee kritieke patches zonder een herstart toegepast kunnen worden. In de toekomst komt deze dienst mogelijk wel beschikbaar, aldus de aankondiging.

De nieuwe, verkleinde kernel moet onder meer beter presteren onder intensieve workloads op bepaalde Azure-instances. Daarnaast is er ondersteuning voor Accelerated Networking, waarmee een betere netwerkprestatie behaald moet kunnen worden. Verder zijn de meest recente Hyper-V-drivers aanwezig.

Gebruikers kunnen controleren of ze de nieuwe kernel gebruiken door uname -r uit te voeren en de output te controleren op het woord Azure. Het is ook mogelijk naar de oude versie terug te keren door deze te installeren en te herstarten. Samenwerking tussen Canonical en Microsoft komt vaker voor, bijvoorbeeld toen Bash in 2016 werd geïntroduceerd in Windows 10.