Vereniging van Banken: fraude met internetbankieren daalt

De financiŽle schade door fraude met internetbankieren is in het afgelopen halfjaar met 21 procent gedaald. De totale hoeveelheid schade door fraude is echter toegenomen, al geschiedt dit voornamelijk met gestolen passen en sociale trucs.

De cijfers komen bij de Nederlandse Vereniging van Banken vandaan, die er een artikel over heeft gepubliceerd. Waar er in de tweede helft van 2016 nog voor 674.000 euro aan schade werd geleden door fraude met internetbankieren, is dat in de eerste helft van 2017 gedaald naar 535.000 euro. Een verklaring voor de daling wordt niet gegeven.

Digitale fraudetactieken waarbij wel meer fraude is geleden, is door het versturen van valse e-mails en het maken van valse apps en websites. Ook fraude bij vekoopwebsites als Marktplaats is toegenomen. De vereniging geeft het advies om waakzaam te blijven voor dergelijke tactieken.

De grootste schadepost in het betalingsverkeer is door gestolen of verloren betaalpassen. De schade hiervan is in het afgelopen halfjaar met 14 procent naar 1,8 miljoen euro gestegen. De criminelen zouden aan de passen komen door ze simpelweg te stelen of door met phishing de eigenaren te misleiden om hun pincode te geven en de pas via de post op te sturen.

Een andere manier waarop criminelen fraude plegen, is door valse aanvragen voor betaalpassen in te dienen. Hiervan is de schade met 30 procent toegenomen, tot 989.000 euro in het afgelopen halfjaar. De vereniging geeft aan dat de percentuele verschillen in alle takken erg groot lijken, omdat er in totaal vrij weinig fraude wordt gepleegd en de schade hiervan in 2016 historisch laag was.

Tegenover de daling van fraude met elektronische betaalmiddelen, is er een flinke stijging in het aantal frauduleuze automatische incasso's en handmatige betaalopdrachten waargenomen. Volgens de vereniging is de geleden schade hierdoor meer dan verdubbeld. Als gevolg hiervan hebben de banken hun controles op dergelijke 'ouderwetse' fraudevormen aangescherpt.